Trang phục ngọt ngào cho những chuyến du lịch đáng nhớ

Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
24/05/2026 14:00 GMT+7

Du lịch không chỉ là hành trình khám phá những vùng đất mới mà còn là dịp để mỗi cô nàng thể hiện phong cách cá nhân qua từng set đồ. Một bản phối phù hợp sẽ giúp bạn thoải mái và rạng ngời trong mọi khoảnh khắc.

Vậy đi du lịch nên mặc gì để vừa đẹp, vừa tiện, lại "ăn ảnh" trong mọi khung hình? Từ những chiếc váy maxi bay bổng, set đồ năng động đến các thiết kế nữ tính nhẹ nhàng, việc lựa chọn trang phục phù hợp sẽ giúp bạn tự tin tỏa sáng trong suốt chuyến du lịch.

Trang phục ngọt ngào cho những chuyến du lịch đáng nhớ - Ảnh 1.

Jumpsuit dáng ngắn được may từ chất liệu tuýt si cao cấp, có độ đứng phom nhẹ. Phần thân trên được xử lý tối giản, ôm nhẹ vòng eo giúp tôn đường cong. Thiết kế cổ tròn phối viền ren trắng tạo điểm nhấn cổ điển, kết hợp cùng đường xẻ nhỏ phía trước sang trọng nhưng vẫn kín đáo

Ảnh: Veo's

Trang phục ngọt ngào cho những chuyến du lịch đáng nhớ - Ảnh 2.

Chiếc áo gây ấn tượng với phần bèo tầng bản lớn phủ ngang ngực, được xử lý nhiều lớp mềm mại tạo hiệu ứng 3D đầy sống động. Những tầng bèo xếp chồng tự nhiên, uốn lượn như cánh hoa đang nở, phối với chân váy lụa kem giúp tổng thể thêm sang trọng

Ảnh: Veo's

Trang phục ngọt ngào cho những chuyến du lịch đáng nhớ - Ảnh 3.

Thiết kế trễ vai dáng dài tôn trọn bờ vai mềm mại và xương quai xanh đầy cuốn hút. Chất lụa tơ óng ánh bắt sáng nhẹ theo từng chuyển động, mang đến vẻ bay bổng và lôi cuốn. Đây là thiết kế lý tưởng cho những buổi hẹn hò hay dạo phố ngoài biển

Ảnh: Amelie

Trang phục ngọt ngào cho những chuyến du lịch đáng nhớ - Ảnh 4.

Sắc vàng trong trẻo như ánh nắng mùa hè kết hợp cùng thiết kế cúp ngực đính hoa tinh tế, tôn trọn bờ vai thon gọn và đường nét mềm mại. Phần tà váy xếp lớp trên nền ren mang vẻ sang trọng, giúp nàng nổi bật ngay từ khoảnh khắc đầu tiên

Ảnh: Amelie

Trang phục ngọt ngào cho những chuyến du lịch đáng nhớ - Ảnh 5.

Mẫu áo blouse được dệt từ chất liệu len mỏng, thoáng và có độ co giãn mềm mại, giúp ôm nhẹ mà vẫn cực kỳ dễ chịu. Bề mặt dệt gân nhỏ tạo hiệu ứng thon gọn tự nhiên, khéo léo tôn dáng, nhất là khi phối cùng chân váy lụa

Ảnh: Veo's

Trang phục ngọt ngào cho những chuyến du lịch đáng nhớ - Ảnh 6.

Váy lụa dài mang vẻ đẹp tối giản nhưng đầy cuốn hút, ôm nhẹ theo đường cong cơ thể, tôn lên nét nữ tính một cách tinh tế. Phần ngực được nhấn ren mềm mại kết hợp cùng chi tiết cúp ngực nhẹ nhàng tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa thanh lịch và gợi cảm

Ảnh: Amelie

Trang phục ngọt ngào cho những chuyến du lịch đáng nhớ - Ảnh 7.

Mang vẻ đẹp nàng thơ với những đường vải nhún mềm mại, tạo độ rủ nhẹ nhàng đầy tinh tế. Phần eo chiết ôm vừa vặn, kết hợp cùng tùng váy xếp tầng bay bổng, điểm xuyết chiếc nơ nhỏ duyên dáng giúp tổng thể thêm phần bồng bềnh và trẻ trung

. Ảnh: Amelie

Trang phục ngọt ngào cho những chuyến du lịch đáng nhớ - Ảnh 8.

Váy maxi mang vẻ đẹp dịu dàng, đậm chất thơ với dáng váy dài thướt tha. Những lớp voan xếp tầng mềm mại hòa quyện cùng chi tiết ren tinh tế, tạo nên hiệu ứng chuyển động bay bổng, tôn lên nét nữ tính thanh thoát và đầy cuốn hút

Ảnh: Amelie

Dù bạn theo đuổi phong cách ngọt ngào, thanh lịch hay cá tính, điều quan trọng nhất vẫn là chọn trang phục phù hợp với điểm đến và chính bản thân mình. Bởi khi bạn cảm thấy thoải mái và tự tin, đó cũng chính là lúc bạn đẹp nhất trong mọi chuyến du lịch. 

du lịch mặc gì hè này cho đẹp đi du lịch mặc gì thời trang mùa hè năm nay

Tạm biệt oi bức ngày hè nhờ trang phục áo, váy không tay

Một tà áo dài, muôn vẻ đẹp Việt Nam

Áo kiểu phối chân váy voan 'vạn người mê' cho ngày xuống phố

Công thức mặc đẹp giúp nàng tự tin cùng quần cạp cao

Chân váy ngắn chữ A giúp nàng tôn dáng đầy tinh tế

Định nghĩa lại sự quyến rũ cùng bản phối chân váy ôm đa sắc thái

Vừa mát vừa sang khi phối đồ đồng bộ đi làm, đi chơi

Váy hoa xếp tầng, điểm chạm ngọt ngào làm trẻ hóa phong cách

