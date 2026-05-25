Nhẹ nhàng, bay bổng ngày nắng với áo voan tơ, áo lụa satin

Chất liệu tơ voan, lụa satin từ lâu vẫn là đại diện cho vẻ đẹp sang trọng điểm chút kiêu kỳ, quý phái. Trong tủ đồ mùa hè, các chất liệu tuyệt đẹp này hiện diện qua dáng áo sơ mi xếp ly, áo tay phồng, áo kiểu viền bèo nhún..., mang đến làn gió mới cho phong cách của nàng.

Áo tơ voan mang sắc hồng ngọt ngào lôi cuốn ánh nhìn từ bề mặt phẳng bóng mịn đến cấu trúc tinh giản của cổ áo và phần tay bồng cách điệu độc đáo. Bản phối kết hợp ba gam màu hồng cánh sen, đen và đỏ đậm tạo nên điểm nhấn đặc sắc cho phong cách công sở ẢNH: C'CHIC

Áo voan tơ, áo lụa satin - điểm chạm của phong cách thành thị

Với những mẫu áo đẹp từ vải tơ óng, lụa... nàng không cần phải kén chọn item để mặc cùng. Quần cạp cao màu đen, chân váy công sở tối giản hay bất kỳ một món đồ nào có sẵn đều có thể phối cùng. Gam màu đen của chân váy và quần âu luôn giúp cho phần thân trên được chú ý nhiều hơn. Trong khi đó nếu muốn tạo ra điểm nhấn khác biệt, hãy phối áo lụa, áo tơ cùng chân váy màu sắc nổi bật.

Trong những buổi ngẫu hứng dạo phố hay hẹn hò sau giờ làm, các bản phối với áo tơ, lụa còn có thể trở thành điểm sáng khi được phối thêm cùng trang sức, phụ kiện thời trang ấn tượng.

Áo sơ mi xếp ly, cổ tròn nhỏ ôm gọn theo vóc dáng được tạo hình như chiếc nơ làm điểm nhấn nữ tính. Gam màu cream của chất vải tơ có độ bóng giúp phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng nên gương mặt nàng cũng bừng sáng một cách tự nhiên ẢNH: CAMELLIA

Vải voan tơ có cấu trúc khá đặc biệt, chất vải mỏng nhưng kết cấu dai chắc, dễ bị tưa nhưng khi được chăm chút kỹ lưỡng sẽ giữ được phom dáng ban đầu, mềm nhẹ và tạo độ bay bổng lãng mạn cho bản phối ẢNH: CAMELLIA

Là một trong số những chất liệu được ưu ái trong mùa nắng, áo tơ voan giúp quý cô làm mới hình ảnh hằng ngày một cách dễ dàng và thuận tiện. Tông màu sáng, pastel, áo in họa tiết... được thay đổi luân phiên, nhịp nhàng theo ngày, theo tuần và theo tâm trạng ẢNH: IVY MODA

Áo lụa satin tổng hợp hiện diện ngày càng nhiều trong tủ đồ công sở. Với lợi thế lớn nhất đến từ bề mặt vải bóng, mượt, khi mặc vào có cảm giác như chạm vào làn nước mát rượi. Vải lụa được sáng tạo thành các mẫu áo cách điệu trẻ trung, phá cách để nàng thỏa thích phối cùng quần ống rộng cạp cao và giày cao gót ẢNH: PANTIO, SIXDO

Tối giản nhưng vẫn nổi bật và gây ấn tượng qua bản phối áo lụa trắng và quần đen ống rộng. Cấu trúc mềm mại nhiều nếp gấp vặn xoắn cho thấy kỹ thuật thủ công tinh tế sẽ đem đến những dấu ấn khó quên cho trang phục mùa hè ẢNH: ARTI APPAREL



