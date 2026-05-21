Vừa cổ điển, vừa đậm chất hiện đại với họa tiết kẻ sọc

Họa tiết kẻ sọc trên trang phục mùa này là sự giao hòa của nét đẹp cổ điển và hơi thở hiện đại tươi mới giàu sức sống. Trang phục ưu tiên kết cấu nhẹ mát, thông thoáng nhưng vẫn đứng phom để tôn vẻ ngoài chỉn chu.

Nàng xuất hiện với phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng đầy cuốn hút. Set váy hai dây phối khăn choàng họa tiết sọc đen trắng kinh điển trên nền vải tweed mỏng mang đến cảm giác nhẹ thoáng; phom dáng mini dress tôn eo và những đường nét thanh thoát tự nhiên cho nàng ẢNH: KCLOSET

Tỏa sáng đa phong cách khi diện trang phục họa tiết kẻ sọc

Nếu đã quen thuộc với những bảng màu đơn sắc và các bản vẽ họa tiết hoa lá nhiều màu sắc thì khi ánh mắt chạm vào những chiếc váy kẻ sọc ca rô, áo polo kẻ sọc ngang hay sơ mi sọc dọc thanh mảnh màu pastel dịu mắt, nàng có thể sẽ nhận thấy điểm chạm riêng về phong cách.

Vẫn là họa tiết sọc kẻ ngang nhưng tông màu chủ đạo nền đen giúp các sọc trắng nổi bật hơn. Không chỉ là chiếc váy dạo phố hè tôn đôi chân dài, nàng còn có thể đổi cách phối cùng giày bốt cổ thấp, phụ kiện mũ cho tóc với mẫu váy mini này để tự tiệc ẢNH: KCLOSET

Mang đậm hơi thở cổ điển, các đường kẻ dọc, ngang hay sự kết hợp đan xen vuông góc/ngang dọc tạo ra vô số phiên bản cho trang phục họa tiết kẻ. Họa tiết ca rô, họa tiết gingham, họa tiết taran... góp phần không nhỏ trong việc làm sống dậy phong cách cổ điển qua những lựa chọn thời thượng, hiện đại và trẻ trung.

Những đường kẻ dọc chạy song song kết hợp thêm họa tiết chiếc nơ nhỏ xinh xắn mang đến vẻ đẹp nàng thơ hoàn hảo - nàng tỏa sáng trong dáng vẻ thanh nhã, kiều diễm tự nhiên ẢNH: OYSTER

Cùng gam màu, cùng kiểu họa tiết nhưng khi được sắp đặt ngang, dọc một cách có chủ đích lại tạo nên hiệu ứng thị giác thú vị, mang đến sự bất ngờ cho phong cách thời trang đời thường ẢNH: OYSTER

Sắc xanh dương đan xen sắc trắng để làm nên diện mạo tươi trẻ và sảng khoái cho ngày hè. Nàng có thể diện váy họa tiết kẻ sọc để đi làm, đi chơi, hẹn hò hay dạo phố đều phù hợp ẢNH: PANTIO

Mỗi cách sắp xếp các đường kẻ lại có thể tạo ra những trải nghiệm mới mẻ đầy thú vị cho trang phục họa tiết kẻ sọc. Mẫu váy midi này mang đến làn gió mới lạ mắt và tươi vui cho cô nàng công sở diện đi làm, đi tiệc cuối tuần ẢNH: ORCHID

Mang tinh thần trẻ trung và nữ tính, dáng váy dài được phát triển trên nền họa tiết kẻ thanh mảnh mang đến cảm giác mát mắt, hiện đại, phảng phất hơi hướng nhiệt đới. Thiết kế có sự mềm mại đặc trưng từ kích thước micro của họa tiết và gam màu trung tính nhưng vẫn đủ gọn gàng để diện trong những ngày thường nhật ẢNH: DECODE HOUSE

Áo sơ mi crop top phối cổ và măng sét họa tiết kẻ sọc dọc và sơ mi cổ chữ V phối dây hoa cổ họa tiết kẻ ca rô mang đến hai hình ảnh khác biệt cho nàng. Các item này có thể phối cùng chân váy xếp ly, quần shorts để tạo nên bản phối thanh lịch và hiện đại ẢNH: JM



