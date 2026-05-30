Biến hóa muôn vàn phong cách với quần jeans

Quần jeans hiện diện đa phong cách trên các bản phối mùa hè. Từ những ý tưởng phối đồ với quần denim nổi bật này, nàng có thể tạo nên bản phối mang dấu ấn của riêng mình.
Là kiểu quần cân bằng hoàn hảo giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại, quần jeans từ lâu đã là món đồ thời trang không thể thiếu của mọi cô gái.
Phối quần jeans ống rộng với áo crop top, blouse
Bản phối nhẹ mát, cá tính mà vẫn năng động nhất hè gọi tên các cặp đôi quần denim phối áo crop top, áo blouse mỏng mát. Không đóng khung bản thân trong bất kỳ hình ảnh cố định nào, quần jeans cho người mặc sự tự do tuyệt đối qua các bản phối dạo phố. Khi nàng cần diện mạo chỉn chu thanh lịch, hãy phối mẫu denim yêu thích cùng áo blazer, sơ mi và thắt lưng da.
Diện quần jeans hở eo vào mùa hè
Không mới nhưng sự xuất hiện của quần jeans cạp thấp hở eo khiến mùa hè trở nên "nóng bỏng" hơn qua những bản phối gợi cảm. Quý cô có thể diện quần jeans hở eo cùng các mẫu áo dáng ngắn như tank top, áo hai dây crop top hoặc vén nhẹ vạt áo sơ mi để một phần vòng eo được ngắm nhìn.