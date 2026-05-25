Phối thắt lưng đúng cách, nàng 'hô biến' vóc dáng chuẩn chỉnh

Tiffany Trần
25/05/2026 14:00 GMT+7

Chỉ một chiếc thắt lưng nhỏ xinh cũng đủ tạo nên 'phép màu' cho tổng thể trang phục.

Nhờ một chiếc thắt lưng đơn giản, một chiếc váy suông có thể trở nên gọn gàng hơn, chiếc sơ mi oversized lập tức có điểm nhấn, hay set đồ rộng thùng thình bỗng hóa thời thượng chỉ nhờ một đường nhấn nơi vòng eo. 

Chiếc thắt lưng da bản vừa màu nâu caramel xuất hiện như điểm nhấn hoàn hảo trên nền gam váy trắng kem tinh khôi

ẢNH: @LINENBYMORIKO

Thiết kế khóa tròn cổ điển giúp tổng thể mang hơi hướng vintage đầy thơ mộng, đồng thời tạo hiệu ứng siết eo tinh tế cho dáng váy suông nhẹ

ẢNH: @LINENBYMORIKO

Tạo điểm nhấn trên nền chiếc váy đen thêu hoa thanh lịch, chiếc thắt lưng dây mảnh màu sáng đóng vai trò như “đường phân cách” giúp cơ thể trông cao ráo và cân đối hơn

ẢNH: @LINENBYMORIKO

Sự tương phản giữa gam đen và sắc be tạo nên điểm nhìn tinh tế, đồng thời làm nổi bật vòng eo thon gọn

ẢNH: @LINENBYMORIKO

Bộ đôi áo sơ mi kem phối quần trắng vốn quen thuộc bỗng trở nên thời thượng hơn nhờ chiếc thắt lưng da nâu mảnh. Gam màu trầm ấm của phụ kiện giúp bản phối sáng màu có chiều sâu hơn, đồng thời tạo sự liên kết hài hòa giữa các món đồ. Cách sơ vin gọn gàng kết hợp cùng thắt lưng ôm vừa vòng eo mang đến hiệu ứng thân hình cân đối

ẢNH: @HATHAI0408

Bản phối đậm chất street style với quần jeans ống rộng và áo crop sweatshirt vàng nổi bật, chiếc thắt lưng layer kim loại đầy phá cách. Không chỉ giúp định hình phần eo giữa những phom dáng oversized, phụ kiện này còn tăng thêm tinh thần nổi loạn cho tổng thể

ẢNH: @PHUONGDOLOVEUU

Thanh lịch với set đồ trắng gồm áo sơ mi thêu hoa và chân váy dáng dài nhờ chiếc thắt lưng da nâu siêu mảnh. Không quá nổi bật nhưng đủ để tạo điểm ngắt thị giác, phụ kiện này giúp bộ trang phục tránh cảm giác đơn điệu hay sự thùng thình mất gọn gàng cho trang phục

ẢNH: @LINENBYMORIKO

 

thắt lưng Phụ kiện trang phục linen thắt lưng mảnh

Áo cổ yếm kết hợp chân váy bí 'gây bão' mùa nắng

Bí quyết mặc đẹp ngày hè cho nàng công sở

Nhẹ nhàng, bay bổng ngày nắng với áo voan tơ, áo lụa satin

Diện áo khoác ngoài đa năng cho những ngày bận rộn

Trang phục ngọt ngào cho những chuyến du lịch đáng nhớ

Tạm biệt oi bức ngày hè nhờ trang phục áo, váy không tay

Một tà áo dài, muôn vẻ đẹp Việt Nam

Áo kiểu phối chân váy voan 'vạn người mê' cho ngày xuống phố

