5 homestay view đẹp gần phố cổ Hội An phù hợp cho team ‘sống ảo’

Với phong cách thiết kế đa dạng từ cổ điển đến hiện đại, những homestay này sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời, giúp bạn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ khi ghé thăm phố cổ Hội An.

Red Flower Cottages Homestay

Red Flower Cottages Homestay nằm cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 10 phút di chuyển, được bao quanh bởi không gian xanh mát của khu vườn nhiệt đới. Với kiến trúc mộc mạc và gần gũi, Red Flower Cottages mang đến cảm giác yên bình và thư giãn cho du khách. Homestay này còn có những góc nhỏ xinh xắn, rất phù hợp để check-in và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Nơi đây được yêu thích bởi không gian riêng tư và sự ấm cúng.

ẢNH: PIXABAY

Phượng Vĩ Homestay



Phượng Vĩ Homestay tọa lạc ngay sát phố cổ Hội An, với view nhìn ra những con đường nhỏ xinh của khu phố cổ. Nơi đây nổi bật với kiến trúc gỗ cổ điển, mang đậm nét văn hóa địa phương. Homestay có phòng ốc rộng rãi, thoáng đãng và đặc biệt là những ban công view đẹp, giúp du khách dễ dàng bắt trọn không khí Hội An từ trên cao. Phượng Vĩ Homestay còn mang lại cảm giác gần gũi nhờ sự hiếu khách và chăm sóc tận tình của chủ nhà.

ẢNH: FB HOMESTAY PHƯỢNG VĨ - TP HỘI AN

An Bang Garden Homestay



An Bang Garden Homestay nằm gần bãi biển An Bàng nổi tiếng, cách phố cổ Hội An khoảng 5 km. Homestay này được thiết kế theo phong cách hiện đại kết hợp hài hòa với thiên nhiên xung quanh, tạo ra không gian nghỉ dưỡng thân thiện. An Bang Garden sở hữu khu vườn rộng lớn, xanh mát, là địa điểm hấp dẫn để check-in cho những ai yêu thích không gian ngoài trời. Đặc biệt, từ đây bạn có thể dễ dàng di chuyển ra biển chỉ trong vài phút.

ẢNH: ENVATO

Blue Lake Homestay Hội An



Blue Lake Homestay Hội An nằm ngay cạnh hồ nước xanh mát, là địa điểm hoàn hảo cho những ai tìm kiếm sự yên bình giữa lòng Hội An. Không chỉ nổi bật với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, Blue Lake còn thu hút bởi kiến trúc độc đáo pha trộn giữa nét hiện đại và truyền thống. Các phòng tại đây đều có view hướng ra hồ nước hoặc khu vườn, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Đây là điểm đến yêu thích của những bạn trẻ thích chụp ảnh và thư giãn.

ẢNH: ENVATO

Em's House Homestay



Em's House Homestay là một điểm dừng chân ấm cúng và thân thiện nằm ngay gần phố cổ Hội An. Với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, homestay này mang lại cảm giác gần gũi, thoải mái như đang ở nhà. Em's House có những căn phòng trang nhã với đầy đủ tiện nghi, phù hợp cho các cặp đôi, gia đình hoặc nhóm bạn muốn tìm một nơi nghỉ ngơi yên tĩnh. Bên cạnh đó, homestay còn có khu vườn nhỏ xanh mát, là nơi lý tưởng để thư giãn sau những chuyến khám phá phố cổ. Em's House cũng rất gần các điểm tham quan, thuận tiện cho việc di chuyển và khám phá Hội An.

ẢNH: PIXABAY

Những homestay kể trên không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Với không gian đẹp mắt và gần gũi với thiên nhiên, các homestay này luôn là lựa chọn hàng đầu cho những tín đồ yêu thích check-in và khám phá. Từ những căn phòng view đẹp đến những khu vườn xanh mát, tất cả đều tạo nên một Hội An thật bình yên và thơ mộng trong từng góc ảnh.



Công ty du lịch Tugo tặng bạn đọc code "DULICHGENZ" trị giá đến 1.000.000 đồng khi đăng ký tour.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên