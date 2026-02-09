Áo cardigan mềm mại, món đồ 'chân ái' cho tiết trời xuân se lạnh

Không phô trương nhưng luôn giữ vị trí nhất định trong tủ đồ, áo cardigan đang lặng lẽ ghi dấu ấn trong xu hướng đường phố đầu xuân như biểu tượng của phong cách tối giản đầy tinh tế. Trong tiết trời se lạnh nhẹ nhàng, thiết kế mềm mại này trở thành lớp áo hoàn hảo để tạo chiều sâu cho bản phối mà không làm mất đi vẻ thanh lịch vốn có. Dù được khoác hờ đầy ngẫu hứng hay kết hợp theo những công thức layering có chủ ý, cardigan vẫn cho thấy sức hút bền bỉ khi linh hoạt hòa nhịp xu hướng và đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mặc đẹp trong những ngày giao mùa.

Mang tinh thần preppy hiện đại, áo cardigan đỏ cherry nổi bật như điểm nhấn chính khi được kết hợp cùng các món đồ cơ bản và phụ kiện statement ẢNH: @FR.RACHA

Thiết kế dáng ngắn ôm vừa vặn với cổ chữ V và hàng nút phía trước mang lại vẻ gọn gàng thanh lịch, trong khi gam đỏ rực rỡ tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ giúp tổng thể trang phục bừng sáng. Khoác ngoài áo sơ mi trắng tay bồng và phối cùng chân váy xếp ly đen, chiếc áo cardigan phát huy lợi thế layering, cân bằng tỷ lệ và bắt nhịp xu hướng pop of red, khẳng định sự linh hoạt và cá tính trong phong cách thường ngày.

Chỉ cần một chiếc áo cardigan đã có thể thu hút ánh nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ sắc đỏ cherry rực rỡ, tạo nên sự tương phản rõ nét trên nền các item màu đen ẢNH: @GRACEBUDSARIN

Sở hữu phom dáng ngắn ôm nhẹ cơ thể, áo cardigan khéo léo tôn lên vóc dáng gọn gàng, đồng thời hàng cúc nhỏ phía trước góp phần tạo nên vẻ chỉn chu và thanh lịch. Điểm nhấn họa tiết thêu trải đều quanh cổ áo không chỉ tăng hiệu ứng thị giác mà còn khiến tổng thể trở nên sinh động và nữ tính hơn. Chất liệu pha nylon polyester và viscose mang lại độ mềm mại, dễ chịu khi mặc. Khi kết hợp cùng chân váy đen và bốt cao cổ, áo cardigan đỏ trở thành trung tâm của bản phối, vừa bắt nhịp xu hướng sắc đỏ đang lên ngôi vừa hoàn thiện diện mạo cổ điển hiện đại, thanh lịch mà vẫn cá tính.

Gam màu pastel nhẹ nhàng mang lại vẻ nữ tính dịu dàng, dễ phối và tạo sự hài hòa khi nàng kết hợp cùng quần ống rộng trắng kem. Thiết kế dáng lửng với tay dài và phom suông vừa phải giúp tôn dáng khéo léo, đồng thời cân bằng tỷ lệ cơ thể, tạo hiệu ứng đôi chân thon dài hơn khi đi cùng quần cạp cao ẢNH: @CIIZEZPHR

Điểm nhấn nằm ở hàng cúc bọc màu kem chạy dọc thân áo, kết hợp hai túi nhỏ được đặt đối xứng, tạo nét duyên dáng và tăng tính ứng dụng một cách tinh tế. Không sử dụng họa tiết cầu kỳ, chiếc áo cardigan tập trung làm nổi bật bề mặt dệt kim mềm mịn và đường nét gọn gàng, hoàn thiện phong cách tối giản hiện đại, phù hợp cho nhiều hoàn cảnh từ dạo phố đến môi trường công sở thanh lịch.

Nàng mang đến cảm giác dịu dàng và thời thượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi chọn set trang phục phủ sắc hồng pastel ẢNH: @JUNEWANWIMOL19

Chiếc áo cardigan dệt kim mỏng nhẹ, phom dáng ngắn ôm vừa vặn không chỉ tôn dáng khéo léo mà còn tạo sự cân đối cho tổng thể. Thiết kế cổ tròn cùng hàng khuy cài tinh giản giúp chiếc áo giữ trọn tinh thần thanh lịch, dễ dàng kết hợp cùng chân váy xòe chấm bi đen trắng để tạo nên điểm nhấn hài hòa giữa sắc màu và họa tiết. Khi hoàn thiện với túi xách và mũ bucket đen, set đồ vừa giữ được nét nữ tính mềm mại, vừa toát lên phong thái hiện đại, tinh tế đúng tinh thần quiet luxury đang được yêu thích.

