Thời tiết xấu kéo dài trên khu vực Nam bộ và Biển Đông, vì sao?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trên khu vực giữa Biển Đông đang hình thành một dải hội tụ nhiệt đới. Dải hội tụ này đang phát triển mạnh và có khả năng hình thành một vùng áp thấp vào ngày 13 - 14.7. Thời tiết xấu kéo dài trong những ngày tới.



Dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục gây ra thời tiết xấu trên khu vực Biển Đông và Nam bộ Mô hình dự báo Synop

Mưa lũ dồn dập, bão mạnh bất thường khi La Nina xuất hiện

Trên Biển Đông, dải hội tụ này đang gây ra gió mạnh cấp 6 giật cấp 9 trên khu vực đảo Huyền Trân, đảo Phú Quý có gió mạnh cấp 6 giật cấp 7, khu vực quần đảo Trường Sa và Phú Quốc có gió giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 - 4m. Sóng biển vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông.

Do dải hội tụ đang phát triển và có khả năng hình thành vùng áp thấp nên tình hình sóng to gió lớn trên Biển Đông tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, mức độ rủi ro thiên tai cấp 2. Tàu thuyền hoạt động trên khu vực giữa và nam Biển Đông có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ, trên khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa xảy ra trên diện rộng, có mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng trên 80mm.