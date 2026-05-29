Lột xác diện mạo cùng trang phục thắt nơ tinh tế

Những chiếc nơ mềm mại xuất hiện trên cổ áo, tay áo hay phần eo đang âm thầm chiếm spotlight trong tủ đồ của các cô gái yêu phong cách thanh lịch.
Chiếc áo xanh pastel với phần dây rút thắt nơ trước ngực mang đến cảm giác nhẹ nhàng. Thiết kế tay phồng nhỏ kết hợp chất vải mỏng thoải mái, trong khi phần eo ôm giúp tôn dáng tinh tế. Khi phối cùng chân váy đen xếp ly ngắn, set đồ trở nên cân bằng giữa nét ngọt ngào và cá tính
ẢNH: @GOLA.DESIGNS
Áo navy sọc dọc với chi tiết dây thắt tạo hình corset mang hơi thở preppy hiện đại. Phom áo ôm nhẹ giúp vóc dáng trông gọn gàng hơn, trong khi phần sọc dọc tạo hiệu ứng kéo dài cơ thể. Khi phối cùng quần shorts trắng dáng suông không hề cứng nhắc
Thiết kế váy suông hồng phấn với hàng nút chạy dọc và dây nơ nhỏ nơi cổ áo mang đậm tinh thần Á Đông hiện đại. Chất liệu vải mềm nhẹ kết hợp họa tiết thêu hoa li ti, phom váy dài rộng vừa đủ giúp người mặc luôn cảm thấy thoải mái nhưng vẫn giữ được độ duyên dáng cần có
ẢNH: @LINENEBYMORIKO
Chiếc đầm dáng rộng màu nâu đất gây ấn tượng với chi tiết rút dây thắt nơ ở cổ và tay áo. Thiết kế oversized giúp người mặc thoải mái, đồng thời tạo nên nét phóng khoáng mang hơi hướng vintage. Gam màu trầm ấm càng khiến tổng thể trở nên thanh lịch hơn khi phối cùng bốt đen cổ thấp hoặc túi da tối màu
ẢNH: @MANGATA.M
Đầm đen suông dài với phần cổ nhún nhẹ và dây thắt mềm trước ngực mang vẻ đẹp cổ điển. Chất liệu rũ tự nhiên giúp trông sang hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm. Phần tay áo được nhấn bằng dây rút nhỏ tạo cảm giác thanh thoát hơn cho trang phục
Giấy phép XB
số 110/GP - BTTTT
cấp ngày 24/3/2020
Tổng biên tập
Nguyễn Ngọc Toàn
© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Theo dõi trang trên