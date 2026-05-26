Thời trang 24/7

Đây là loại vải mềm mát, nhẹ tênh mà phái đẹp lựa chọn trong mùa nóng

Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
26/05/2026 10:00 GMT+7

Mùa hè đến mang hơi nóng và nhu cầu được 'thở' trong từng chuyển động. Giữa muôn vàn chất liệu, linen luôn là lựa chọn được ưu ái bởi sự mát mẻ, nhẹ tênh và vẻ đẹp mộc mạc rất riêng.

Không chỉ là một loại vải, linen còn là cảm hứng cho phong cách sống chậm, tinh giản mà vẫn đầy cuốn hút. Từ những chiếc đầm bay nhẹ, áo tay bồng nữ tính đến set đồ tối giản, tất cả như kể câu chuyện mùa hè qua từng thước vải mềm mại.

Nắng nóng, đây là loại vải mềm mát, nhẹ tênh mà phái đẹp lựa chọn - Ảnh 1.

Chất linen thoáng mát, nhẹ tênh, mang lại cảm giác dễ chịu suốt ngày dài, đồng thời giữ được độ đứng phom vừa phải để trang phục luôn gọn gàng, tinh tế. Gam be trung tính giúp tổng thể trở nên thanh lịch, dễ ứng dụng và đặc biệt tôn da dưới ánh nắng

Ảnh: Touch Dress

Nắng nóng, đây là loại vải mềm mát, nhẹ tênh mà phái đẹp lựa chọn - Ảnh 2.

Chất liệu linen lụa luôn là "chân ái" cho mùa hè - thoáng mát, nhẹ tênh nhưng ít nhăn hơn linen truyền thống, lại có độ óng nhẹ sang trọng và giữ phom cực kỳ tinh tế. Thiết kế đầm suông cổ tim, tay cộc thanh lịch, cùng sắc xanh dịu mắt và chi tiết nhấn ly eo khéo léo tôn dáng

Ảnh: OZ Design House

Nắng nóng, đây là loại vải mềm mát, nhẹ tênh mà phái đẹp lựa chọn - Ảnh 3.

Phiên bản váy cổ tim có sắc cam nhạt chấm bi, nhấn eo tinh tế, chân váy xòe nhẹ tạo độ bay bổng trong từng chuyển động, mang đến một hơi thở tươi mới và ngọt ngào. Khi ánh nắng chạm vào, sắc cam nhẹ càng tôn da và tạo hiệu ứng rạng rỡ tự nhiên

Ảnh: OZ Design House

Nắng nóng, đây là loại vải mềm mát, nhẹ tênh mà phái đẹp lựa chọn - Ảnh 4.

Một bản phối "mát rượi" đúng nghĩa - từ chất liệu nhẹ tênh, thoáng khí đến bảng màu xanh lá tươi mát gợi cảm giác dịu êm. Điểm nhấn nằm ở họa tiết kẻ sọc và sao biển mang "hơi thở" biển cả đầy sống động, như mang theo làn gió đại dương vào từng chi tiết

Ảnh: OZ Design House

Nắng nóng, đây là loại vải mềm mát, nhẹ tênh mà phái đẹp lựa chọn - Ảnh 5.

Áo tay bồng cổ vuông mềm mại, tôn lên phần cổ và xương quai xanh thanh thoát, kết hợp quần suông trắng tạo nên tổng thể mộc mạc mà vẫn cuốn hút. Chất linen thoáng mát, tự nhiên, mang lại cảm giác dễ chịu trong từng chuyển động

Ảnh: Touch Dress

Nắng nóng, đây là loại vải mềm mát, nhẹ tênh mà phái đẹp lựa chọn - Ảnh 6.

Áo linen sắc đỏ san hô nổi bật, điểm xuyết chi tiết thêu tay tinh xảo, tạo chiều sâu và nét chấm phá đầy cuốn hút. Kết hợp cùng quần suông linen bố xanh navy, tổng thể trở nên cân bằng mà vẫn nổi bật - vừa phóng khoáng, vừa thanh lịch

Ảnh: OZ Design House

Nắng nóng, đây là loại vải mềm mát, nhẹ tênh mà phái đẹp lựa chọn - Ảnh 7.

Thiết kế áo hai dây với phom xòe nhẹ, tạo ra những khoảng không để làn da được "thở". Sắc xanh ô liu khi đặt cạnh tông nâu của chân váy tạo nên một tổng thể hài hòa, đủ chỉn chu để xuống phố và giữ trọn sự thong dong vốn có của chất liệu

Ảnh: Touch Dress

Nắng nóng, đây là loại vải mềm mát, nhẹ tênh mà phái đẹp lựa chọn - Ảnh 8.

Mang đến một lựa chọn dịu mát cho tủ đồ mùa hè. Thiết kế giữ phom dáng maxi phóng khoáng, ưu tiên sự thoáng nhẹ và dễ chịu dưới nắng. Điểm nhấn nằm ở chi tiết cổ chữ V buộc yếm thanh mảnh, hoàn thiện một tổng thể thanh lịch và bền vững

Ảnh: Touch Dress

Mùa hè không cần quá cầu kỳ, chỉ cần đủ nhẹ nhàng để bạn cảm nhận rõ từng làn gió lướt qua. Và vải linen chính là lựa chọn hoàn hảo để đồng hành trong những ngày nắng - mát mẻ, tinh tế và luôn mang lại cảm giác phóng khoáng.

mùa hè vải linen mặc gì mùa nóng chất liệu gì đẹp năm nay đi biển mặc gì cho mát

3 gam màu ngọt ngào, trong trẻo làm nổi bật phong cách hè

3 gam màu ngọt ngào, trong trẻo làm nổi bật phong cách hè

Khoe dáng thon nhờ chiếc váy xòe quen thuộc

Khoe dáng thon nhờ chiếc váy xòe quen thuộc

Xu hướng thời trang Y2K trở lại cùng quần cạp trễ

Xu hướng thời trang Y2K trở lại cùng quần cạp trễ

Phối thắt lưng đúng cách, nàng 'hô biến' vóc dáng chuẩn chỉnh

Phối thắt lưng đúng cách, nàng 'hô biến' vóc dáng chuẩn chỉnh

Áo cổ yếm kết hợp chân váy bí 'gây bão' mùa nắng

Áo cổ yếm kết hợp chân váy bí 'gây bão' mùa nắng

Bí quyết mặc đẹp ngày hè cho nàng công sở

Bí quyết mặc đẹp ngày hè cho nàng công sở

Nhẹ nhàng, bay bổng ngày nắng với áo voan tơ, áo lụa satin

Nhẹ nhàng, bay bổng ngày nắng với áo voan tơ, áo lụa satin

Diện áo khoác ngoài đa năng cho những ngày bận rộn

Diện áo khoác ngoài đa năng cho những ngày bận rộn

