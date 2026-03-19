Khám phá 3 kiểu áo đẹp nhất nên diện cùng quần jeans xanh

Cuối xuân đầu hè là khoảng thời gian lý tưởng để nàng thả mình vào những cơn gió mát rượi, tranh thủ tận hưởng những buổi sớm mai nắng nhẹ mang đến nguồn sinh khí mới. Ngày nắng, hãy xuất hiện trong diện mạo tươi tắn, chỉn chu mà thoáng mát cùng các bản phối áo và quần jeans xanh.
Áo tank top, áo phông đơn giản phối quần jeans xanh
Khi nói về các bản phối street wear mùa nắng là nói đến cặp đôi tank top phối quần jeans, áo phông/áo thun oversized, áo thun basic... kết hợp cùng chiếc quần denim mang sắc xanh chàm quen thuộc. Từ công thức phối đồ này, quý cô có thể tạo nên vô số các bản phối mới mẻ, trẻ trung và năng động. Áo sơ mi, blazer hoặc áo bomber có thể được thêm vào làm áo khoác ngoài để tối ưu hóa khả năng chống nắng, mang lại sự mát mẻ và thông thoáng cho người mặc.
Sơ mi trắng không lỗi mốt, vừa thoải mái lại sang trọng
Không một chiếc áo nào dễ mặc hơn áo sơ mi trắng, đặc biệt khi phối cùng quần denim. Sắc trắng cổ điển tối giản, phom dáng phóng khoáng mát mẻ cùng chất vải cotton, poplin hay linen mang đến cho nàng ứng cử viên hàng đầu cho bản phối ngày nắng vừa sang trọng mà vẫn thoải mái.
Quần jeans và áo crop top chuẩn viber mùa hè
Hãy quan sát trang phục của dàn It girl hàng đầu thế giới trong những bản phối tinh giản mà cực kỳ phong cách. Áo crop top - áo dáng ngắn để lộ một phần eo luôn phù hợp để diện cùng quần jeans cạp cao nếu nàng muốn "thu gọn" vòng 2 hoặc diện với quần jeans cạp trễ để khoe khéo vòng eo con kiến.