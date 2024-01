Từ tháng 1-6.2024: TP.HCM, Nam bộ dự báo nhiệt độ trung bình cao hơn, xuất hiện nắng nóng dài ngày

Những ngày cuối năm 2023 và 10 ngày đầu tháng 1.2024, thời tiết TP.HCM khá oi bức. Dù có những ngày sương mù xuất hiện, tiết trời mát mẻ buổi sáng nhưng sau đó đến trưa lại nắng nóng. So với mọi năm, nhiệt độ năm nay được nhiều người nhận xét oi ả, khó chịu hơn.

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, theo dự báo của các trung tâm khí hậu trên thế giới, trạng thái El Nino tiếp tục kéo dài từ nay cho đến khoảng tháng 4 với xác suất rất cao, từ tháng 5 khả năng này giảm dần, cho đến tháng 6 thì khả năng chuyển sang pha trung tính có xác suất cao hơn.



Cuối năm 2023 và 10 ngày đầu năm 2024, thời tiết TP.HCM khá oi bức Nhật Thịnh

Nắng nóng đến sớm

Tất cả các mô hình dự báo đều cho kết quả dự báo nhiệt độ sẽ cao hơn trung bình nhiều năm trong nửa đầu năm 2024.

Cụ thể, trong tháng 1, Đông Nam bộ khả năng sẽ có những ngày trời nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất 35oC và trên 35oC độ xảy ra cục bộ ở một vài nơi. Đến tháng 2, nhiệt độ cao nhất trên 35oC xuất hiện khá nhiều ở khu vực Đông Nam bộ và ven biên giới Tây Nam nhưng vẫn chỉ là nắng nóng cục bộ. Các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM nhiệt độ cao nhất có khả năng lên tới 35 - 36oC và trên 36oC trong một vài ngày.

Tháng 3, khả năng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37oC sẽ xuất hiện trong một vài ngày ở Đông Nam bộ. Số ngày có nắng nóng phổ biến từ 10 - 20 ngày ở Đông Nam bộ và 5 - 10 ngày ở miền Tây.

Nhiệt độ trung bình nửa đầu năm 2024 cao hơn trung bình nhiều năm Nhật Thịnh

"Mùa nắng nóng năm 2024 khả năng đến sớm và mức độ nắng nóng gay gắt không thua kém năm 2023 với nhiệt độ cao nhất tuyệt đối trong mùa nắng nóng ở các tỉnh Đông Nam bộ có thể lên tới 39 - 40oC, số ngày có nắng nóng diện rộng trong các tháng 4 - 5 cao hơn mọi năm", ông Quyết thông tin.

Cũng theo Trưởng phòng Dự báo, mùa mưa ở Nam bộ nhiều khả năng sẽ bắt đầu muộn hơn. Mưa lớn cục bộ, cùng với lốc sét xuất hiện nhiều vào tầm chiều tối. Do vậy, người dân cần đề phòng giông, lốc, sét, mưa đá, gió giật xuất hiện nhiều với cường độ mạnh có thể gây nguy hiểm cho con người và thiệt hại về tài sản, hoa màu... Đề phòng những đợt nắng nóng diện rộng và nắng nóng gay gắt kéo dài ảnh hưởng xấu đến đời sống và sức khỏe.

TP.HCM có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt

Thạc sĩ Lê Đình Quyết cho hay, từ tháng 1 đến tháng 3 là thời kỳ cao điểm của mùa khô Nam bộ, TP.HCM. Và trong năm 2023, thời kỳ này rất ít mưa trái mùa.



Đơn vị này dự báo nhiệt độ trung bình từ 1 - 3 năm nay cao hơn mọi năm. Trong đó, tháng 1 có một vài đợt giảm nhiệt với nhiệt độ thấp nhất dưới 20oC kéo dài vài ngày. Khả năng sẽ có những ngày trời nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất 35oC trên 35oC xảy ra cục bộ ở một vài nơi thuộc khu vực trung tâm thành phố.

Năm 2024, TP.HCM có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt dài ngày Nhật Thịnh

Tháng 2, nhiệt độ cao nhất có khả năng lên tới 35 - 36oC và trên 36oC trong một vài ngày. Nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện trong một vài ngày.

Tháng 3, có nhiều ngày có nắng nóng diện rộng. Khả năng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37oC sẽ xuất hiện trong một vài ngày ở khu vực trung tâm thành phố. Số ngày có nắng nóng phổ biến từ 10 - 20 ngày.

"Mùa nắng nóng năm 2024 khả năng sẽ đến sớm và mức độ nắng nóng gay gắt cũng không thua kém năm 2023 với nhiệt độ cao nhất tuyệt đối trong mùa nắng nóng có thể lên tới 38 - 39oC", ông Quyết nói.

Người dân cần lưu ý đề phòng giông, lốc, sét, mưa đá, gió giật xuất hiện nhiều với cường độ mạnh trong khoảng từ giữa đến cuối tháng 3.

Theo ông Quyết, nắng nóng cục bộ có thể xuất hiện ở Đông Nam bộ (TP.HCM, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu) từ tháng 2 và nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện trong tháng 3.2024; khả năng sẽ có những đợt nắng nóng diện rộng dài ngày ngày từ những ngày đầu của tháng 4.2024.

Người dân TP cần đề phòng những đợt nắng nóng diện rộng và nắng nóng gay gắt kéo dài ảnh hưởng xấu đến đời sống và sức khỏe.