Khám phá 3 kiểu áo đẹp nhất nên diện cùng quần jeans xanh

Sơ mi trắng, áo thun đơn giản, áo crop top là ba kiểu áo đẹp và phù hợp diện cùng quần jeans xanh mùa này. Từ ba gợi ý đơn giản này, hãy xem nàng có thể biến hóa ra bao nhiêu phong cách.

Áo thun cổ tròn kẻ sọc ngang nhỏ, tay con dáng vừa vặn phối quần jeans ống rộng với những đường nẹp nổi bật trên hai ống quần. Với phong thái tự tin, nàng tự do thể hiện cá tính qua phong cách thời trang đẹp, sang và mang chất riêng ẢNH: ROUTINE WOMEN

Áo tank top, áo phông đơn giản phối quần jeans xanh

Khi nói về các bản phối street wear mùa nắng là nói đến cặp đôi tank top phối quần jeans, áo phông/áo thun oversized, áo thun basic... kết hợp cùng chiếc quần denim mang sắc xanh chàm quen thuộc. Từ công thức phối đồ này, quý cô có thể tạo nên vô số các bản phối mới mẻ, trẻ trung và năng động. Áo sơ mi, blazer hoặc áo bomber có thể được thêm vào làm áo khoác ngoài để tối ưu hóa khả năng chống nắng, mang lại sự mát mẻ và thông thoáng cho người mặc.

Tank top màu hồng, trắng hoặc các gam màu pastel tươi sáng hoàn hảo để diện cùng quần jeans. Nếu muốn tạo hình ảnh dễ thương cá tính hãy phối cùng giày Mary Jane hay giày búp bê cổ điển và ngược lại chọn dép kẹp, dép quai ngang, giày thể thao... cho bản phối thoáng mát, nhẹ nhàng ngày nắng ẢNH: ROUTINE WOMEN

Sơ mi trắng, dây lưng và tất trắng tạo nên những điểm kết nối cho bản phối của quần denim màu xanh. Diện cặp đôi sơ mi trơn và quần jeans là nàng đang viết nên câu chuyện thời trang cá nhân thông qua những công thức phối đồ cổ điển hữu dụng bậc nhất ẢNH: GANT

Sơ mi trắng không lỗi mốt, vừa thoải mái lại sang trọng

Không một chiếc áo nào dễ mặc hơn áo sơ mi trắng, đặc biệt khi phối cùng quần denim. Sắc trắng cổ điển tối giản, phom dáng phóng khoáng mát mẻ cùng chất vải cotton, poplin hay linen mang đến cho nàng ứng cử viên hàng đầu cho bản phối ngày nắng vừa sang trọng mà vẫn thoải mái.

Từ buổi hẹn cà phê cuối tuần, chiều dạo phố shopping hay đến văn phòng làm việc cũng đều phù hợp để diện quần jeans và sơ mi trắng. Thêm dây lưng và giày cao gót vào bản phối sẽ tăng thêm sự chuyên nghiệp và lịch thiệp; trong khi đó phối cùng xăng đan mang lại sự thông thoáng cho đôi chân ẢNH: AMBER SCOTT

Sắc xanh chàm ngả rêu cùng dáng quần jeans ống đứng được wash màu kỹ lưỡng cho thấy hiệu quả tôn chân dài một cách tài tình. Đừng bao giờ ngại ngần diện quần jeans và sơ mi dù nàng đang hướng đến phong cách công sở hay thời trang streetwear, phong cách sang trọng lặng thầm hay nét cá tính phóng khoáng ẢNH: MOOKWA

Siêu mẫu Kendall Jenner khoe phong cách thời trang năng động và thoải mái trong bản phối crop top trắng dáng ôm, quần jeans ống rộng xắn gấu cao và giày đen tối giản. Phong cách đời thường của chân dài nổi tiếng được hoàn thiện cùng mắt kính, túi đeo vai và một kiểu tóc vén nhẹ ra sau đầu ẢNH: VOGUE FRANCE

Quần jeans và áo crop top chuẩn viber mùa hè

Hãy quan sát trang phục của dàn It girl hàng đầu thế giới trong những bản phối tinh giản mà cực kỳ phong cách. Áo crop top - áo dáng ngắn để lộ một phần eo luôn phù hợp để diện cùng quần jeans cạp cao nếu nàng muốn "thu gọn" vòng 2 hoặc diện với quần jeans cạp trễ để khoe khéo vòng eo con kiến.

Sơ mi ngắn tay dáng crop mang lại diện mạo mát mẻ, trẻ trung và năng động khi phối cùng quần jeans ẢNH: WARANGKANA