Con gái 14 tuổi khiến ngôi sao Top Chef ngừng ăn kiêng hà khắc

Ở tuổi 54, ngôi sao người Mỹ gốc Ấn Độ Padma Lakshmi vẫn được khen ngợi vì có làn da không tì vết. Cô luôn xuất hiện trong hình ảnh thon thả và quyến rũ trên các sự kiện thảm đỏ. Người hâm mộ và công chúng thường xuyên đặt câu hỏi rằng liệu nữ MC và nhà sản xuất của Top Chef có phẫu thuật thẩm mỹ, ăn kiêng hay có bí quyết riêng nào để theo đuổi tuổi trẻ vĩnh hằng?

Padma Lakshmi là nhà sản xuất, người dẫn chương trình truyền hình, chuyên gia ẩm thực và là tác giả sách người Mỹ gốc Ấn Độ. Cô được vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất của tạp chí Time năm 2023 Instagram NV

"Cô ấy có vài nếp nhăn trên trán nên có lẽ không dùng botox. Má của cô ấy trông giống nhau. Điều duy nhất tôi thấy có thể là một chút chất làm đầy ở môi mặc dù chỉ cần thoa son theo một số cách đặc biệt là đã có thể khiến môi trông to hơn một chút", bác sĩ Andrew Miller, người chưa bao giờ điều trị cho Lakshmi nói với tạp chí Life & Style.

Vậy điều gì giúp Lakshmi giữ được vóc dáng cân đối và khỏe mạnh? MC sinh năm 1970 tiết lộ rằng đó là chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt với đầy đủ các lựa chọn lành mạnh. Thời điểm gầy nhất của cô là vài tháng sau khi quay xong một mùa của chương trình truyền hình.

Trước khi dấn thân vào sự nghiệp truyền hình, Lakshmi bắt đầu với công việc người mẫu thời trang. Ở tuổi 20 cô trình diễn cho các nhà mốt Emanuel Ungaro, Giorgio Armani, Gianni Versace, Ralph Lauren, Alberta Ferretti, Roberto Cavalli... Instagram NV

Vào năm 2023, Padma Lakshm quyết định rời show truyền hình Mỹ nổi tiếng Top Chef (Đầu bếp hàng đầu) sau 17 năm đảm nhiệm vai trò MC và điều hành sản xuất chương trình. Cuộc thi nấu ăn đã khiến cô gặp vô số khó khăn trong việc giữ dáng.

Ngôi sao tiết lộ cô thường tiêu thụ khoảng 5.000 đến 8.000 calo mỗi ngày (một người trưởng thành cần khoảng 2.000 - 2.500 calo/ ngày). Cô kể với tạp chí Time: "Cuộc thi thường bắt đầu với khoảng từ 15 - 18 thí sinh và tôi phải nếm từ một đến hai miếng trên đĩa của mỗi người để có thể đưa ra những đánh giá thỏa đáng cho món ăn. Cứ như vậy cộng lại hằng ngày và tôi sẽ tăng thêm khoảng 10 - 17 pound mỗi mùa Top Chef (khoảng 4,5 - 8 kg)".

Ngoài Top Chef, cô còn là người đứng sau sê-ri Taste the Nation được giới phê bình đánh giá cao

Trước mỗi mùa Top Chef, nữ MC thường dành khoảng 6 tuần để ăn kiêng giảm cân và sau khi hoàn tất các cảnh quay trở về nhà, cô cần đến 12 tuần để quay trở lại vạch xuất phát.

Ngoài ra, trước lễ trao giải Emmy hàng năm, Lakshm luôn áp dụng chế độ giảm cân đặc biệt và luyện tập cực kỳ khắc nghiệt để lấy lại vóc dáng. Cô đã thay đổi cách tiếp cận khi thấy con gái tuổi teen của mình bắt đầu ăn kiêng. Triết lý ăn kiêng và tập luyện của người mẹ 54 tuổi đã có sự thay đổi vì cô bé Krishna 14 tuổi.

Krishna là con gái của Lakshmi và người yêu cũ Adam Dell. Cô bé từng nhiều lần theo mẹ lên thảm đỏ và nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc

"Tôi không tước đoạt niềm vui ăn uống nhưng cũng không ăn quá nhiều. Tôi phải đối xử tử tế với cơ thể mình. Tôi so sánh với chính mình ngày hôm qua chứ không phải so sánh với người khác", người dẫn chương trình chia sẻ trên tạp chí Us Weekly.

"Năm nay, tôi quyết định cân nặng sẽ không phải là trọng tâm. Nếu tôi cần một chiếc váy cỡ lớn hơn để lên thảm đỏ thì tôi sẽ mặc nó. Hình ảnh đẹp trên thảm đỏ của tôi không quan trọng bằng việc đảm bảo rằng con gái tôi không đánh giá giá trị bản thân qua cỡ váy".

MC Top Chef không muốn con gái học theo cô ăn kiêng hà khắc, để rồi tự định giá trị bản thân chỉ qua cân nặng hay kích cỡ trang phục Instagram NV

Nữ MC cố gắng tập luyện thường xuyên. Cô thích nâng tạ, đấm bốc, nhảy dây và thực hiện rất nhiều bài tập cơ bụng Instagram NV

Người đẹp tiết lộ quyết định rời show truyền hình đình đám vừa giúp cô có thể giảm cân lành mạnh vừa có thêm thời gian với con gái. Cô cũng muốn có thêm thời gian rảnh rỗi để hẹn hò.

"Không ai nhìn vào size quần áo của bạn và tốt hơn hết là nó phải vừa vặn với cơ thể bạn. Mọi người đều cố gắng mặc những chiếc quần jeans cùng cỡ nhưng chúng chỉ khiến bạn trông như một cây xúc xích". Cô nhận xét.

Padma Lakshmi nói: "Để giảm cân thực sự rất khó và tôi không có thủ thuật nào cả. Tôi chỉ ăn uống lành mạnh. Tôi không uống rượu, không ăn đồ chiên, không ăn thịt đỏ. Tôi không ăn uống bất kỳ loại sữa nào ngoại trừ phô mai ít béo và sữa chua không béo. Tôi không ăn đồ ngọt và không ăn các món làm từ bột mì".