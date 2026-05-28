Kiểu váy họa tiết ấn tượng nhất mùa

Mùa hè là mùa nở rộ của vô số những mẫu váy họa tiết. Trong bức tranh đa sắc đó, các thiết kế váy hoa nhí tỏa sáng vẻ đẹp dịu dàng và lãng mạn. Quý cô chọn mặc váy hoa nhã nhặn thể hiện chất riêng trong xu hướng thời trang họa tiết mùa hè.
Váy hoa nhí tay phồng, chiếc váy họa tiết đẹp nhất mùa hè
Dạo một vòng các bộ sưu tập họa tiết dành cho mùa hè, nàng có thể nhận thấy sự ưu ái mà các nhà mốt dành cho họa tiết lấy cảm hứng từ hoa cỏ. Vô số loài hoa từ tự nhiên được diễn họa lại trên váy áo qua những kỹ thuật phức tạp để tạo nên tạo hình vừa tự nhiên vừa sống động, vừa hài hòa vừa tinh tế để mặc lên mình.
Chiếc váy hoa tay phồng nhẹ mang lại dáng vẻ gợi cảm tự nhiên từ phom dáng. Cấu trúc cổ áo tròn, cổ chữ V, cổ vuông... cực kỳ đa dạng nhưng chi tiết tay phồng ngắn hoặc lỡ mang đến cảm giác mát mẻ, nhẹ nhàng và nên thơ.
Váy họa tiết phong cách vintage
Phong cách vintage vẫn là một dòng chảy bền bỉ của xu hướng thời trang. Váy họa tiết vintage thường mang tông màu trầm, họa tiết hoa mang hình ảnh nhẹ nhàng, gợi cảm giác lãng mạn nhuốm màu hoài niệm.
Chi tiết cổ chữ V, cổ blazer trên váy hoa gợi nhắc tinh thần vintage từng một thời lừng lẫy. Xen kẽ với các bảng màu họa tiết là sự kết hợp ăn ý của màu nền, các đường xếp ly, nhún bèo được đặt ở những vị trí phù hợp
