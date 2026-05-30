Thời trang 24/7

Biến hóa muôn vàn phong cách với quần jeans

Kim Ngọc
30/05/2026 14:00 GMT+7

Quần jeans hiện diện đa phong cách trên các bản phối mùa hè. Từ những ý tưởng phối đồ với quần denim nổi bật này, nàng có thể tạo nên bản phối mang dấu ấn của riêng mình.

Là kiểu quần cân bằng hoàn hảo giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại, quần jeans từ lâu đã là món đồ thời trang không thể thiếu của mọi cô gái.

Một chiếc quần jeans xanh và áo kiểu màu trắng sẽ không bao giờ lỗi mốt. Cặp đôi thời trang này tạo ra điểm nhấn từ sự hòa hợp của hai gam màu trắng và xanh denim, dáng quần ống rộng phóng khoáng và thoải mái cực kỳ matching với dáng áo tiểu thư được chăm chút với nhiều đường viền và diềm bèo

ẢNH: @SARALEGGE

Phối quần jeans ống rộng với áo crop top, blouse

Bản phối nhẹ mát, cá tính mà vẫn năng động nhất hè gọi tên các cặp đôi quần denim phối áo crop top, áo blouse mỏng mát. Không đóng khung bản thân trong bất kỳ hình ảnh cố định nào, quần jeans cho người mặc sự tự do tuyệt đối qua các bản phối dạo phố. Khi nàng cần diện mạo chỉn chu thanh lịch, hãy phối mẫu denim yêu thích cùng áo blazer, sơ mi và thắt lưng da.

Khác với ấn tượng đậm chất street style của quần ống rộng, quần denim ống đứng tạo nên diện mạo gọn gàng, thanh lịch và nữ tính hơn. Ở bản phối này, nữ tín đồ thời trang xuất hiện trong diện mạo mang hơi hướng cổ điển tối giản qua bộ ba áo thun đen không tay, quần denim và giày cao gót mũi nhọn

ẢNH: @YUNUEN SOTO

Nếu muốn diện jeans theo phong cách trẻ trung, năng động và nhẹ nhàng thì nàng không thể bỏ qua quần denim trắng. Bảng màu này là bảo chứng cho hình ảnh "clear girl" hiện đại, phối quần jeans trắng và áo cùng tông; phụ kiện khác màu để tạo điểm nhấn cho phong cách cá nhân

ẢNH: @YUNUEN SOTO

Quần jeans lửng, quần shorts denim không chỉ thoáng mát, đa năng mà còn mang đến hình ảnh có phần nghịch ngợm và cá tính. Ở bản phối này, nữ tín đồ thời trang kết hợp áo hai dây lụa phối ren, quần denim lửng, áo khoác da lộn, giày mules họa tiết da báo và một chiếc túi oversized màu xanh ô liu để tạo nên diện mạo ấn tượng

ẢNH: @LAURA EGUIZABAL

Cặp đôi sơ mi và jeans không bao giờ khiến nàng thất vọng. Sự linh hoạt và thoải mái, vẻ ngoài thanh lịch và cổ điển từ cặp đôi này khiến nàng muốn áp dụng ngay vào phong công sở, dạo phố, các bản phối casual hằng ngày

ẢNH: @CHLOEBUTLER

Đừng quên quần jeans ống đứng, skinny jeans, quần jeans ống loe và vô số những phom dáng trứ danh từ mẫu quần cổ điển vải denim. Mỗi thiết kế sẽ phù hợp với một khoảnh khắc nhất định - khi nàng thật sự tự tin và làm chủ phong cách của chính mình

ẢNH: @VIKY RADER

Quần jeans dáng ôm như skinny jeans và có phần ống loe gợi hình ảnh cổ điển lãng mạn. Thiết kế cạp thấp để hở eo gợi nhắc cá tính của người mặc trong thế giới thời trang

ẢNH: KRISTIANA GANKEVYCH

Diện quần jeans hở eo vào mùa hè

Không mới nhưng sự xuất hiện của quần jeans cạp thấp hở eo khiến mùa hè trở nên "nóng bỏng" hơn qua những bản phối gợi cảm. Quý cô có thể diện quần jeans hở eo cùng các mẫu áo dáng ngắn như tank top, áo hai dây crop top hoặc vén nhẹ vạt áo sơ mi để một phần vòng eo được ngắm nhìn.

Quần jeans ống đứng tôn chân tốt nhất trong số các thiết kế quần denim dáng dài. Gam màu xanh chàm đậm còn tạo nên hiệu ứng thon gọn hơn cho cả phần thân dưới. Phối quần denim cùng crop top, blazer và giày cao gót mũi nhọn để có diện mạo sang xịn trong bản phối casual hằng ngày

ẢNH:@THIEUBAOTRAM

Quần jeans xắn gấu là cách để cô nàng có chiều cao khiêm tốn "hack" dáng một cách dễ nhất. Bảng màu khác biệt nơi cổ chân thực chất lại có thể tạo hiệu ứng thị giác khiến đôi chân như dài hơn. Quần jeans xắn gấu phối áo khoác 2 hàng cúc, túi da và giày cao gót hoàn thiện hình ảnh vintage cổ điển

ẢNH: @EMMA CHAMBERLAIN

Quần jeans quần denim quần jeans dáng suông quần jeans ống rộng jeans

