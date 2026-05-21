Gam màu pastel dịu dàng chiếm sóng tủ đồ hè

Tông màu pastel dành cho mùa hè 2026 không chỉ trải dài trên các thiết kế đơn sắc mà còn hòa quyện trên những dáng váy họa tiết yêu kiều, thướt tha. Từ sắc vàng nhạt đến xanh mint pastel, từ họa tiết kẻ và nơ nhỏ trên nền màu ice blue, hồng phấn trong trẻo đến xanh lá non đầy dịu dàng, lôi cuốn.

Không cần đến những thiết kế cầu kỳ, không cần những gam màu nổi bật, nàng vẫn tỏa sáng rạng ngời trong mẫu váy dáng suông màu xanh nhạt điểm các họa tiết và đường viền bèo nhún đầy nữ tính ẢNH: OYSTER

Diện mạo mùa hè qua lăng kính màu sắc dịu dàng

Không cần đến bất cứ định nghĩa nào về màu sắc, cảm nhận của thị giác chính là "thước đo" hoàn hảo nhất cho bảng màu dịu dàng phù hợp với riêng nàng. Tủ đồ hè năm nay có vô số gam màu pastel là màu xu hướng. Chúng vừa hiện diện trên các bản phối đơn sắc, vừa xuất hiện cùng các họa tiết độc đáo trên những phom dáng đa năng - từ đầm xòe dáng dài, set vest công sở, đầm dự tiệc, áo và chân váy mặc theo bộ.

Qua lăng kính màu sắc dịu dàng, nàng nhìn thấy phiên bản đẹp hơn của chính mình. Dưới ánh nắng mùa hè, những tông màu nhạt giúp làn da sáng hơn và gương mặt tươi tắn hơn.

Sắc vàng pastel trên chiếc váy lụa tạo nên vẻ đẹp bay bổng đầy chất thơ. Thiết kế có phần thân trên gọn gàng, tối giản với đường xẻ nhỏ, chi tiết thắt nhẹ tại eo giúp định hình phom dáng theo cách vừa tự nhiên vừa quyến rũ ẢNH: DECODE HOUSE

Trên nền vải cotton thô màu xanh nhạt là những thảm hoa trắng đan xen cùng đường viền đăng ten điệu đà, kiều diễm. Diện tông màu xanh pastel, quý cô rạng rỡ, nổi bật với phong thái nữ tính trong trẻo, hồn nhiên ẢNH: K&K FASHION

Những gam màu nhẹ nhàng đi cùng họa tiết đơn giản, nét vẽ mảnh mai và phom dáng tối giản chính là "chìa khóa" tạo nên các thiết kế lãng mạn, bay bổng để nàng "cân" cả mùa hè ẢNH: K&K FASHION

Là sự giao hòa của màu nâu be, màu da và những họa tiết kinh điển, bản phối áo và chân váy voan đưa nàng chạm đến cảm giác tinh tế; khi cái đẹp của trang phục làm nền tảng cho thần thái của người mặc thăng hoa tỏa sáng ẢNH: OYSTER

Sức hút từ những gam màu pastel

Mỗi gam màu pastel lại mang đến một góc nhìn mới về tủ đồ hè. Màu xanh mint pastel tươi sáng trẻ trung gợi cảm giác mát lành và nhẹ nhõm, chất vải linen nhẹ thoáng mang đến cho người mặc cảm nhận tự nhiên và thư thái trong từng chuyển động khi chọn diện set áo vest và quần shorts.

Những lựa chọn vừa đủ sự chỉn chu, chuyên nghiệp vừa đủ thoải mái từ các gam màu pastel để cùng nàng đi qua mùa hè nhẹ tênh ẢNH: DECODE HOUSE

Màu hồng phấn mang sắc thái ngọt ngào được gửi gắm trong cấu trúc gọn gàng, đem đến cảm giác mềm mại và giàu nữ tính cho quý cô yêu thích vest và trang phục công sở mang phong cách cá tính, quyền lực; trong khi đó mẫu đầm lụa màu ghi lạnh khắc họa hình ảnh vừa tối giản vừa hiện đại với điểm nhấn đặt ở phần chi tiết draping chéo tại vùng eo, phần vai lệch tinh tế đủ để mở ra khoảng hở thoáng vừa cân bằng giữa cấu trúc và sự gợi cảm kín đáo.