Nàng theo đuổi phong cách tiểu thư khó lòng bỏ qua chiếc áo cardigan hồng phấn mang trọn tinh thần nữ tính và mộng mơ này ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Gam hồng pastel dịu nhẹ không chỉ tôn da mà còn mang đến cảm giác trong trẻo, ngọt ngào cho tổng thể trang phục. Thiết kế dáng ngắn ôm vừa vặn kết hợp cùng chất liệu len dệt kim mềm mại, có độ xù nhẹ tạo hiệu ứng bồng bềnh tinh tế, đồng thời giữ ấm vừa đủ. Phần cổ tròn được nhấn nhá bằng đường viền bèo nhún chạy dọc thân áo, hài hòa với tay áo dài loe nhẹ, góp phần tôn lên vẻ điệu đà mang đậm tinh thần coquette. Khi kết hợp cùng chân váy chữ A trắng, bản phối trở nên cân đối, hài hòa, toát lên phong thái tiểu thư ngọt ngào và thanh lịch đầy cuốn hút.

Nổi bật với tinh thần tối giản và vẻ sang trọng, áo cardigan trắng kem chinh phục người mặc bằng sự tinh tế đến từ phom dáng và chất liệu. Gam màu trung tính nhẹ nhàng mang lại cảm giác thanh lịch, dễ phối và không bao giờ lỗi mốt ẢNH: @YOKO

Phom dáng ôm vừa vặn kết hợp cổ tròn và hàng nút phía trước tạo nên thiết kế gọn gàng, giúp tôn dáng hiệu quả khi phối cùng quần ống rộng cạp cao. Chất liệu dệt kim mỏng nhẹ với bề mặt vân tinh tế mang lại cảm giác mềm mại, thoải mái nhưng vẫn giữ được nét chỉn chu cần thiết. Khi kết hợp với quần jeans đen, sự tương phản trắng đen kinh điển giúp tổng thể trở nên sắc nét, hiện đại và cân đối hơn. Không cần đến những phụ kiện cầu kỳ, bản phối này vẫn toát lên phong thái thanh lịch, có gu và đậm tinh thần thời trang đương đại, phù hợp từ môi trường công sở đến những buổi dạo phố tinh tế.

Nổi bật trong tổng thể là chiếc áo dệt kim màu trắng kem kết hợp cùng quần jeans ống đứng màu đen, tạo nên công thức phối đồ tối giản nhưng vẫn mang vẻ hiện đại, thanh lịch vượt thời gian ẢNH: @PANLY.V

Áo dệt kim sở hữu phom ôm vừa với chiều dài ngang hông, thiết kế cổ tròn và tay dài cơ bản, không cầu kỳ nhưng được nâng tầm nhờ chất liệu cotton dệt kim cao cấp mềm mại, thoáng khí. Điểm nhấn nằm ở họa tiết dệt vặn thừng tinh tế chạy dọc thân và tay áo, tạo hiệu ứng thị giác 3D giúp phần thân trên trông đầy đặn và có chiều sâu hơn. Khi đặt cạnh quần đen cạp cao, sự tương phản trắng đen kinh điển khiến chiếc áo trở thành tâm điểm của set đồ, đồng thời giúp cân bằng tỷ lệ và tôn dáng người mặc.

Nàng lựa chọn áo cardigan xám như một tuyên ngôn cho phong cách tối giản, thanh lịch và giàu tính ứng dụng. Gam xám trung tính mang lại cảm giác nhẹ nhàng, hiện đại, dễ phối cùng nhiều món đồ khác nhau và đặc biệt phù hợp cho thời tiết giao mùa ẢNH: @SUPASSRA_SP

Thiết kế dáng ngắn ôm vừa vặn giúp nàng tôn dáng khéo léo, tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân khi kết hợp với quần cạp cao. Phần cổ tròn cùng hàng nút cài phía trước mang đến vẻ gọn gàng, chỉn chu, trong khi chất liệu len mỏng nhẹ đảm bảo sự thoải mái và linh hoạt khi mặc. Không sử dụng họa tiết cầu kỳ, chiếc áo cardigan tập trung làm nổi bật phom dáng và đường nét, đúng tinh thần minimalist chic.

ẢNH: @SUPASSRA_SP

Không chỉ là lớp áo giữ ấm nhẹ nhàng, cardigan còn trở thành điểm tựa phong cách giúp nàng dễ dàng cân bằng giữa sự thoải mái và nét thanh lịch trong những ngày xuân se lạnh. Với khả năng biến hóa linh hoạt và cảm giác mềm mại dễ chịu, món đồ này xứng đáng là lựa chọn đồng hành lý tưởng cho mọi bản phối đầu mùa.