Áo kiểu phối chân váy voan ‘vạn người mê’ cho ngày xuống phố

Chân váy voan là thiết kế sử dụng chất liệu vải voan đặc trưng với đặc tính mỏng, nhẹ và có độ xuyên thấu tự nhiên, tạo nên hiệu ứng mờ ảo đầy cuốn hút. Nhờ cấu trúc dệt hở và bề mặt mềm mại, thiết kế này mang lại sự thông thoáng tuyệt đối, phối cùng áo kiểu có chi tiết nhấn nhá ở tay hoặc cổ để tạo sự cân bằng về thị giác.
Sự kết hợp giữa chân váy voan và áo kiểu như corset hay babydoll luôn mang lại hiệu ứng thời trang đầy nữ tính, phù hợp với những cô gái yêu thích phong cách “kẹo ngọt” ngày hè.
Thiết kế chân váy voan trắng hai tầng xếp lớp mang lại sự bồng bềnh nhờ phần lưng chun co giãn linh hoạt. Phom dáng xòe rộng này giúp che khuyết điểm vùng đùi hiệu quả, phối cùng áo babydoll tay phồng họa tiết hoa nhí xanh sẽ giúp nàng trông tràn đầy năng lượng mùa hè
Nếu yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ sự độc đáo, chân váy voan dáng bí xòe sẽ là món đồ đáng để đầu tư.
Những set đồ tone sur tone luôn mang đến vẻ ngoài sang trọng theo cách rất riêng. Việc phối đồng điệu váy voan trắng cùng áo kiểu cùng tông màu càng làm nổi bật nét tinh khôi của người mặc.
Không chỉ những gam màu sáng, chân váy voan với tông màu trung tính pha lạnh cũng đang trở thành xu hướng được yêu thích bởi vẻ đẹp hiện đại và có chiều sâu.
Trong nhịp sống mùa hè đầy năng lượng, những bản phối áo kiểu cùng chân váy voan chính là lựa chọn lý tưởng cho các buổi dạo phố cuối tuần hay những chuyến hẹn hò nhẹ nhàng hơn.