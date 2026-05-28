Băng đô: 'trợ thủ' đắc lực để biến hóa diện mạo chỉ trong tích tắc

Băng đô từ lâu đã không còn xa lạ với phái đẹp, đóng vai trò như một "trợ thủ" đắc lực để biến hóa diện mạo chỉ trong tích tắc. Không chỉ giúp cố định tóc gọn gàng khi hoạt động, món phụ kiện này còn là điểm nhấn màu sắc giúp bộ trang phục trở nên có gu và hoàn thiện hơn. Với sự đa dạng về chất liệu từ thun co giãn, voan mềm cho đến ren tinh xảo, băng đô phù hợp với mọi kiểu tóc và dáng mặt.



Chiếc băng đô có thiết kế bản rộng bằng chất liệu thun co giãn màu trắng, nổi bật với dòng chữ in to màu xanh lá cây hiện đại. Phụ kiện ôm vừa vặn theo vòng đầu, phối cùng set áo ba lỗ và quần shorts trắng trơn tạo nên vẻ ngoài khỏe khoắn ẢNH: 5SFASHION

Nếu yêu thích vẻ đẹp tự do và có chút nghệ sĩ, những mẫu băng đô turban chính là lựa chọn đáng thử trong mùa hè này.



Băng đô được làm từ vải thun màu xám đậm có độ co giãn tốt, thiết kế theo kiểu quấn turban đơn giản với điểm nút thắt nhẹ ở phía trước. Băng đô tông màu trung tính này giúp làm nổi bật màu tóc và tạo cảm giác gương mặt thon gọn hơn cho người diện ẢNH: 5SFASHION

Những chiếc băng đô ren chính là điểm chạm hoàn hảo giữa thời trang và nét nữ tính cổ điển đầy cuốn hút.



Băng đô sử dụng chất liệu ren hoa văn màu trắng tinh khôi, phụ kiện này là lựa chọn lý tưởng cho những buổi dạo phố. Phối cùng áo crop top phối ren và quần dù trắng tạo nên một tổng thể đồng nhất về chất liệu ẢNH: @_JNIEJNY

Chiếc băng đô kết hợp tinh xảo giữa voan trắng, viền ren điệu đà và những bông hoa ren nhỏ được đính thủ công dọc theo thân băng đô. Thiết kế cầu kỳ này giúp bạn tỏa sáng trong các sự kiện quan trọng, phối cùng áo kiểu đen chấm bi tay bồng để tạo sự đối lập màu sắc thú vị ẢNH: @_H.PHUOWNG

Trong thế giới phụ kiện tóc, những thiết kế tối giản luôn giữ vị trí đặc biệt bởi tính ứng dụng cao và khả năng phối hợp linh hoạt với nhiều phong cách khác nhau.



Băng đô vải trơn màu xanh than mang lại vẻ ngoài thanh lịch, sắc xanh đậm giúp gương mặt trông sáng hơn. Phụ kiện này rất hợp với dáng mặt tròn vì bản vải vừa phải giúp cân đối lại tỷ lệ khuôn mặt hiệu quả ẢNH: @_MINJI.NEWJEAN

Băng đô có thiết kế tối giản hoàn toàn với tông trắng tinh, không họa tiết, tập trung vào khả năng ôm sát và giữ tóc gọn gàng. Chất liệu thun cao cấp giúp sản phẩm có độ đàn hồi tốt, không gây đau đầu hay để lại vết hằn sau nhiều giờ sử dụng liên tục. Vẻ ngoài trẻ trung được thể hiện rõ khi phối cùng áo crop top ba lỗ trắng và quần jeans ống rộng ẢNH: @_AN91___A

Những chiếc băng đô gam màu trắng sáng luôn mang lại cảm giác sang trọng và dễ tạo chiều sâu cho diện mạo.



Băng đô vải bản vừa mang tông màu kem chủ đạo với các đường kẻ sọc xanh nhạt nhỏ nhắn, quấn đầu theo phong cách vintage cổ điển. Tổng thể trang phục trở nên hài hòa khi phối cùng đầm hai dây maxi body có cùng tông màu và họa tiết ẢNH: @_NAPA_SKYY

Sử dụng chất liệu voan mỏng nhẹ màu trắng ngà, chiếc băng đô này được quấn nhẹ nhàng quanh đầu. Chất liệu voan có ưu điểm là rất mát, không gây bí bách da đầu. Phối tone sur tone cùng đầm hai dây voan trắng ngà để tạo nên diện mạo nàng thơ ẢNH: @_LEE.QUINQ_

Băng đô không chỉ đơn thuần là phụ kiện tóc mà còn là ngôn ngữ thời trang thể hiện cá tính riêng của mỗi người.

