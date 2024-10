Ẩm thực Cornwall kích thích vị giác thực khách

Vùng đất này sở hữu một nền ẩm thực đặc sắc, phong phú với các món ăn truyền thống đậm đà hương vị. Nếu bạn là một tín đồ của những món ăn Anh quốc, hãy cùng khám phá những món đặc sản dưới đây để cảm nhận văn hóa ẩm thực Cornwall qua từng hương vị độc đáo.

Spotted Dick

Spotted Dick là món tráng miệng truyền thống rất phổ biến ở Cornwall nói riêng và khắp nước Anh nói chung. Món bánh này được làm từ bột mì, mỡ động vật, đường và nho khô, sau đó được hấp chín để giữ được độ mềm mại và ngọt ngào. Tên gọi "Spotted" ám chỉ những đốm nho khô trong bánh, còn "Dick" là một từ cổ của từ "pudding". Spotted Dick thường được ăn kèm với xốt custard nóng, mang đến vị ngọt dịu và béo ngậy. Đây là món tráng miệng không thể thiếu trong các bữa ăn gia đình hoặc nhà hàng truyền thống tại Cornwall.

ẢNH: PIXABAY

Bread and Butter Pudding



Bread and Butter Pudding là một món ăn có nguồn gốc từ những ngày khó khăn ở Anh, khi người dân tận dụng những lát bánh mì cũ để tạo ra món tráng miệng ngon lành. Tại Cornwall, món pudding này vẫn giữ được sự giản dị và truyền thống với bánh mì được phết bơ, phủ lên trên là trứng, sữa và đường; sau đó nướng lên đến khi lớp vỏ ngoài giòn rụm còn bên trong mềm mại. Bread and Butter Pudding thường được rắc thêm nho khô hoặc vỏ cam để tăng hương vị, và thường được ăn kèm với xốt custard hoặc kem tươi.

ẢNH: FREEPIK

Bubble and Squeak



Bubble and Squeak là một món ăn dân dã, thường được làm từ các nguyên liệu còn thừa sau bữa ăn chính. Món này chủ yếu bao gồm khoai tây nghiền, bắp cải và các loại rau củ khác được chiên lên cho đến khi có lớp vỏ ngoài vàng giòn. Tên gọi "Bubble and Squeak" xuất phát từ âm thanh phát ra khi món ăn được chiên trên chảo. Đây là một món ăn đơn giản nhưng lại cực kỳ hấp dẫn, với vị ngọt tự nhiên từ rau củ và vị giòn tan từ khoai tây chiên. Món ăn này thường được phục vụ kèm với thịt xông khói hoặc trứng chiên, là bữa sáng hoặc bữa trưa hoàn hảo tại Cornwall.

ẢNH: PIXABAY

Fish and Chips



Không thể nói đến ẩm thực Cornwall mà không nhắc đến Fish and Chips - món ăn quốc dân của nước Anh. Với Cornwall nằm sát biển, nơi đây luôn tự hào với nguyên liệu hải sản tươi ngon, đặc biệt là cá. Cá tươi được tẩm bột giòn, chiên vàng đều, kết hợp cùng khoai tây chiên giòn rụm tạo nên một món ăn đường phố nhưng vô cùng nổi tiếng. Món Fish and Chips ở Cornwall thường được phục vụ cùng đậu nghiền, xốt tartar và một lát chanh để cân bằng hương vị. Du khách có thể thưởng thức món ăn này tại các nhà hàng ven biển hoặc các quầy hàng rong, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực khó quên.

ẢNH: PIXABAY

Cornwall không chỉ thu hút du khách bởi những bãi biển đẹp và phong cảnh thiên nhiên hữu tình, mà còn bởi nền ẩm thực phong phú và đa dạng. Từ những món tráng miệng ngọt ngào như Spotted Dick, Bread and Butter Pudding đến các món ăn dân dã như Bubble and Squeak, Fish and Chips, mỗi món ăn tại Cornwall đều mang trong mình nét đặc trưng của vùng đất này. Hãy dành thời gian thưởng thức những món ăn truyền thống khi đến Cornwall để cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa và con người nơi đây. Cornwall thực sự là thiên đường ẩm thực cho những ai yêu thích sự giản dị, đậm đà của nền ẩm thực nước Anh.



