Thời trang thủ công Việt: Bước tiến bền vững từ tư duy ‘di sản mở’

Ba mảnh ghép tái sinh kỹ nghệ Việt

Khác với các thế hệ đi trước nghiêng về tái hiện nguyên mẫu các kiểu hoa văn, trang phục cổ lên sản phẩm thời trang hiện đại, thế hệ nhà thiết kế (NTK) trẻ lựa chọn tiếp cận di sản như điểm khởi đầu cho chuỗi thử nghiệm mang tính đột phá. Ở đó, tư duy bền vững trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ và tương lai. Kỹ thuật thủ công không chỉ tạo nên giá trị thẩm mỹ thuần túy mà trở thành giải pháp thực tế cho bài toán kéo dài vòng đời vật liệu, chuyển hóa tài nguyên dư thừa của ngành công nghiệp thời trang và thắt chặt mối liên kết với cộng đồng bản địa. Làn sóng chuyển mình ấy đang hiện diện đầy sinh động qua thực hành nghệ thuật của nhiều gương mặt đại diện cho tinh thần thời trang thủ công VN đương đại.

Một cô gái người Anh chọn trang phục của NTK Phan Huy trong ngày cưới tổ chức tại Ma Rốc. Trong ảnh, cô mặc mẫu váy cưới corset phủ hàng ngàn hạt cườm bắt sáng và những cánh hoa 3D ẢNH: NTKCC

Trong không gian di sản 200 năm tuổi của Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm (Hà Nội), Đinh Project (được dẫn dắt bởi Trịnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Hoàng Tú) đưa ra lời giải sắc nét cho khái niệm thời trang có trách nhiệm thông qua dự án Dệt khúc. Thương hiệu thu gom nguồn vải công nghiệp dư thừa cùng vải denim đã qua sử dụng, rồi đưa tất cả vào quy trình xử lý bằng kỹ thuật nhuộm củ nâu truyền thống qua sự hợp tác cùng xưởng nhuộm Mường Ký tại Thôn Pọng (Thanh Hóa). Củ nâu là nguyên liệu tự nhiên giàu tannin, từ lâu đã được người dân địa phương sử dụng để bảo vệ vải vóc. Cách nhuộm này không tạo ra một bảng màu "phẳng" đồng nhất như nhuộm công nghiệp mà mỗi mảnh vải có sắc độ riêng khác nhau - khi mờ dần, khi để lại những nếp loang tự nhiên.

Trang phục hiện đại ứng dụng kỹ thuật nhuộm củ nâu truyền thống được Đinh Project giới thiệu tại Threads Pop-up do Rue Miche tổ chức tại Hà Nội từ ngày 3 - 25.10 ẢNH: BTC

NTK Nguyễn Hoàng Tú chia sẻ: "Nhuộm củ nâu và dùng phương pháp phản ứng tannin với ánh nắng là kỹ thuật cổ xưa rất hay của người Việt. Chúng tôi chung tay cùng người dân bản địa để sáng tạo nên những bộ trang phục mới, những thước phim và giới thiệu về cái đẹp mà họ đang lưu giữ". Ở đây giá trị không đến từ mức giá hay sự phô trương, mà đọng lại ở chất xám thiết kế, thời gian nghiên cứu, lao động thủ công, tuổi thọ sản phẩm và hệ giá trị nằm sau mỗi thiết kế.

Với NTK Trần Hùng, di sản thủ công là cuộc đối thoại về ký ức và chiều sâu kết cấu của vật liệu. Trong bộ sưu tập L'Empreinte du Temps, thay vì mô phỏng họa tiết chạm gỗ đình làng, điêu khắc đá Chăm hay các hình tượng chạm nổi trên Cửu đỉnh triều Nguyễn lên trang phục, anh chắt lọc các kỹ nghệ chạm khắc Việt - từ chạm nông, chạm lộng đến chạm kênh bong - để chuyển hóa trực tiếp lên bề mặt da thuộc nguyên bản và lụa organza. Qua đôi tay nghệ nhân, từng vết đục, đường cắt hay nếp gấp tay biến các thớ vải thành những thực thể sống động, mang theo những lớp ký ức không bị che giấu. Tư duy bền vững của anh thể hiện rõ qua cách thu gom từng mảnh da và vải thừa sau quá trình cắt rập để tái cấu trúc thành những diện mạo vật liệu hoàn toàn mới. Nhiều giải thưởng thời trang bền vững trao cho Trần Hùng chính là sự công nhận cho định hướng của anh: Kỹ nghệ thủ công là công cụ sắc bén nhất để thực hành thời trang có đạo đức.

Kỹ nghệ chạm khắc truyền thống được NTK Trần Hùng chuyển hóa trực tiếp lên bề mặt trang phục ẢNH: NTKCC

Ở khoảng không gian giàu cảm xúc khác, NTK Phan Huy gửi gắm cách người trẻ tiếp quản tinh thần di sản qua Bộ sưu tập Xuân Hè 2027. Cảnh sắc miền quê VN với dòng sông êm đềm, ao sen lấp lánh dưới ánh trăng hay luồng sáng đom đóm trong đêm hiện diện trên trang phục qua ngôn ngữ ứng dụng tinh tế. Các chi tiết như cành tre hay lá cây không xuất hiện như sự mô phỏng tả thực mà được tái sinh bằng kỹ thuật tách sợi và nhuộm thủ công. Bề mặt trang phục được dập tay, đính giấu chỉ tỉ mỉ để gợi nếp xước tự nhiên của thân tre hay kết cấu giấy quạt, kết hợp cùng kỹ thuật đính cườm, pha lê công phu để thu bắt ánh sáng như mặt nước đêm. Phan Huy cho thấy di sản có thể bắt nguồn từ những ký ức bình dị nhất, được diễn giải bằng kỹ nghệ thủ công tinh xảo để hiện diện trong nhịp sống thường nhật theo cách tự nhiên.

Khai mở sức sống mới cho di sản

Nhìn vào hành trình sáng tạo của Đinh Project, Trần Hùng hay Phan Huy, có thể thấy di sản chưa bao giờ nằm yên trong "tủ kính" trưng bày mà luôn hiện diện và chờ đợi được đặt vào những không gian sáng tạo cởi mở hơn. Sức sống ấy trước hết bắt nguồn từ sự lắng nghe và đối thoại bình đẳng. Tiếng nói mới của di sản được cất lên khi người trẻ bước vào các làng nghề, cùng cộng đồng bản địa và nghệ nhân tìm kiếm giải pháp mới cho những kỹ thuật lâu đời.

Một thiết kế từ Bộ sưu tập Xuân Hè 2027 vừa được NTK Phan Huy giới thiệu ẢNH: NTKCC

Trong bối cảnh ngành thời trang thế giới đang nỗ lực giải bài toán lãng phí tài nguyên, kỹ nghệ thủ công cung cấp một lời giải nhân văn qua việc tái sinh vật liệu cũ, tối ưu hóa nguyên liệu tự nhiên và tạo nên những sản phẩm có giá trị vượt thời gian. Quan trọng hơn cả, di sản chỉ thực sự "sống" khi đồng hành cùng đời sống đương đại. Bước ra khỏi không gian triển lãm của các bảo tàng hay những cuốn sách lịch sử, hòa quyện cùng kỹ thuật may đo hiện đại, xuất hiện trong các không gian văn hóa sáng tạo mới, kỹ thuật thủ công Việt sẽ tự cất lên tiếng nói rực rỡ của riêng mình.