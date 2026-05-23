Thời trang 24/7

Váy hoa xếp tầng, điểm chạm ngọt ngào làm trẻ hóa phong cách

Kim Ngọc
23/05/2026 08:00 GMT+7

Trong thế giới của những thiết kế thời trang mang họa tiết hoa lá, váy hoa xếp tầng vẫn có sức hút riêng từ cảm giác bồng bềnh, bay bổng của những lớp váy mỏng nhẹ phủ đầy hoa cỏ.

Sắc hoa lá quyến rũ hòa quyện trong những tầng váy nối liền điểm thêm những đường diềm bèo nhún, xếp nếp hay nhún rút đầy tinh tế. Qua lăng kính thời trang của nàng, váy hoa xếp tầng vừa duyên dáng, vừa đậm nét thời trang.

Váy hoa xếp tầng bồng bềnh - Ảnh 1.

Váy chiffon hoa cổ yếm nhún xếp kết hợp những tầng váy bồng bềnh mang lại nét đẹp nữ tính và sự quý phái, sang trọng cho phong cách hiện đại của quý cô

ẢNH: LINH BUI


Váy hoa xếp tầng, nét lãng mạn trong tủ đồ mùa hạ

Tận hưởng vẻ đẹp thanh lịch trong từng khoảnh khắc khi nàng chọn cho mình những thiết kế in họa tiết hoa lá từ voan chiffon mỏng nhẹ. Họa tiết lấy cảm hứng màu nước mềm mại, rực rỡ tươi tắn hay sẫm màu cuốn hút đều là những lựa chọn dễ chịu, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thảnh thơi.

Trên những dáng váy thướt tha là phần tùng váy được chăm chút một cách tỉ mỉ, từng đoạn nối tiếp mở rộng biên độ xòe của váy, kết hợp thêm bèo nhún và những đường viền gấp nếp mềm mại càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. So với các dáng váy chỉ có phần tùng suông thẳng một đường cắt, váy hoa xếp tầng mang dáng vẻ lãng mạn và kiều diễm hơn.

Váy hoa xếp tầng bồng bềnh - Ảnh 2.

Sắc hoa xanh mint trên nền vải màu nâu trở nên lạ mắt và ấn tượng hơn. Các chi tiết nhún xếp đều được nhà mốt tính toán một cách tỉ mỉ để đem đến góc nhìn mới lạ, thú vị cho trang phục voan chiffon

ẢNH: LINH BUI

Váy hoa xếp tầng bồng bềnh - Ảnh 3.

Những đường diềm bèo giữ vai trò kết nối các tầng váy, qua đó tạo nên nét duyên dáng đặc trưng cho trang phục voan hoa dành riêng cho mùa hè

ẢNH: OYSTER

Váy hoa xếp tầng bồng bềnh - Ảnh 4.

Thay vì một đường cắt đơn giản, những mẫu váy được rã rập, nối nhiều tầng tạo nên hiệu ứng thị giác "bậc thang" qua những tầng nhiều màu sắc và họa tiết. Cấu trúc linh hoạt này tạo nên độ thắt eo tự nhiên cho trang phục, tùng váy mềm mại, uyển chuyển theo từng bước chân chuyển động

ẢNH: OYSTER

Váy hoa xếp tầng bồng bềnh - Ảnh 5.

Váy maxi họa tiết có phần cổ chữ V xẻ sâu, tay loe nhẹ và các tầng váy cũng nhẹ nhàng tạo nên độ xòe, khẽ rung rinh như những làn sóng xô nhẹ khi nàng cử động

ẢNH: DECOS

Váy hoa xếp tầng bồng bềnh - Ảnh 6.

Gam màu pastel trong trẻo tôn vinh hình ảnh quý cô dịu dàng, ngọt ngào và lãng mạn. Mỗi ý tưởng mặc đẹp là một lựa chọn để nàng vận dụng vào dịp phù hợp - từ ngày thường đến sự kiện đặc biệt, từ đi làm đến đi tiệc, đi biển mùa hè

ẢNH: LINH BUI

Váy hoa xếp tầng bồng bềnh - Ảnh 7.
Váy hoa xếp tầng bồng bềnh - Ảnh 8.

Những dáng váy hoa xếp tầng tạo nên điểm chạm ngọt ngào cho phong cách thời trang trẻ trung và tươi mới. Mỗi bản vẽ, mỗi thiết kế, mỗi bảng màu là một lời thì thầm rất khẽ, nơi phong cách gọi tên nàng trong sự kiều diễm và tự tin

ẢNH: LINH BUI


Mặc đẹp không khó với họa tiết sọc ngang kinh điển

