Tô điểm nét ngọt ngào cùng áo dáng phồng đầu xuân

27/02/2026 10:00 GMT+7

Áo dáng phồng nổi lên như một lựa chọn đầy cảm hứng khi vừa mang vẻ đẹp bay bổng đặc trưng của mùa xuân.

Với phom dáng mềm mại, những chiếc áo dáng phồng dù là ở phần tay áo hay thân áo đều dễ dàng tôn lên sự nữ tính của người mặc. 

Áo tay phồng phối quần suông

Tô điểm nét ngọt ngào cùng áo dáng phồng đầu xuân- Ảnh 1.

Xuất hiện đầy cuốn hút trong chiếc áo phông tay phồng sắc nâu be nhã nhặn, phom áo phồng nhẹ ở phần vai, tạo hiệu ứng vòng trên mềm mại. Khi kết hợp cùng quần suông đen được cách điệu vòng eo bằng chiếc đai buông dài tôn dáng rõ rệt. Chất vải quần rũ nhẹ theo từng bước chân càng làm nổi bật độ bồng bềnh của phần áo phía trên

ẢNH: @HERADG.FASHION

Tô điểm nét ngọt ngào cùng áo dáng phồng đầu xuân- Ảnh 2.

Chiếc áo sắc vàng pastel có phần tay phồng, cổ chữ V sắc nét. Phần tay áo được cách điệu tua rua cùng phần đai được quấn chéo tạo nét yêu kiều cho người mặc. Chất liệu voan của áo đem đến sự nhẹ nhàng, thoải mái khi mặc cả ngày dài

ẢNH: @ELISE_FASHION

Áo sơ mi tay phồng phối chân váy

Tô điểm nét ngọt ngào cùng áo dáng phồng đầu xuân- Ảnh 3.

Thướt tha khi diện áo sơ mi trắng được điểm xuyết lớp voan mỏng nơi cánh tay, tạo hiệu ứng xuyên thấu đầy tinh tế. Phần tay phồng được xử lý khéo léo, đủ độ phồng để tạo điểm nhấn nhưng vẫn giữ sự thanh tao. Khi sơ vin gọn gàng cùng chân váy chữ A đính đá lấp lánh, tỷ lệ cơ thể được kéo dài đáng kể, đồng thời mang đến khí chất quý phái rõ rệt

ẢNH: @HERADG.FASHION

Tô điểm nét ngọt ngào cùng áo dáng phồng đầu xuân- Ảnh 4.

Xuất hiện trong chiếc áo tay phồng với thiết kế cao cổ, họa tiết thắt nơ lệch tựa tiếp viên hàng không đầy quý phái. Phần tay áo dài được bo lại tạo thành những nếp gấp bồng bềnh cùng chất liệu tơ quý giá. Chân váy midi màu nâu đất được kết nối bằng chiếc thắt lưng da sắc trắng bản nhỏ tôn lên vòng 2 thon gọn cho người mặc

ẢNH: CLAY MORE

Áo phồng dáng bí sát nách

Tô điểm nét ngọt ngào cùng áo dáng phồng đầu xuân- Ảnh 5.

Với những cô gái yêu thích sự trẻ trung pha chút phá cách, áo phồng dáng bí sát nách mang đến làn gió mới mẻ cho tủ đồ đầu xuân. Chiếc áo dáng bí với phần thân phồng tròn kết hợp chi tiết sát nách tạo nên phom dáng hiện đại. Cổ chữ V được xử lý khéo léo, phối cùng quần kaki ống rộng tông nâu ấm áp, set đồ mang hơi thở casual chic, phù hợp cho đời sống thường ngày

ẢNH: @HAPPYZOO_STORE

Tô điểm nét ngọt ngào cùng áo dáng phồng đầu xuân- Ảnh 6.

Sắc đen của chiếc áo phồng dáng bí kết hợp cùng tông trắng của chân váy tạo hiệu ứng tương phản mang đậm tính thời trang. Chất liệu voan bay nhẹ phối cùng chân váy lụa được đính kết phần ren ở tà váy. Một đôi giày bệt sắc kem và khuyên tai đính đá sẽ là điểm nhấn giúp các nàng tự tin du lịch ngắn ngày hay có những bức ảnh nghệ thuật đầu xuân

ẢNH: @HAPPYZOO_STORE

Áo voan dáng phồng

Tô điểm nét ngọt ngào cùng áo dáng phồng đầu xuân- Ảnh 7.

Chiếc áo voan sát nách cổ yếm sắc cam đất mang đến vẻ ấm áp rất hợp không khí đầu xuân. Phần thân áo được chiết đai tinh tế, tạo hiệu ứng trên ôm dưới xòe giúp vóc dáng trông cân đối hơn. Lớp voan mỏng nhẹ cùng thiết kế layer bồng bềnh chuyển động mềm mại theo từng bước chân

ẢNH: @CHICATIQUE.VN

Tô điểm nét ngọt ngào cùng áo dáng phồng đầu xuân- Ảnh 8.

Diện lên mình thiết kế tone sur tone với áo voan phồng sắc trắng với phần cổ tròn ôm sát tạo nên diện mạo kín đáo đầy bí ẩn. Phần tay áo voan xuyên thấu được thiết kế bồng bềnh cùng những bông tuyết được đính kết thủ công đầy tinh tế. Chân váy lụa dáng đuôi cá cùng màu áo sẽ là sự kết hợp hoàn hảo để các nàng thoải mái vận động mà vẫn giữ được nét đẹp yêu kiều

ẢNH: @AURORE_CLOTH

 

