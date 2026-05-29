  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Lột xác diện mạo cùng trang phục thắt nơ tinh tế

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
29/05/2026 12:00 GMT+7

Không cần những thiết kế quá cầu kỳ hay bảng màu rực rỡ, chỉ một chi tiết nhỏ như thắt nơ được đặt đúng chỗ cũng đủ khiến tổng thể trở nên mềm mại và cuốn hút hơn gấp nhiều lần.

Những chiếc nơ mềm mại xuất hiện trên cổ áo, tay áo hay phần eo đang âm thầm chiếm spotlight trong tủ đồ của các cô gái yêu phong cách thanh lịch.

Lột xác diện mạo cùng trang phục thắt nơ tinh tế- Ảnh 1.

Chiếc áo xanh pastel với phần dây rút thắt nơ trước ngực mang đến cảm giác nhẹ nhàng. Thiết kế tay phồng nhỏ kết hợp chất vải mỏng thoải mái, trong khi phần eo ôm giúp tôn dáng tinh tế. Khi phối cùng chân váy đen xếp ly ngắn, set đồ trở nên cân bằng giữa nét ngọt ngào và cá tính

ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Lột xác diện mạo cùng trang phục thắt nơ tinh tế- Ảnh 2.

Áo navy sọc dọc với chi tiết dây thắt tạo hình corset mang hơi thở preppy hiện đại. Phom áo ôm nhẹ giúp vóc dáng trông gọn gàng hơn, trong khi phần sọc dọc tạo hiệu ứng kéo dài cơ thể. Khi phối cùng quần shorts trắng dáng suông không hề cứng nhắc

ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Lột xác diện mạo cùng trang phục thắt nơ tinh tế- Ảnh 3.

Thiết kế váy suông hồng phấn với hàng nút chạy dọc và dây nơ nhỏ nơi cổ áo mang đậm tinh thần Á Đông hiện đại. Chất liệu vải mềm nhẹ kết hợp họa tiết thêu hoa li ti, phom váy dài rộng vừa đủ giúp người mặc luôn cảm thấy thoải mái nhưng vẫn giữ được độ duyên dáng cần có

ẢNH: @LINENEBYMORIKO

Lột xác diện mạo cùng trang phục thắt nơ tinh tế- Ảnh 4.

Chiếc đầm dáng rộng màu nâu đất gây ấn tượng với chi tiết rút dây thắt nơ ở cổ và tay áo. Thiết kế oversized giúp người mặc thoải mái, đồng thời tạo nên nét phóng khoáng mang hơi hướng vintage. Gam màu trầm ấm càng khiến tổng thể trở nên thanh lịch hơn khi phối cùng bốt đen cổ thấp hoặc túi da tối màu

ẢNH: @MANGATA.M

Lột xác diện mạo cùng trang phục thắt nơ tinh tế- Ảnh 5.

Đầm đen suông dài với phần cổ nhún nhẹ và dây thắt mềm trước ngực mang vẻ đẹp cổ điển. Chất liệu rũ tự nhiên giúp trông sang hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm. Phần tay áo được nhấn bằng dây rút nhỏ tạo cảm giác thanh thoát hơn cho trang phục

ẢNH: @MANGATA.M

 

trang phục thắt nơ áo thắt nơ áo thắt nơ vai áo blouse

Bài viết khác

Phối đồ mùa hè thoải mái mà vẫn xinh cùng giày búp bê

Phối đồ mùa hè thoải mái mà vẫn xinh cùng giày búp bê

Trang phục linen mộc mạc, chất riêng thời trang của cô nàng năng động

Trang phục linen mộc mạc, chất riêng thời trang của cô nàng năng động

Khoe chân thon cùng mốt giấu quần năng động ngày hè

Khoe chân thon cùng mốt giấu quần năng động ngày hè

Áo satin hai dây: Không còn hở hang chỉ có thời thượng

Áo satin hai dây: Không còn hở hang chỉ có thời thượng

Băng đô: 'trợ thủ' đắc lực để biến hóa diện mạo chỉ trong tích tắc

Băng đô: 'trợ thủ' đắc lực để biến hóa diện mạo chỉ trong tích tắc

Áo babydoll mở ra bản phối ngọt ngào cho nàng yêu vẻ đẹp nữ tính

Áo babydoll mở ra bản phối ngọt ngào cho nàng yêu vẻ đẹp nữ tính

Áo crop, quần shorts, chân váy chữ A làm mới tủ đồ công sở hè

Áo crop, quần shorts, chân váy chữ A làm mới tủ đồ công sở hè

Lên đồ dạo phố ngày cuối tuần cùng chân váy kẻ ca rô

Lên đồ dạo phố ngày cuối tuần cùng chân váy kẻ ca rô

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top