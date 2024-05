Ấn tượng với kiến trúc nhà thờ độc đáo, lâu đời tại đất nước Đan Mạch

Church of Our Saviour

Church of Our Saviour, hay Vor Frelsers Kirke, là một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất tại Copenhagen, nổi bật với tháp xoắn đặc biệt. Được xây dựng vào thế kỷ 17, nhà thờ này có kiến trúc Baroque với tháp xoắn cao vút và cầu thang bên ngoài. Du khách có thể leo lên đỉnh tháp để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Bên trong, Church of Our Saviour có nhiều chi tiết trang trí tinh xảo và cây đàn organ lớn. Đây là một trong những địa điểm không thể bỏ qua khi khám phá kiến trúc cổ điển ở Copenhagen.

Envato

Roskilde Domkirke

Roskilde Domkirke là một trong những nhà thờ lâu đời nhất tại Đan Mạch, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Nhà thờ này được xây dựng với sự kết hợp giữa kiến trúc Gothic và Romanesque. Đây cũng là nơi an nghỉ của nhiều vị vua và hoàng hậu của Đan Mạch, làm cho nó trở thành một địa điểm lịch sử quan trọng. Du khách có thể tham quan bên trong để chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật và các chi tiết trang trí tinh xảo. Roskilde Domkirke là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm hiểu về lịch sử và kiến trúc của Đan Mạch.

Pixabay

Grundtvig's Church

Grundtvig's Church là một trong những nhà thờ độc đáo nhất tại Đan Mạch, nổi tiếng với kiến trúc được xây dựng hoàn toàn bằng gạch. Được thiết kế bởi kiến trúc sư Jensen-Klint, nhà thờ này có phong cách Gothic với các cột cao và mái vòm ấn tượng. Grundtvig's Church được hoàn thành vào thế kỷ 20 và là một ví dụ xuất sắc về kiến trúc Đan Mạch hiện đại. Du khách có thể tham quan bên trong để chiêm ngưỡng sự hài hòa giữa kiến trúc truyền thống và hiện đại.

Freepik

Church of Our Lady

Church of Our Lady, hay Vor Frue Kirke, là một nhà thờ quan trọng tại Copenhagen, nơi diễn ra nhiều lễ đăng quang của các vị vua Đan Mạch. Được xây dựng từ thế kỷ 19, nhà thờ này có kiến trúc Neo-Classical với cột đá lớn và các bức tượng trang trí. Bên trong, Church of Our Lady có cây đàn organ lớn và nhiều tác phẩm nghệ thuật tôn giáo. Đây là một địa điểm lịch sử quan trọng và là nơi lý tưởng để khám phá kiến trúc cổ điển của Đan Mạch.

Pixabay

Aarhus Cathedral

Aarhus Cathedral, hay Domkirke Aarhus, là nhà thờ lớn nhất tại Đan Mạch, nằm ở thành phố Aarhus. Được xây dựng từ thế kỷ 12, nhà thờ này có kiến trúc Gothic với các cửa sổ kính màu và các bức tranh tường đẹp mắt. Aarhus Cathedral cũng có nhiều tác phẩm nghệ thuật và chi tiết trang trí tinh xảo. Du khách có thể tham quan bên trong để khám phá lịch sử và kiến trúc của nhà thờ. Đây là một địa điểm không thể bỏ qua khi đến thăm Aarhus.

Pixabay

Những nhà thờ tại Đan Mạch mang đến cho du khách cơ hội khám phá kiến trúc cổ điển và lịch sử phong phú. Từ Our Saviour's Church với tháp xoắn đặc biệt đến Roskilde Domkirke, mỗi nhà thờ đều có nét đặc sắc riêng. Nếu bạn đang lên kế hoạch du lịch tới Đan Mạch, hãy chắc chắn thêm những địa điểm này vào danh sách tham quan của mình. Chuyến đi của bạn sẽ trở nên đáng nhớ hơn khi khám phá những công trình kiến trúc ấn tượng này.





Công ty du lịch Tugo tặng bạn đọc code "DULICHGENZ" trị giá đến 1.000.000 đồng khi đăng ký tour.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên