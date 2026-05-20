Một chiếc váy trắng đủ để khiến ngày nắng dịu lại

Trong tủ đồ của mỗi cô gái đều nên có ít nhất một chiếc váy trắng. Thiết kế mềm nhẹ mang gam màu trắng kem, trắng ngà, trắng sữa hay màu trắng xám sẽ tạo nên điểm nhấn cho phong cách cá nhân, bất kể nàng đang theo đuổi hình tượng nào.
Vẻ đẹp phóng khoáng từ những chiếc váy trắng dành cho mùa hè 2026
Các thiết kế nằm trong bộ sưu tập Oasis in Bloom của Arti Apparel trải dài trên sắc trắng tinh khôi và những gam màu trung tính nhẹ nhàng. Váy trắng dáng dài, chân váy trắng phối áo kiểu tông trắng ivory độc đáo làm khung hình của nàng sáng bừng. Vẻ đẹp thanh khiết từ những đóa hồng trắng đầy kiêu hãnh nở rộ trên chất vải tơ organza mỏng nhẹ, voan xuyên thấu và ren dệt họa tiết làm mê hoặc người thưởng lãm.
Trong khi đó, váy trắng từ Graphe khắc họa hình ảnh quý cô tối giản, thanh lịch trong sắc trắng ngà với sự chỉn chu của sơ mi trắng phối chân váy, đầm dáng chữ A cổ điển; Madellen mang đến những thước vải trắng dệt họa tiết đầy ắp sự thú vị và trẻ trung.
Trang phục màu trắng có phom dáng bay bổng, phóng khoáng ôm nhẹ theo từng chuyển động của người mặc, qua đó tôn vinh đường nét cơ thể và tô đậm thêm phong cách lãng mạn, kiêu sa và quý phái của nàng.
Chọn váy trắng để tỏa sáng trong những ngày hè nắng gay gắt nhất, nàng giữ trọn phong thái thời thượng, đẳng cấp thời trang của một quý cô sành điệu
ẢNH:GRAPHECLOTHING
Mỗi bản phối tông trắng là một sự giao hòa hoàn mỹ của các chất liệu, từ cotton poplin mát mẻ đến tulle bồng bềnh, từ ren dệt họa tiết đến lụa mềm nhẹ. Bên cạnh đó không thể không kể đến những điểm nhấn lấy cảm hứng từ hoa - hoa 3D bản lớn, dây đính hoa, bèo nhún tạo hình cánh hoa hay họa tiết hoa nhỏ li ti dệt trên mặt vải
ẢNH: ARTI APPAREL