5 loại thực phẩm tín đồ làm đẹp được khuyên nên trữ trong tháng 6

Theo Eatingwell, mùa hè không hoàn toàn đáng chán bởi ngoài nắng nóng, nó mang tới rất nhiều thực phẩm tươi ngon, có nhiều giá trị dinh dưỡng, rất đáng để tích lũy và bổ sung vào thực đơn ăn uống hằng ngày của các tín đồ, phục vụ việc ăn kiêng, làm đẹp hoặc giữ dáng.



1. Atisô

Một trong những loại thực phẩm có nhiều chất xơ nhất hiện nay là atisô. Tuy mùa chính của atisô là mùa xuân song mùa hè, thu các tín đồ vẫn có cách sử dụng chúng ở dạng khô hoặc dạng tươi (với những vụ mùa bổ sung). Dùng atisô như món khai vị bạn sẽ được bổ sung thêm 7 gam chất xơ trong bữa ăn. Một cây atisô cỡ vừa chỉ chứa 60 calo và chứa 3,5 gam protein, ngoài ra còn có kali, một chất điện giải quan trọng để điều hòa cơ thể… Atisô khô dùng làm trà uống giúp lợi tiểu, giải nhiệt, an thần…

LOVE AND LEMONS

2. Phô mai tươi

Mặc dù tháng 6 là tháng có nhiều loại rau, quả ngon song chú tâm đến các chế phẩm của sữa như phô mai tươi là cách tuyệt vời, đơn giản để bổ sung thêm protein và các chất dinh dưỡng quan trọng vào chế độ ăn uống hằng ngày. Nhất là nếu trời nắng nóng, khiến bạn ăn kém đi thì việc bổ sung protein lại càng quan trọng. Một khẩu phần (khoảng 1 cốc) phô mai ít béo cung cấp 24 gam protein với chỉ 180 calo. Nó cũng là một nguồn cung cấp canxi dồi dào, một khoáng chất quan trọng cần thiết để giữ cho xương của bạn chắc khỏe và hỗ trợ chức năng cơ và thần kinh.

HEALTHLINE

3. Quả đào

Loại trái cây này là một sự bổ sung ngon miệng cho việc lựa chọn trái cây trong những tháng hè. Đào không chỉ mang lại vị ngọt tự nhiên mà còn chứa rất nhiều dinh dưỡng. Một quả đào cỡ trung bình chỉ chứa 80 calo, 3 gam chất xơ và 2 gam protein. Ngoài ra, thịt quả đào có màu vàng cam nhờ beta carotene, một chất chống ôxy hóa quan trọng được chuyển đổi thành vitamin A. Do vậy, nó đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và khả năng miễn dịch của mắt.

TASTE OF HOME

4. Hạt đậu

Thuộc loại thực phẩm rất tốt cho mùa hè, các loại hạt đậu xanh, đậu đen… không chỉ chế biến được các món ăn ngon mà còn làm các loại nước uống giải nhiệt rất hiệu quả. Cả đậu xanh và đậu đen đều có nhiều chất xơ và kali. Trong đó, đậu đen có nhiều chất xơ hơn 156% so với đậu xanh. Đậu xanh và đậu đen chứa lượng đường tương tự nhau - đậu xanh có 3,3 gam đường trên 100 gam và đậu đen có 0,23 gam đường. Cùng với đó, đậu xanh có lượng carbohydrate ít hơn 58% so với đậu đen và nó cũng có lượng calo ít hơn 66% so với đậu đen. Đậu xanh có nhiều vitamin B6 và là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời.

TIMES OF INDIA

5. Dâu tây

Dâu tây luôn được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng vì lý do chính đáng: một khẩu phần (1 cốc) chứa 3 gam chất xơ và 85 miligam vitamin C (94% giá trị hằng ngày của bạn, một chất chống ôxy hóa quan trọng cần thiết cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và sản xuất collagen cho da). Ngoài ra, nó có hàm lượng calo thấp, chỉ có 50 calo mỗi khẩu phần.