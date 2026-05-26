Chân váy xếp ly: Điểm nhấn thanh lịch cho tủ đồ mùa mới

Chân váy xếp ly vẫn luôn giữ được sức hút riêng nhờ những đường xếp nếp mềm mại cùng vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian. Từ phong cách nữ tính nhẹ nhàng đến diện mạo hiện đại, cá tính, thiết kế này dễ dàng mang đến cho nàng vẻ ngoài thời thượng, bay bổng nhưng vẫn đủ linh hoạt để đồng hành trong nhiều khoảnh khắc của mùa mới.

Gam màu be nhẹ nhàng cùng phom chữ A ngắn giúp chân váy xếp ly trở thành điểm nhấn trẻ trung nhưng vẫn đầy tinh tế ẢNH: @IH_CYM

Các nếp gấp bản lớn tạo độ rủ mềm mại, mang lại hiệu ứng đôi chân dài và vóc dáng thanh thoát hơn cho nàng. Khi đi cùng áo khoác dáng ngắn đồng màu, bản phối gợi cảm giác preppy hiện đại pha chút quiet luxury thanh lịch, rất phù hợp để nàng diện từ dạo phố đến môi trường công sở mùa hè.

Điểm thú vị của thiết kế xếp ly kết hợp xếp tầng nằm ở khả năng tạo độ phồng nhẹ, giúp tổng thể thêm nổi bật mà vẫn giữ được nét hài hòa ẢNH: @GLADYLIFESTYLE

Sắc xanh đen trầm kết hợp phom váy ngắn chữ A giúp tổng thể vừa cá tính vừa thanh lịch một cách hài hòa. Áo khoác da oversized, giày bệt cùng tất họa tiết ca rô mang hơi hướng retro tiếp tục làm nổi bật tinh thần thời trang học đường pha nét hiện đại năng động, tạo nên diện mạo trẻ trung và cuốn hút đang được nhiều nàng yêu thích trong mùa mới.

Sắc đen tối giản chưa bao giờ khiến chân váy xếp ly trở nên nhàm chán nhờ những đường gấp ly mềm mại tạo độ chuyển động uyển chuyển ẢNH: @GLADYLIFESTYLE

Thiết kế cạp cao cùng phom xòe nhẹ còn giúp vóc dáng của nàng trở nên cân đối và cao ráo hơn. Khi phối cùng áo thun in chữ và bốt cổ cao, bản phối mang đậm tinh thần streetwear pha chút học đường trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét nữ tính hiện đại.

Chi tiết xẻ tà trên nền chân váy midi xếp ly màu đen mang đến cảm giác mềm mại nhưng không kém phần cá tính ẢNH: @GLADYLIFESTYLE

Những nếp ly dọc giúp tổng thể thêm thanh thoát, đồng thời tạo hiệu ứng vóc dáng thon gọn hơn cho nàng. Sự kết hợp cùng áo oversized trễ vai, tất cao cổ và giày búp bê khiến tổng thể mang hơi hướng balletcore hiện đại, vừa bay bổng vừa đủ năng động cho những ngày xuống phố.

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chân váy xếp ly màu xám đậm vẫn đủ tạo nên diện mạo thanh lịch nhờ phom dáng dài xòe nhẹ và độ rủ tự nhiên ẢNH: @IH_CYM

Gam màu trung tính giúp bản phối trở nên hài hòa hơn khi phối cùng áo trắng, đồng thời mang lại cảm giác vóc dáng cao ráo và cân đối hơn cho nàng. Không chỉ ghi điểm bởi khả năng che khuyết điểm tinh tế, thiết kế này còn giữ được nét bay bổng, mềm mại đặc trưng của những đường xếp ly, tạo nên diện mạo nữ tính nhưng vẫn rất hiện đại và thời thượng.

Sự tinh khôi của chân váy xếp ly trắng mang lại cảm giác nhẹ nhàng và đầy nữ tính cho tổng thể ẢNH: @IH_CYM

Phom chữ A dài kết hợp thắt lưng da mảnh giúp vòng eo trở nên thon gọn hơn, đồng thời tạo hiệu ứng vóc dáng thanh thoát cho nàng. Khi phối cùng áo kẻ ngang và áo choàng len mỏng vắt vai, bản phối gợi lên tinh thần thanh lịch, tối giản nhưng vẫn rất thời thượng.

Họa tiết kẻ ca rô trên nền chân váy xếp ly midi tạo nên nét cổ điển pha chút cá tính đầy cuốn hút ẢNH: @VANNNNNH

Sự kết hợp giữa chân váy xếp ly với áo hai dây, cardigan dáng lửng cùng giày da và tất cao cổ còn làm nổi bật tinh thần Y2K, mang đến diện mạo vừa trẻ trung vừa thời thượng cho nàng trong những ngày xuống phố.

Các gam xanh đen và xám giúp tổng thể thêm chiều sâu, trong khi những đường xếp ly mềm mại khiến từng chuyển động của nàng trở nên uyển chuyển hơn ẢNH: @VANNNNNH

Từ những bản phối tối giản nhẹ nhàng đến cá tính đậm chất thời trang đường phố, chân váy xếp ly vẫn luôn giữ được sức hút riêng nhờ khả năng biến hóa tinh tế và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.