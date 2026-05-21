Vừa cổ điển, vừa đậm chất hiện đại với họa tiết kẻ sọc

Những đường họa tiết kẻ sọc thanh mảnh tạo nên hiệu ứng thị giác mát mắt, nhẹ nhõm và khiến vóc dáng thon thả. Áo sơ mi kẻ, váy họa tiết kẻ sọc ca rô xanh, đầm midi sọc ngang... giúp nàng làm mới diện mạo mùa hè.
Họa tiết kẻ sọc trên trang phục mùa này là sự giao hòa của nét đẹp cổ điển và hơi thở hiện đại tươi mới giàu sức sống. Trang phục ưu tiên kết cấu nhẹ mát, thông thoáng nhưng vẫn đứng phom để tôn vẻ ngoài chỉn chu.
Tỏa sáng đa phong cách khi diện trang phục họa tiết kẻ sọc
Nếu đã quen thuộc với những bảng màu đơn sắc và các bản vẽ họa tiết hoa lá nhiều màu sắc thì khi ánh mắt chạm vào những chiếc váy kẻ sọc ca rô, áo polo kẻ sọc ngang hay sơ mi sọc dọc thanh mảnh màu pastel dịu mắt, nàng có thể sẽ nhận thấy điểm chạm riêng về phong cách.
Mang đậm hơi thở cổ điển, các đường kẻ dọc, ngang hay sự kết hợp đan xen vuông góc/ngang dọc tạo ra vô số phiên bản cho trang phục họa tiết kẻ. Họa tiết ca rô, họa tiết gingham, họa tiết taran... góp phần không nhỏ trong việc làm sống dậy phong cách cổ điển qua những lựa chọn thời thượng, hiện đại và trẻ trung.
Áo sơ mi crop top phối cổ và măng sét họa tiết kẻ sọc dọc và sơ mi cổ chữ V phối dây hoa cổ họa tiết kẻ ca rô mang đến hai hình ảnh khác biệt cho nàng. Các item này có thể phối cùng chân váy xếp ly, quần shorts để tạo nên bản phối thanh lịch và hiện đại