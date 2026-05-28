  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Băng đô: 'trợ thủ' đắc lực để biến hóa diện mạo chỉ trong tích tắc

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
28/05/2026 18:00 GMT+7

Băng đô là món phụ kiện đa năng giúp định hình mái tóc và tôn vinh nét đẹp khuôn mặt một cách hiệu quả.

Băng đô từ lâu đã không còn xa lạ với phái đẹp, đóng vai trò như một "trợ thủ" đắc lực để biến hóa diện mạo chỉ trong tích tắc. Không chỉ giúp cố định tóc gọn gàng khi hoạt động, món phụ kiện này còn là điểm nhấn màu sắc giúp bộ trang phục trở nên có gu và hoàn thiện hơn. Với sự đa dạng về chất liệu từ thun co giãn, voan mềm cho đến ren tinh xảo, băng đô phù hợp với mọi kiểu tóc và dáng mặt.

Băng đô: 'trợ thủ' đắc lực để biến hóa diện mạo chỉ trong tích tắc- Ảnh 1.

Chiếc băng đô có thiết kế bản rộng bằng chất liệu thun co giãn màu trắng, nổi bật với dòng chữ in to màu xanh lá cây hiện đại. Phụ kiện ôm vừa vặn theo vòng đầu, phối cùng set áo ba lỗ và quần shorts trắng trơn tạo nên vẻ ngoài khỏe khoắn

ẢNH: 5SFASHION

Nếu yêu thích vẻ đẹp tự do và có chút nghệ sĩ, những mẫu băng đô turban chính là lựa chọn đáng thử trong mùa hè này.

Băng đô: 'trợ thủ' đắc lực để biến hóa diện mạo chỉ trong tích tắc- Ảnh 2.

Băng đô được làm từ vải thun màu xám đậm có độ co giãn tốt, thiết kế theo kiểu quấn turban đơn giản với điểm nút thắt nhẹ ở phía trước. Băng đô tông màu trung tính này giúp làm nổi bật màu tóc và tạo cảm giác gương mặt thon gọn hơn cho người diện

ẢNH: 5SFASHION

Những chiếc băng đô ren chính là điểm chạm hoàn hảo giữa thời trang và nét nữ tính cổ điển đầy cuốn hút.

Băng đô: 'trợ thủ' đắc lực để biến hóa diện mạo chỉ trong tích tắc- Ảnh 3.

Băng đô sử dụng chất liệu ren hoa văn màu trắng tinh khôi, phụ kiện này là lựa chọn lý tưởng cho những buổi dạo phố. Phối cùng áo crop top phối ren và quần dù trắng tạo nên một tổng thể đồng nhất về chất liệu

ẢNH: @_JNIEJNY

Băng đô: 'trợ thủ' đắc lực để biến hóa diện mạo chỉ trong tích tắc- Ảnh 4.

Chiếc băng đô kết hợp tinh xảo giữa voan trắng, viền ren điệu đà và những bông hoa ren nhỏ được đính thủ công dọc theo thân băng đô. Thiết kế cầu kỳ này giúp bạn tỏa sáng trong các sự kiện quan trọng, phối cùng áo kiểu đen chấm bi tay bồng để tạo sự đối lập màu sắc thú vị

ẢNH: @_H.PHUOWNG

Trong thế giới phụ kiện tóc, những thiết kế tối giản luôn giữ vị trí đặc biệt bởi tính ứng dụng cao và khả năng phối hợp linh hoạt với nhiều phong cách khác nhau.

Băng đô: 'trợ thủ' đắc lực để biến hóa diện mạo chỉ trong tích tắc- Ảnh 5.

Băng đô vải trơn màu xanh than mang lại vẻ ngoài thanh lịch, sắc xanh đậm giúp gương mặt trông sáng hơn. Phụ kiện này rất hợp với dáng mặt tròn vì bản vải vừa phải giúp cân đối lại tỷ lệ khuôn mặt hiệu quả

ẢNH: @_MINJI.NEWJEAN

Băng đô: 'trợ thủ' đắc lực để biến hóa diện mạo chỉ trong tích tắc- Ảnh 6.

Băng đô có thiết kế tối giản hoàn toàn với tông trắng tinh, không họa tiết, tập trung vào khả năng ôm sát và giữ tóc gọn gàng. Chất liệu thun cao cấp giúp sản phẩm có độ đàn hồi tốt, không gây đau đầu hay để lại vết hằn sau nhiều giờ sử dụng liên tục. Vẻ ngoài trẻ trung được thể hiện rõ khi phối cùng áo crop top ba lỗ trắng và quần jeans ống rộng

ẢNH: @_AN91___A

Những chiếc băng đô gam màu trắng sáng luôn mang lại cảm giác sang trọng và dễ tạo chiều sâu cho diện mạo.

Băng đô: 'trợ thủ' đắc lực để biến hóa diện mạo chỉ trong tích tắc- Ảnh 7.

Băng đô vải bản vừa mang tông màu kem chủ đạo với các đường kẻ sọc xanh nhạt nhỏ nhắn, quấn đầu theo phong cách vintage cổ điển. Tổng thể trang phục trở nên hài hòa khi phối cùng đầm hai dây maxi body có cùng tông màu và họa tiết

ẢNH: @_NAPA_SKYY

Băng đô: 'trợ thủ' đắc lực để biến hóa diện mạo chỉ trong tích tắc- Ảnh 8.

Sử dụng chất liệu voan mỏng nhẹ màu trắng ngà, chiếc băng đô này được quấn nhẹ nhàng quanh đầu. Chất liệu voan có ưu điểm là rất mát, không gây bí bách da đầu. Phối tone sur tone cùng đầm hai dây voan trắng ngà để tạo nên diện mạo nàng thơ

ẢNH: @_LEE.QUINQ_

Băng đô không chỉ đơn thuần là phụ kiện tóc mà còn là ngôn ngữ thời trang thể hiện cá tính riêng của mỗi người.

băng đô Phụ kiện phụ kiện tóc băng đô bản lớn phong cách vintage

Bài viết khác

Áo babydoll mở ra bản phối ngọt ngào cho nàng yêu vẻ đẹp nữ tính

Áo babydoll mở ra bản phối ngọt ngào cho nàng yêu vẻ đẹp nữ tính

Áo crop, quần shorts, chân váy chữ A làm mới tủ đồ công sở hè

Áo crop, quần shorts, chân váy chữ A làm mới tủ đồ công sở hè

Lên đồ dạo phố ngày cuối tuần cùng chân váy kẻ ca rô

Lên đồ dạo phố ngày cuối tuần cùng chân váy kẻ ca rô

Mặc đẹp chuẩn nàng thơ cùng trang phục họa tiết hoa dịu dàng

Mặc đẹp chuẩn nàng thơ cùng trang phục họa tiết hoa dịu dàng

Kiểu váy họa tiết ấn tượng nhất mùa

Kiểu váy họa tiết ấn tượng nhất mùa

Khúc giao hưởng ngọt ngào giữa chất liệu voan mềm và ren tinh xảo

Khúc giao hưởng ngọt ngào giữa chất liệu voan mềm và ren tinh xảo

Biến chiếc quần đen quen thuộc trở nên thời thượng

Biến chiếc quần đen quen thuộc trở nên thời thượng

Hoàn thiện diện mạo 'sang, xịn, mịn' cùng set đồ trắng tối giản

Hoàn thiện diện mạo 'sang, xịn, mịn' cùng set đồ trắng tối giản

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top