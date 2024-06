Ăn nhanh, lý do bạn không thể giảm cân?

Ăn nhanh, ăn ngấu nghiến trong mỗi bữa ăn có thể dẫn đến một loạt hậu quả tiêu cực không chỉ đơn thuần là thỏa mãn cơn đói. Từ những cạm bẫy của việc tăng cân nhanh chóng (hoặc không thể giảm cân) đến những tác động đến sức khỏe thể chất và tinh thần, dưới đây là tất cả những khía cạnh để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa tốc độ và dinh dưỡng.



Ăn chậm giúp giảm cân

Ăn chậm giúp giảm cân ngay cả khi không ăn kiêng. Ăn ngấu nghiến tại bàn có thể dẫn đến việc tiêu thụ nhiều thức ăn hơn so với khi ăn một cách bình tĩnh hơn. Điều này là do có thể mất tới 20 phút để não nhận ra rằng chúng ta đã no.

Khi ăn nhanh, cơ thể sẽ có ít thời gian hơn để gửi tín hiệu no đến não, điều này có thể dẫn đến việc ăn quá nhiều và không cần thiết. Khẳng định đến từ nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng 60% những người ăn nhanh đã ăn quá nhiều. Ngoài ra, ăn nhanh có thể khiến mọi người ít nhận thức được thực phẩm họ đang tiêu thụ, điều này có thể gây ra vấn đề cụ thể khi tiêu thụ thực phẩm có hàm lượng calo cao hoặc chất béo và đường cao, vì mọi người có thể tiêu thụ quá nhiều mà không nhận ra.

Ăn nhanh làm tăng nguy cơ béo phì

Béo phì là một trong những vấn đề sức khỏe lớn trên toàn cầu. Nhiều nghiên cứu đã tiết lộ mối tương quan giữa việc tiêu thụ thức ăn nhanh và nguy cơ béo phì tăng lên, cho thấy những người ăn nhanh có nguy cơ béo phì cao gấp đôi so với những người ăn chậm hơn. Ăn nhanh thực sự có thể cản trở quá trình điều chỉnh sự thèm ăn bình thường của cơ thể, dẫn đến lượng calo nạp vào cao hơn. Hơn nữa, việc thiếu nhận thức trong bữa ăn có thể dẫn đến việc lựa chọn thực phẩm kém lành mạnh hơn và có khả năng ăn quá nhiều.

Ăn chậm làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh

Ngoài béo phì, ăn nhanh có thể gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe khác. Một trong số đó là nguy cơ phát triển các rối loạn tiêu hóa như trào ngược axit, khó tiêu. Việc ăn hết miếng này đến miếng khác một cách nhanh chóng có thể làm quá tải hệ thống tiêu hóa, gây khó chịu và kích ứng, đồng thời cũng có thể tác động tiêu cực đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng, vì thức ăn có thể không được nhai và phân hủy đầy đủ trước khi ăn.

Vì cả hai căn bệnh đều là những căn bệnh nguy hiểm nhất nên bạn nên cố gắng ăn chậm hơn… dù chỉ một chút. Những người ăn nhanh có xu hướng coi bữa ăn của họ kém thú vị hơn so với những người tiếp cận thức ăn một cách có tâm hơn. Đây có thể không phải là một vấn đề sức khỏe, nhưng nó vẫn quan trọng vì nhận thức về chất lượng và niềm vui của bữa ăn là nền tảng cho sức khỏe tâm lý và sự hài lòng chung liên quan đến việc ăn uống. Tóm lại, hãy cố gắng nhai thức ăn nhiều hơn thì sức khỏe và hạnh phúc của bạn sẽ được cải thiện.

Tối ăn gì để giảm cân?

Có nhiều loại protein chất lượng tốt khác nhau, nhưng có một lựa chọn được mọi người công nhận là giải pháp lý tưởng để tránh tình trạng khó xử hằng ngày về "tôi nên ăn gì cho bữa tối", chúng ta đang nói về trứng. Không có vấn đề gì khi ăn một quả trứng mỗi ngày. Hơn nữa, nó là một loại thực phẩm rất linh hoạt: nó có thể được nấu theo nhiều cách khác nhau: luộc chín, xào, chiên, luộc mềm... Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn phải ăn trứng mỗi tối, chìa khóa cho một chế độ ăn uống cân bằng luôn là sự đa dạng của các chất dinh dưỡng đa lượng trong mỗi bữa ăn trong ngày nhưng thật thú vị khi coi chúng là một trong nhiều lựa chọn thay thế.

