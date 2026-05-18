Thời trang 24/7

Trang sức titan tối giản nhưng mang sức hút mãnh liệt

Tiffany Trần
18/05/2026 16:00 GMT+7

Trang sức titan đang trở thành xu hướng thời trang hiện đại nhờ độ bền cao, ít bị xỉn màu hay gỉ sét. Biến những bộ trang phục của người mặc trở nên phá cách và thu hút hơn.

Trang sức titan đang trở thành "cơn sốt" trong giới mộ điệu nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa độ bền thách thức thời gian và vẻ ngoài sáng bóng đầy lôi cuốn. 

Trang sức titan tối giản nhưng mang sức hút mãnh liệt- Ảnh 1.

Dây chuyền với thiết kế mắt xích cổ điển, chất liệu titan cao cấp giúp sợi dây luôn giữ được độ sáng bóng tự nhiên, không bị xỉn màu dù tiếp xúc thường xuyên với mồ hôi hay môi trường ngoài trời. Từng mắt xích được chế tác tinh xảo tạo cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng khi đeo suốt cả ngày dài

ẢNH: @_WMSSN

Trang sức titan tối giản nhưng mang sức hút mãnh liệt- Ảnh 2.

Dây chuyền bằng titan với sự kết hợp táo bạo giữa những mắt xích bản lớn và hệ thống charm trang trí đa dạng. Những hạt charm bằng titan được đính kết tỉ mỉ, tạo nên âm thanh vui tai và hiệu ứng thị giác chuyển động vô cùng bắt mắt. Độ bền cực cao của titan giúp các chi tiết charm luôn chắc chắn, không lo bị vỡ hay biến dạng trong quá trình sử dụng

ẢNH: @_EVELYNTANDOKO

Trang sức titan tối giản nhưng mang sức hút mãnh liệt- Ảnh 3.

Thiết kế vòng tay titan bản to mang đến vẻ đẹp cá tính, chiếc vòng được thiết kế trơn đơn giản nhưng không nhạt nhòa. Ánh kim đặc trưng của titan kết hợp cùng trang phục áo thun đen và quần denim lửng, tạo nên một bản phối thời thượng khi xuống phố

ẢNH: @_YENMEO.1098

Trang sức titan tối giản nhưng mang sức hút mãnh liệt- Ảnh 4.

Vòng titan với thiết kế hầm hố uốn lượn đầy uy lực là món phụ kiện dành riêng cho những cô nàng muốn khẳng định bản sắc riêng. Chất liệu titan siêu nhẹ giúp bạn thoải mái diện những chiếc vòng có kích thước "khủng" này mà không hề gây cảm giác nặng nề hay đau tay

ẢNH: @_TRANTHANHHUYEN

Trang sức titan tối giản nhưng mang sức hút mãnh liệt- Ảnh 5.

Sự kết hợp giữa dây chuyền mắt xích mặt tròn và nhẫn titan trơn tạo nên một bộ trang sức mang phong cách minimalism tinh tế. Hoàn thiện với trang phục áo hai dây đen và khăn quấn đầu phóng khoáng trong những ngày hè

ẢNH: @_EMMA_KITTYNUDGEE

Trang sức titan tối giản nhưng mang sức hút mãnh liệt- Ảnh 6.

Bộ trang sức bao gồm dây chuyền và vòng tay đồng bộ với những mắt xích titan lớn, thiết kế đồng bộ này giúp người mặc tiết kiệm thời gian phối đồ mà vẫn đảm bảo có được một diện mạo chỉn chu. Ánh kim xám đặc trưng của titan phối hợp cực ăn ý với trang phục denim và áo thun, giúp nâng tầm những thiết kế đơn giản trở nên phong cách hơn

ẢNH: @_30THG10

Trang sức titan tối giản nhưng mang sức hút mãnh liệt- Ảnh 7.

Vòng tay thiết kế dạng gai nhọn độc đáo kết hợp cùng bông tai titan đồng bộ mang đến vẻ đẹp sắc sảo. Từng chi tiết gai được xử lý bề mặt nhẵn mịn, đảm bảo an toàn khi sử dụng nhưng vẫn giữ được độ sắc nét về mặt thị giác

ẢNH: @_LUUUK_MUAY_XOX

 

Trang sức titan Dây chuyền Phụ kiện phụ kiện titan

Mùa hè, mùa nàng diện sơ mi xanh

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ cùng sắc tím thời thượng

Vẻ đẹp quyến rũ cùng đầm hở lưng

Phối đồ công sở ấn tượng hơn cùng chân váy xếp ly

Chút tinh tế từ áo kiểu đính khuy giúp nàng thêm phần thanh lịch

Diện mạo năng động hơn nhờ những thiết kế mang họa tiết ca rô

Gói trọn hành trang du lịch chỉ với một chiếc túi xách bản to

Váy chữ A vừa thanh lịch lại năng động, diện đi làm đi chơi đều đẹp

