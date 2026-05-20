Một chiếc váy trắng đủ để khiến ngày nắng dịu lại

Trong tủ đồ của mỗi cô gái đều nên có ít nhất một chiếc váy trắng. Thiết kế mềm nhẹ mang gam màu trắng kem, trắng ngà, trắng sữa hay màu trắng xám sẽ tạo nên điểm nhấn cho phong cách cá nhân, bất kể nàng đang theo đuổi hình tượng nào.

Váy trắng dài dáng suông có chi tiết nhấn nhá riêng giúp định hướng ánh nhìn, tạo nên vẻ mềm mại nữ tính cho người mặc mà không làm mất đi trải nghiệm thoáng mát dễ chịu ẢNH: ARTI APPAREL

Vẻ đẹp phóng khoáng từ những chiếc váy trắng dành cho mùa hè 2026

Các thiết kế nằm trong bộ sưu tập Oasis in Bloom của Arti Apparel trải dài trên sắc trắng tinh khôi và những gam màu trung tính nhẹ nhàng. Váy trắng dáng dài, chân váy trắng phối áo kiểu tông trắng ivory độc đáo làm khung hình của nàng sáng bừng. Vẻ đẹp thanh khiết từ những đóa hồng trắng đầy kiêu hãnh nở rộ trên chất vải tơ organza mỏng nhẹ, voan xuyên thấu và ren dệt họa tiết làm mê hoặc người thưởng lãm.

Quý cô làm chủ phong cách hiện đại thời thượng qua bản phối mang tông màu trắng ivory tinh khôi, kết hợp áo có bản vai mảnh tạo hình hoa 3D thủ công tinh xảo phối váy ren dáng chữ A thanh lịch ẢNH: ARTI APPAREL

Trong khi đó, váy trắng từ Graphe khắc họa hình ảnh quý cô tối giản, thanh lịch trong sắc trắng ngà với sự chỉn chu của sơ mi trắng phối chân váy, đầm dáng chữ A cổ điển; Madellen mang đến những thước vải trắng dệt họa tiết đầy ắp sự thú vị và trẻ trung.

Trang phục màu trắng có phom dáng bay bổng, phóng khoáng ôm nhẹ theo từng chuyển động của người mặc, qua đó tôn vinh đường nét cơ thể và tô đậm thêm phong cách lãng mạn, kiêu sa và quý phái của nàng.

Các bản phối màu trắng mang đến cho nàng diện mạo trẻ trung hack tuổi. Hãy làm mới bản phối qua sự kết hợp nhẹ nhàng của nhiều chất vải và kết cấu từng item. Các điểm nhấn như họa tiết dệt nổi trên vải, độ xuyên thấu, kết cấu trong mờ hay cứng cáp đứng dáng của chất liệu đối lập nhau cũng làm nên sự cuốn hút riêng ẢNH: MADELLEN

Có nhiều lý do để nàng dành sự ưu ái đặc biệt cho trang phục màu trắng trong ngày nắng. Không chỉ là hình ảnh tương phản dịu dàng bên ngoài, mặc đẹp còn là cách nàng yêu chiều bản thân khi dành trải nghiệm thoáng mát, dịu dàng và dễ chịu cho chính mình ẢNH: MADELLEN

Trong không gian của văn phòng làm việc, các buổi họp hay gặp mặt trang trọng, váy midi trắng phom dáng tối giản, chất vải đứng dáng, sang trọng giúp nàng tạo hình ảnh mặc đẹp và chuyên nghiệp ẢNH: ORCHID

Dạo chơi ngày nắng trong set đồng bộ mang sắc trắng nhẹ nhàng. Vải cotton thô đa họa tiết, vải poplin hay lụa tơ phối thêm ren và đường viền đăng ten càng làm tăng thêm nét yêu kiều, rạng rỡ cho nàng ẢNH: ORCHID

Chọn váy trắng để tỏa sáng trong những ngày hè nắng gay gắt nhất, nàng giữ trọn phong thái thời thượng, đẳng cấp thời trang của một quý cô sành điệu ẢNH:GRAPHECLOTHING

Công thức phối váy trắng đơn giản nhất là kết hợp cùng cặp đôi giày và túi màu đen. Tuy nhiên nàng vẫn có thể ứng biến và sáng tạo thêm với các gam màu khác như xám, đỏ đậm, sắc nâu beige hay nâu da bò... ẢNH: CHICHI