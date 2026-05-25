  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Nhẹ nhàng, bay bổng ngày nắng với áo voan tơ, áo lụa satin

Kim Ngọc
Kim Ngọc
25/05/2026 08:00 GMT+7

Áo voan tơ mềm, bóng sáng sang trọng; áo lụa satin óng ả, trơn láng mát rượi ngay khi chạm nhẹ. Đây là những chiếc áo hoàn hảo cho ngày nắng khi nàng tìm kiếm những bản phối thoáng nhẹ mà độc đáo cho phong cách công sở thường ngày.

Chất liệu tơ voan, lụa satin từ lâu vẫn là đại diện cho vẻ đẹp sang trọng điểm chút kiêu kỳ, quý phái. Trong tủ đồ mùa hè, các chất liệu tuyệt đẹp này hiện diện qua dáng áo sơ mi xếp ly, áo tay phồng, áo kiểu viền bèo nhún..., mang đến làn gió mới cho phong cách của nàng.

Nhẹ nhàng, bay bổng ngày nắng với áo voan tơ, áo lụa satin- Ảnh 1.

Áo tơ voan mang sắc hồng ngọt ngào lôi cuốn ánh nhìn từ bề mặt phẳng bóng mịn đến cấu trúc tinh giản của cổ áo và phần tay bồng cách điệu độc đáo. Bản phối kết hợp ba gam màu hồng cánh sen, đen và đỏ đậm tạo nên điểm nhấn đặc sắc cho phong cách công sở

ẢNH: C'CHIC

Áo voan tơ, áo lụa satin - điểm chạm của phong cách thành thị

Với những mẫu áo đẹp từ vải tơ óng, lụa... nàng không cần phải kén chọn item để mặc cùng. Quần cạp cao màu đen, chân váy công sở tối giản hay bất kỳ một món đồ nào có sẵn đều có thể phối cùng. Gam màu đen của chân váy và quần âu luôn giúp cho phần thân trên được chú ý nhiều hơn. Trong khi đó nếu muốn tạo ra điểm nhấn khác biệt, hãy phối áo lụa, áo tơ cùng chân váy màu sắc nổi bật.

Trong những buổi ngẫu hứng dạo phố hay hẹn hò sau giờ làm, các bản phối với áo tơ, lụa còn có thể trở thành điểm sáng khi được phối thêm cùng trang sức, phụ kiện thời trang ấn tượng.

Nhẹ nhàng, bay bổng ngày nắng với áo voan tơ, áo lụa satin- Ảnh 2.

Áo sơ mi xếp ly, cổ tròn nhỏ ôm gọn theo vóc dáng được tạo hình như chiếc nơ làm điểm nhấn nữ tính. Gam màu cream của chất vải tơ có độ bóng giúp phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng nên gương mặt nàng cũng bừng sáng một cách tự nhiên

ẢNH: CAMELLIA

Nhẹ nhàng, bay bổng ngày nắng với áo voan tơ, áo lụa satin- Ảnh 3.

Vải voan tơ có cấu trúc khá đặc biệt, chất vải mỏng nhưng kết cấu dai chắc, dễ bị tưa nhưng khi được chăm chút kỹ lưỡng sẽ giữ được phom dáng ban đầu, mềm nhẹ và tạo độ bay bổng lãng mạn cho bản phối

ẢNH: CAMELLIA

Nhẹ nhàng, bay bổng ngày nắng với áo voan tơ, áo lụa satin- Ảnh 4.
Nhẹ nhàng, bay bổng ngày nắng với áo voan tơ, áo lụa satin- Ảnh 5.

Là một trong số những chất liệu được ưu ái trong mùa nắng, áo tơ voan giúp quý cô làm mới hình ảnh hằng ngày một cách dễ dàng và thuận tiện. Tông màu sáng, pastel, áo in họa tiết... được thay đổi luân phiên, nhịp nhàng theo ngày, theo tuần và theo tâm trạng

ẢNH: IVY MODA

Nhẹ nhàng, bay bổng ngày nắng với áo voan tơ, áo lụa satin- Ảnh 6.
Nhẹ nhàng, bay bổng ngày nắng với áo voan tơ, áo lụa satin- Ảnh 7.

Áo lụa satin tổng hợp hiện diện ngày càng nhiều trong tủ đồ công sở. Với lợi thế lớn nhất đến từ bề mặt vải bóng, mượt, khi mặc vào có cảm giác như chạm vào làn nước mát rượi. Vải lụa được sáng tạo thành các mẫu áo cách điệu trẻ trung, phá cách để nàng thỏa thích phối cùng quần ống rộng cạp cao và giày cao gót

ẢNH: PANTIO, SIXDO

Nhẹ nhàng, bay bổng ngày nắng với áo voan tơ, áo lụa satin- Ảnh 8.

Tối giản nhưng vẫn nổi bật và gây ấn tượng qua bản phối áo lụa trắng và quần đen ống rộng. Cấu trúc mềm mại nhiều nếp gấp vặn xoắn cho thấy kỹ thuật thủ công tinh tế sẽ đem đến những dấu ấn khó quên cho trang phục mùa hè

ẢNH: ARTI APPAREL


áo lụa áo tơ tơ voan vải tơ voan vải lụa satin áo lụa satin quần ống rộng

Bài viết khác

Diện áo khoác ngoài đa năng cho những ngày bận rộn

Diện áo khoác ngoài đa năng cho những ngày bận rộn

Trang phục ngọt ngào cho những chuyến du lịch đáng nhớ

Trang phục ngọt ngào cho những chuyến du lịch đáng nhớ

Tạm biệt oi bức ngày hè nhờ trang phục áo, váy không tay

Tạm biệt oi bức ngày hè nhờ trang phục áo, váy không tay

Một tà áo dài, muôn vẻ đẹp Việt Nam

Một tà áo dài, muôn vẻ đẹp Việt Nam

Áo kiểu phối chân váy voan ‘vạn người mê’ cho ngày xuống phố

Áo kiểu phối chân váy voan ‘vạn người mê’ cho ngày xuống phố

Công thức mặc đẹp giúp nàng tự tin cùng quần cạp cao

Công thức mặc đẹp giúp nàng tự tin cùng quần cạp cao

Chân váy ngắn chữ A giúp nàng tôn dáng đầy tinh tế

Chân váy ngắn chữ A giúp nàng tôn dáng đầy tinh tế

Định nghĩa lại sự quyến rũ cùng bản phối chân váy ôm đa sắc thái

Định nghĩa lại sự quyến rũ cùng bản phối chân váy ôm đa sắc thái

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top