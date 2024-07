5 gợi ý khám phá Singapore qua 'lăng kính' như người bản địa

Trong bối cảnh trải nghiệm du lịch như người bản địa đang trở thành xu hướng tại Việt Nam, ngày càng nhiều du khách khao khát khám phá và hòa mình vào văn hóa địa phương. Sẽ là một thiếu sót lớn nếu đến Singapore mà không tìm hiểu về nền văn hóa Peranakan. Bên dưới là những gợi ý để du khách có thể khám phá và trải nghiệm nền văn hóa này một cách trọn vẹn, làm phong phú thêm lịch trình thăm thú đảo quốc.

Khám phá bảo tàng tư nhân The Intan

Tọa lạc tại khu phố Katong - Joo Chiat, bảo tàng tư nhân The Intan đưa du khách trở về thời hoàng kim của nền văn hóa Peranakan đầu thế kỷ 20. Dù diện tích chỉ hơn 100 m2, nhưng bảo tàng sở hữu hơn 5.000 cổ vật được anh Alvin Yapp dành hơn 30 năm để sưu tầm. The Intan trong tiếng Malaysia có nghĩa “kim cương hồng”, biểu tượng cho niềm đam mê cả đời của anh với nền văn hóa di sản này.

Bên trong bảo tàng tư nhân The Intan The Intan

Tại đây, du khách được chiêm ngưỡng cổ vật độc đáo như cà mên, ống nhổ trầu, tẩu thuốc, giày đính cườm, vải thêu các họa tiết… Dịp này, du khách còn có thể tham quan triển lãm The BARO x The Intan: Peranakan Wedding, kết hợp di sản truyền thống Peranakan với ngôn ngữ thời trang hiện đại.

Theo tiết lộ, The BARO x The Intan: Peranakan Wedding mang tinh thần của những đám cưới xa hoa theo phong tục của người Peranakan. Đây là đứa con tinh thần của nhà thiết kế La Quốc Bảo, nghệ sĩ từng gây tiếng vang tại Việt Nam với bộ sưu tập giày thể thao Annam Heritage lấy cảm hứng từ nghệ thuật và kiến trúc cung đình Huế.

Chiêm ngưỡng nét đẹp di sản Peranakan tại các khu phố văn hóa

Tại Katong - Joo Chiat, du khách dễ dàng bắt gặp những công trình kiến trúc mang màu sắc của một thời hoàng kim xưa cũ. Không chỉ chịu ảnh hưởng lớn bởi nhà ở tại miền Nam Trung Quốc, các công trình cổ ở các khu phố văn hóa này còn đại diện cho sự pha trộn độc đáo giữa văn hóa Á - Âu.

Công trình kiến trúc nhiều màu sắc tại Singapore Time Out

Đại diện tiêu biểu của phong cách kiến trúc này là các tòa nhà shophouse di sản (nhà phố thương mại) ở khu phố Katong - Joo Chiat, còn được biết là trung tâm văn hóa Peranakan của Singapore. Mặt tiền của dãy nhà shophouse ở đây luôn thu hút ánh nhìn của người đi đường với màu sắc rực rỡ như màu hồng huỳnh quang, cam, xanh điện tử...

Được xây dựng vào những năm 1840, các tòa nhà này có hai hoặc ba tầng, với cửa hàng kinh doanh tọa lạc ở tầng trệt, còn các tầng trên dành cho không gian sinh hoạt. Tuy phần ngoại thất của các tòa nhà này trông khá hẹp, nhưng không gian bên trong lại khá rộng, được trang trí ấn tượng. Ngày nay, những tòa nhà di sản này phần lớn đều được sửa chữa, khôi phục lại để trở thành các quán cà phê, khách sạn boutique thời thượng, bảo tàng, cửa hàng…

Thưởng thức mỹ thực Peranakan tại Rumah Bebe

Rumah Bebe là “thiên đường thu nhỏ” cho những ai muốn tìm hiểu về nền văn hóa Peranakan. Bên cạnh việc tham quan, mua sắm các món đồ sứ, vải vóc, trang phục truyền thống của người Peranakan, du khách có thể dùng bữa trưa, tham gia workshop kết cườm, làm bánh, hoặc tham quan bảo tàng thu nhỏ.

Mua sắm, thưởng thức ẩm thực là trải nghiệm thú vị ở Singapore Rumah Bebe Singapore

Trải nghiệm ẩm thực tại Rumah Bebe chính là “ngôi sao sáng”, được yêu thích bởi du khách và cả người dân địa phương. Ngoài thực đơn cố định gồm các món ăn Peranakan truyền thống, Rumah Bebe luôn phục vụ các món ăn đặc biệt theo ngày.

Trổ tài nấu ăn với workshop Grandmothers' Recipes

Nếu lỡ say mê hương vị ẩm thực địa phương của Singapore và muốn trổ tài nấu nướng tại nhà, du khách có thể tìm hiểu bí quyết tại workshop nấu ăn Grandmothers' Recipes (công thức của bà) do Rosaline Soon tổ chức. Vốn là tác giả của 3 cuốn sách nấu ăn nổi tiếng về nền ẩm thực Peranakan, công thức nấu ăn của bà Rosaline Soon đã luôn nức tiếng gần xa từ những ngày đầu bà điều hành một quán pub địa phương vào những năm 1990.

Du khách có thể học nấu ăn và lắng nghe câu chuyện về cuộc sống của bà Rosaline Grandmothers' Recipes

Không chỉ được học hỏi bí quyết nấu ăn gia truyền, du khách còn được lắng nghe những câu chuyện thú vị về đời sống thường nhật tại Singapore của bà Rosaline. Hiện các lớp học thường xuyên được tổ chức vào mỗi tháng, hoặc du khách có thể đăng ký theo nhóm riêng từ 4 - 5 người.

Làm mới trải nghiệm lưu trú tại các khách sạn di sản

Với những ai tìm kiếm trải nghiệm lưu trú giao thoa hài hòa giữa giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại ở mức giá vừa phải, CUBE Boutique Capsule Hotel @ Kampong Glam sẽ là một lựa chọn lý tưởng.

Lựa chọn khách sạn ở Singapore cũng là cách để du khách làm mới trải nghiệm của mình The Scribbing

Dành cho những du khách mong muốn trải nghiệm lưu trú sang trọng hơn, Hotel Indigo ở khu phố Katong - Joo Chiat với thiết kế được lấy cảm hứng từ nền văn hóa Peranakan sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Du khách có thể tận hưởng hồ bơi vô cực và thư giãn trên chiếc giường tắm nắng ở tầng thượng với tầm nhìn bao quát hướng về khu phố di sản. Một điểm cộng lớn khác của Hotel Indigo chính là vị trí đắc địa, gần các nhà hàng nổi tiếng, quán bar, cà phê...