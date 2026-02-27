Tô điểm nét ngọt ngào cùng áo dáng phồng đầu xuân

Diện lên mình thiết kế tone sur tone với áo voan phồng sắc trắng với phần cổ tròn ôm sát tạo nên diện mạo kín đáo đầy bí ẩn. Phần tay áo voan xuyên thấu được thiết kế bồng bềnh cùng những bông tuyết được đính kết thủ công đầy tinh tế. Chân váy lụa dáng đuôi cá cùng màu áo sẽ là sự kết hợp hoàn hảo để các nàng thoải mái vận động mà vẫn giữ được nét đẹp yêu kiều