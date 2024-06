16 NTK tham gia kỷ niệm 10 năm Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Aquafina Vietnam International Fashion Week 2024 (AVIFW 2024) được xem là sự kiện thời trang uy tín và chuyên nghiệp được chờ đợi nhất năm. Chương trình năm nay nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm một thập kỷ phát triển với chủ đề Fashion Evolution - Những bước tiến mới của thời trang Việt Nam.

Nhà thiết kế Võ Công Khanh mở màn AVIFW 2024 với bộ sưu tập Kiệt tác của nước (Masterpiece Of Water). Thiết kế đầu tiên được anh giới thiệu trong buổi họp báo chương trình mang đến hình ảnh mô phỏng sự dịch chuyển của dòng nước bằng hiệu ứng thị giác 3D

Bà Trang Lê

Bà Trang Lê - chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD) kiêm chủ tịch AVIFW cho biết: "Một thập kỷ, tuần lễ thời trang đã trở thành cầu nối để đưa thời trang Việt Nam vươn tầm quốc tế và du nhập thời trang thế giới về với Việt Nam. Từ AVIFW, chúng tôi đã làm thay đổi diện mạo của ngành thời trang Việt Nam. Tuy nhiên đến ngày hôm nay với những thành tựu mà chúng tôi đã đạt được trong suốt 10 năm qua, thì chúng tôi có thể tự tin nói rằng đây chính là thời điểm kỷ niệm một thập kỷ thời trang. Đồng thời mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới với rất nhiều những bước tiến mới trong ngành thời trang Việt. Trong thập kỷ mới, thời trang Việt Nam chắc chắn phải trở thành thị trường có ngành công nghiệp thời trang phát triển".

Các nhà thiết kế nhận hoa từ ban tổ chức

Ở mùa thứ 17, AVIFW chào đón sự trở lại của những nhà thiết kế và thương hiệu thời trang từng tham gia các mùa trước đó bao gồm: Võ Công Khanh, Vũ Việt Hà, Hà Linh Thư, Thủy Nguyễn, Hoàng Minh Hà, Thảo Nguyễn, Lý Giám Tiền, Devon Nguyễn, Adrian Anh Tuấn, Mr Crazy and Lady Sexy, CEM, Frederick Lee (Singapore), Lee Chung Chung (Korea) ...

Những thương hiệu và nhà thiết kế trẻ lần đầu tham gia AVIFW 2024 bao gồm NTK Nguyễn Chí Nghĩa, Angeletta và Maria Giovanna Costa (Italy).

Thiết kế của NTK Nguyễn Chí Nghĩa

Nhà mốt Mr Crazy and Lady Sexy lần thứ 2 trình diễn tại AVIFW

Hòa theo dòng chảy xu hướng chung của thời trang thế giới, AVIFW đã khai thác chủ đề phát triển bền vững trong nhiều mùa, thông qua các BST sử dụng nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu tái chế từ tơ sen, thân tre, vỏ hàu, chai nhựa, hay khuyến khích việc gìn giữ các yếu tố văn hóa trong thời trang...



Bước sang mùa thứ 17 cùng cột mốc kỷ niệm một thập kỷ (A Decade of Fashion), AVIFW tiếp tục đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ hơn của thời trang Việt Nam qua chủ đề Fashion Evolution. Thông điệp này không chỉ tôn vinh những bước tiến vượt bậc và sự phát triển mạnh mẽ của thời trang Việt trong suốt mười năm qua, mà còn khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của ngành thời trang Việt trên bản đồ thời trang quốc tế.

Thiết kế của NTK Vũ Việt Hà

Ngoài các show diễn chất lượng giới thiệu bộ sưu tập mới của 16 nhà thiết kế và thương hiệu thời trang Việt Nam và quốc tế tổ chức từ ngày 13 - 16.6 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh), Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2024 còn có hoạt động chụp ảnh The Best Street Style thu hút sự quan tâm của cộng đồng thời trang và Triển lãm Dệt may Italia.

Ảnh: BTC