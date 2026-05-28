Thời trang 24/7

Kiểu váy họa tiết ấn tượng nhất mùa

Kim Ngọc
Kim Ngọc
28/05/2026 08:00 GMT+7

Váy họa tiết hoa nhí theo phong cách vintage cổ điển đang chiếm một vị thế rất riêng trên bản đồ xu hướng. Khác với các thiết kế váy hoa thu hút ánh nhìn bằng màu sắc bắt mắt, váy hoa nhí gợi cảm giác lãng mạn đầy hoài niệm.

Mùa hè là mùa nở rộ của vô số những mẫu váy họa tiết. Trong bức tranh đa sắc đó, các thiết kế váy hoa nhí tỏa sáng vẻ đẹp dịu dàng và lãng mạn. Quý cô chọn mặc váy hoa nhã nhặn thể hiện chất riêng trong xu hướng thời trang họa tiết mùa hè.

Kiểu váy họa tiết ấn tượng nhất mùa - Ảnh 1.

Váy hoa phối ren và họa tiết hoa nhỏ trên nền vàng rực rỡ thu hút mọi ánh mắt ngắm nhìn. Không chỉ tạo ấn tượng từ gam màu nổi, thiết kế còn cho thấy sự tinh tế qua những mảng màu sắc và các chất liệu được kết hợp cùng nhau

ẢNH: GAIETÉ

Váy hoa nhí tay phồng, chiếc váy họa tiết đẹp nhất mùa hè

Dạo một vòng các bộ sưu tập họa tiết dành cho mùa hè, nàng có thể nhận thấy sự ưu ái mà các nhà mốt dành cho họa tiết lấy cảm hứng từ hoa cỏ. Vô số loài hoa từ tự nhiên được diễn họa lại trên váy áo qua những kỹ thuật phức tạp để tạo nên tạo hình vừa tự nhiên vừa sống động, vừa hài hòa vừa tinh tế để mặc lên mình.

Chiếc váy hoa tay phồng nhẹ mang lại dáng vẻ gợi cảm tự nhiên từ phom dáng. Cấu trúc cổ áo tròn, cổ chữ V, cổ vuông... cực kỳ đa dạng nhưng chi tiết tay phồng ngắn hoặc lỡ mang đến cảm giác mát mẻ, nhẹ nhàng và nên thơ.

Kiểu váy họa tiết ấn tượng nhất mùa - Ảnh 3.

Dáng váy cổ điển được gợi nhắc qua những chiếc cổ áo đặc biệt, phom ôm nhưng vẫn có độ "thở" từ cấu trúc và chất vải có độ đàn hồi nhẹ để người mặc cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng

ẢNH: LINH BUI

Váy họa tiết phong cách vintage

Phong cách vintage vẫn là một dòng chảy bền bỉ của xu hướng thời trang. Váy họa tiết vintage thường mang tông màu trầm, họa tiết hoa mang hình ảnh nhẹ nhàng, gợi cảm giác lãng mạn nhuốm màu hoài niệm.

Kiểu váy họa tiết ấn tượng nhất mùa - Ảnh 5.
Kiểu váy họa tiết ấn tượng nhất mùa - Ảnh 6.

Chi tiết cổ chữ V, cổ blazer trên váy hoa gợi nhắc tinh thần vintage từng một thời lừng lẫy. Xen kẽ với các bảng màu họa tiết là sự kết hợp ăn ý của màu nền, các đường xếp ly, nhún bèo được đặt ở những vị trí phù hợp

ẢNH: LINH BUI

Kiểu váy họa tiết ấn tượng nhất mùa - Ảnh 8.

Bèo nhún, tay phồng dáng loe ở cổ tay, dây thắt nơ... không làm trang phục họa tiết trở nên "bánh bèo" mà ngược lại bổ sung thêm vẻ nữ tính, chất lãng mạn vốn có của xu hướng họa tiết hoa lá

ẢNH: LINH BUI

Kiểu váy họa tiết ấn tượng nhất mùa - Ảnh 10.

Phong cách hiện đại, trẻ trung trên các thiết kế váy hoa nhí được nhìn thấy qua dáng váy suông, đầm sơ mi phối cổ, đầm chữ A nối tầng cổ chữ V... Phong thái thanh lịch, cổ điển mang đến cho nàng sự tự tin và thoải mái, nhẹ nhàng trong từng chuyển động

ẢNH: OYSTER

Kiểu váy họa tiết ấn tượng nhất mùa - Ảnh 11.

Váy voan hoa nối tầng tông cam nhạt nhẹ nhàng mà cuốn hút. Quý cô sẽ yêu thích chi tiết tay loe đầy điệu đà, cùng những đường nhún xếp tinh tế cùng nhau làm nên phong cách ấn tượng

ẢNH: OYSTER

Kiểu váy họa tiết ấn tượng nhất mùa - Ảnh 12.

Đầm tầng dáng suông họa tiết hoa nhỏ nhắn và xinh xắn. Chi tiết cổ chữ V gợi cảm nhưng không quá phô trương khiến nàng phải ngại ngần. Bảng màu cổ điển đem lại hình ảnh vừa giản dị vừa duyên dáng, cuốn hút cho nàng

ẢNH: OYSTER


Khúc giao hưởng ngọt ngào giữa chất liệu voan mềm và ren tinh xảo

Khúc giao hưởng ngọt ngào giữa chất liệu voan mềm và ren tinh xảo

Biến chiếc quần đen quen thuộc trở nên thời thượng

Biến chiếc quần đen quen thuộc trở nên thời thượng

Hoàn thiện diện mạo 'sang, xịn, mịn' cùng set đồ trắng tối giản

Hoàn thiện diện mạo 'sang, xịn, mịn' cùng set đồ trắng tối giản

Phối đồ chuẩn chỉnh cho mọi dáng người với quần ống rộng

Phối đồ chuẩn chỉnh cho mọi dáng người với quần ống rộng

Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng

Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng

Thả dáng bay bổng cùng đầm hai dây đầy thơ mộng

Thả dáng bay bổng cùng đầm hai dây đầy thơ mộng

Từ văn phòng đến tiệc tối, màu xanh đen vẫn luôn cuốn hút

Từ văn phòng đến tiệc tối, màu xanh đen vẫn luôn cuốn hút

Chân váy xếp ly: Điểm nhấn thanh lịch cho tủ đồ mùa mới

Chân váy xếp ly: Điểm nhấn thanh lịch cho tủ đồ mùa mới

