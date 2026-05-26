Đây là loại vải mềm mát, nhẹ tênh mà phái đẹp lựa chọn trong mùa nóng

Mùa hè đến mang hơi nóng và nhu cầu được 'thở' trong từng chuyển động. Giữa muôn vàn chất liệu, linen luôn là lựa chọn được ưu ái bởi sự mát mẻ, nhẹ tênh và vẻ đẹp mộc mạc rất riêng.
Không chỉ là một loại vải, linen còn là cảm hứng cho phong cách sống chậm, tinh giản mà vẫn đầy cuốn hút. Từ những chiếc đầm bay nhẹ, áo tay bồng nữ tính đến set đồ tối giản, tất cả như kể câu chuyện mùa hè qua từng thước vải mềm mại.
Mùa hè không cần quá cầu kỳ, chỉ cần đủ nhẹ nhàng để bạn cảm nhận rõ từng làn gió lướt qua. Và vải linen chính là lựa chọn hoàn hảo để đồng hành trong những ngày nắng - mát mẻ, tinh tế và luôn mang lại cảm giác phóng khoáng.