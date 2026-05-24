Trang phục ngọt ngào cho những chuyến du lịch đáng nhớ

Vậy đi du lịch nên mặc gì để vừa đẹp, vừa tiện, lại "ăn ảnh" trong mọi khung hình? Từ những chiếc váy maxi bay bổng, set đồ năng động đến các thiết kế nữ tính nhẹ nhàng, việc lựa chọn trang phục phù hợp sẽ giúp bạn tự tin tỏa sáng trong suốt chuyến du lịch.

Jumpsuit dáng ngắn được may từ chất liệu tuýt si cao cấp, có độ đứng phom nhẹ. Phần thân trên được xử lý tối giản, ôm nhẹ vòng eo giúp tôn đường cong. Thiết kế cổ tròn phối viền ren trắng tạo điểm nhấn cổ điển, kết hợp cùng đường xẻ nhỏ phía trước sang trọng nhưng vẫn kín đáo Ảnh: Veo's

Chiếc áo gây ấn tượng với phần bèo tầng bản lớn phủ ngang ngực, được xử lý nhiều lớp mềm mại tạo hiệu ứng 3D đầy sống động. Những tầng bèo xếp chồng tự nhiên, uốn lượn như cánh hoa đang nở, phối với chân váy lụa kem giúp tổng thể thêm sang trọng Ảnh: Veo's

Thiết kế trễ vai dáng dài tôn trọn bờ vai mềm mại và xương quai xanh đầy cuốn hút. Chất lụa tơ óng ánh bắt sáng nhẹ theo từng chuyển động, mang đến vẻ bay bổng và lôi cuốn. Đây là thiết kế lý tưởng cho những buổi hẹn hò hay dạo phố ngoài biển Ảnh: Amelie

Sắc vàng trong trẻo như ánh nắng mùa hè kết hợp cùng thiết kế cúp ngực đính hoa tinh tế, tôn trọn bờ vai thon gọn và đường nét mềm mại. Phần tà váy xếp lớp trên nền ren mang vẻ sang trọng, giúp nàng nổi bật ngay từ khoảnh khắc đầu tiên Ảnh: Amelie

Mẫu áo blouse được dệt từ chất liệu len mỏng, thoáng và có độ co giãn mềm mại, giúp ôm nhẹ mà vẫn cực kỳ dễ chịu. Bề mặt dệt gân nhỏ tạo hiệu ứng thon gọn tự nhiên, khéo léo tôn dáng, nhất là khi phối cùng chân váy lụa Ảnh: Veo's

Váy lụa dài mang vẻ đẹp tối giản nhưng đầy cuốn hút, ôm nhẹ theo đường cong cơ thể, tôn lên nét nữ tính một cách tinh tế. Phần ngực được nhấn ren mềm mại kết hợp cùng chi tiết cúp ngực nhẹ nhàng tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa thanh lịch và gợi cảm Ảnh: Amelie

Mang vẻ đẹp nàng thơ với những đường vải nhún mềm mại, tạo độ rủ nhẹ nhàng đầy tinh tế. Phần eo chiết ôm vừa vặn, kết hợp cùng tùng váy xếp tầng bay bổng, điểm xuyết chiếc nơ nhỏ duyên dáng giúp tổng thể thêm phần bồng bềnh và trẻ trung . Ảnh: Amelie

Váy maxi mang vẻ đẹp dịu dàng, đậm chất thơ với dáng váy dài thướt tha. Những lớp voan xếp tầng mềm mại hòa quyện cùng chi tiết ren tinh tế, tạo nên hiệu ứng chuyển động bay bổng, tôn lên nét nữ tính thanh thoát và đầy cuốn hút Ảnh: Amelie

Dù bạn theo đuổi phong cách ngọt ngào, thanh lịch hay cá tính, điều quan trọng nhất vẫn là chọn trang phục phù hợp với điểm đến và chính bản thân mình. Bởi khi bạn cảm thấy thoải mái và tự tin, đó cũng chính là lúc bạn đẹp nhất trong mọi chuyến du lịch.