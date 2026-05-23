Thời trang 24/7

Áo kiểu phối chân váy voan ‘vạn người mê’ cho ngày xuống phố

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
23/05/2026 20:00 GMT+7

Chân váy voan kết hợp cùng áo kiểu là bản giao hưởng tuyệt vời giữa nét dịu dàng và sự thanh lịch, thu hút mọi ánh nhìn.

Chân váy voan là thiết kế sử dụng chất liệu vải voan đặc trưng với đặc tính mỏng, nhẹ và có độ xuyên thấu tự nhiên, tạo nên hiệu ứng mờ ảo đầy cuốn hút. Nhờ cấu trúc dệt hở và bề mặt mềm mại, thiết kế này mang lại sự thông thoáng tuyệt đối, phối cùng áo kiểu có chi tiết nhấn nhá ở tay hoặc cổ để tạo sự cân bằng về thị giác.

Áo kiểu phối chân váy voan ‘vạn người mê’ cho ngày xuống phố - Ảnh 1.

Chân váy voan ngắn mang sắc trắng tinh khôi với thiết kế ôm nhẹ ở phần hông và xòe rộng duyên dáng dần về phía gấu. Lớp voan mỏng bên ngoài tạo độ phồng nhẹ nhàng, kết hợp cùng áo corset cúp ngực đính nơ hồng cùng túi xách đồng màu sẽ hoàn thiện vẻ ngoài ngọt ngào

ẢNH: @_TYANGNE_

Sự kết hợp giữa chân váy voan và áo kiểu như corset hay babydoll luôn mang lại hiệu ứng thời trang đầy nữ tính, phù hợp với những cô gái yêu thích phong cách “kẹo ngọt” ngày hè.

Áo kiểu phối chân váy voan ‘vạn người mê’ cho ngày xuống phố - Ảnh 2.
Áo kiểu phối chân váy voan ‘vạn người mê’ cho ngày xuống phố - Ảnh 3.

Thiết kế chân váy voan trắng hai tầng xếp lớp mang lại sự bồng bềnh nhờ phần lưng chun co giãn linh hoạt. Phom dáng xòe rộng này giúp che khuyết điểm vùng đùi hiệu quả, phối cùng áo babydoll tay phồng họa tiết hoa nhí xanh sẽ giúp nàng trông tràn đầy năng lượng mùa hè

ẢNH: KIMEEHOUSE

Nếu yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ sự độc đáo, chân váy voan dáng bí xòe sẽ là món đồ đáng để đầu tư.

Áo kiểu phối chân váy voan ‘vạn người mê’ cho ngày xuống phố - Ảnh 4.

Chân váy voan màu be mang thiết kế dáng bí độc đáo với phần gấu bo tròn tạo độ phồng tối đa. Sắc màu be trung tính giúp món đồ này dễ dàng hòa hợp với nhiều tông da, diện cùng áo babydoll cổ chữ V tay phồng sẽ tạo nên bộ trang phục che khuyết điểm cơ thể hoàn hảo

ẢNH: @_TRIEUZI_

Áo kiểu phối chân váy voan ‘vạn người mê’ cho ngày xuống phố - Ảnh 5.

Chân váy voan trắng dáng bí sở hữu sắc trắng tinh khiết với độ phồng tròn đầy đặn, chất liệu voan cao cấp có độ bắt sáng nhẹ. Hoàn thiện phần trên với áo trễ vai hoa nhí vàng nhạt sở hữu phong cách tiểu thư nhẹ nhàng

ẢNH: @_PHZY

Những set đồ tone sur tone luôn mang đến vẻ ngoài sang trọng theo cách rất riêng. Việc phối đồng điệu váy voan trắng cùng áo kiểu cùng tông màu càng làm nổi bật nét tinh khôi của người mặc.

Áo kiểu phối chân váy voan ‘vạn người mê’ cho ngày xuống phố - Ảnh 6.

Chân váy voan trắng dáng ngắn được tối giản hóa với lớp vải siêu mỏng, sự kết hợp tone sur tone cùng áo voan hai dây kiểu trắng tinh khôi giúp người mặc sở hữu diện mạo thanh thoát và vô cùng nổi bật

ẢNH: @_ANH.NGOC1

Áo kiểu phối chân váy voan ‘vạn người mê’ cho ngày xuống phố - Ảnh 7.

Chân váy voan trắng ba tầng sở hữu các đường viền may tỉ mỉ ở mỗi lớp vải, độ xòe vừa phải của váy mang lại vẻ ngoài đài các như một quý cô, đồng thời giúp định hình vóc dáng. Sánh đôi cùng áo thun xanh cùng lớp áo hai dây voan phủ ngoài tạo sự layer có chủ đích

ẢNH: SALAVIER

Không chỉ những gam màu sáng, chân váy voan với tông màu trung tính pha lạnh cũng đang trở thành xu hướng được yêu thích bởi vẻ đẹp hiện đại và có chiều sâu.

Áo kiểu phối chân váy voan ‘vạn người mê’ cho ngày xuống phố - Ảnh 8.

Chiếc chân váy voan màu xám phớt hồng dáng dài có độ rủ mềm mại với phần eo bo chun giúp người mặc cử động linh hoạt. Chân váy với chất liệu voan xuyên thấu phối cùng áo cổ yếm vàng chấm bi vừa kín đáo vừa gợi cảm

ẢNH: @_SEOHA.U

Trong nhịp sống mùa hè đầy năng lượng, những bản phối áo kiểu cùng chân váy voan chính là lựa chọn lý tưởng cho các buổi dạo phố cuối tuần hay những chuyến hẹn hò nhẹ nhàng hơn.

chân váy voan áo kiểu Chân váy phong cách nữ tính Phong cách tối giản

Công thức mặc đẹp giúp nàng tự tin cùng quần cạp cao

Công thức mặc đẹp giúp nàng tự tin cùng quần cạp cao

Chân váy ngắn chữ A giúp nàng tôn dáng đầy tinh tế

Chân váy ngắn chữ A giúp nàng tôn dáng đầy tinh tế

Định nghĩa lại sự quyến rũ cùng bản phối chân váy ôm đa sắc thái

Định nghĩa lại sự quyến rũ cùng bản phối chân váy ôm đa sắc thái

Vừa mát vừa sang khi phối đồ đồng bộ đi làm, đi chơi

Vừa mát vừa sang khi phối đồ đồng bộ đi làm, đi chơi

Váy hoa xếp tầng, điểm chạm ngọt ngào làm trẻ hóa phong cách

Váy hoa xếp tầng, điểm chạm ngọt ngào làm trẻ hóa phong cách

Mặc đẹp không khó với họa tiết sọc ngang kinh điển

Mặc đẹp không khó với họa tiết sọc ngang kinh điển

Phong cách ngày nắng cùng những thiết kế họa tiết hoa

Phong cách ngày nắng cùng những thiết kế họa tiết hoa

Mùa hè rực rỡ cùng những chiếc áo babydoll mát mẻ

Mùa hè rực rỡ cùng những chiếc áo babydoll mát mẻ

