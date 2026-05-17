Chút tinh tế từ áo kiểu đính khuy giúp nàng thêm phần thanh lịch

Áo kiểu đính khuy là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính ứng dụng và giá trị thẩm mỹ, mang lại vẻ ngoài thanh lịch cho người mặc. Những chiếc khuy không chỉ đóng vai trò cố định trang phục mà còn là chi tiết trang trí quan trọng, tạo nên điểm nhấn khác biệt cho phần ngực hay dọc thân áo.

Áo babydoll màu hồng có thiết kế cổ sen điệu đà cùng họa tiết bướm thêu nổi sinh động trên bề mặt vải. Điểm nhấn của trang phục nằm ở hai hàng khuy vải nhỏ nhắn được đính tỉ mỉ ngay giữa ngực áo. Chất liệu vải thoáng khí giúp bạn cảm thấy thoải mái khi vận động ngoài trời, đặc biệt phù hợp với các bạn sinh viên năng động ẢNH: @_MAYY.01

Áo với chất liệu vải mềm thoáng mang lại cảm giác dễ chịu khi mặc suốt nhiều giờ ngoài trời, đặc biệt phù hợp với những buổi cà phê cuối tuần hay các hoạt động thường ngày của sinh viên.

Chiếc áo gây ấn tượng với phần tay bồng nữ tính được làm từ chất liệu voan bóng. Một hàng khuy kim loại được đính chạy dọc giữa ngực tạo nên sự cứng cáp. Phối cùng chân váy ngắn tone sur tone tạo nên một tổng thể hài hòa, giúp người mặc trông cao ráo và sành điệu hơn ẢNH: @_MAYY.01

Nếu yêu thích hình ảnh thanh lịch pha chút kiêu kỳ ngày hè, áo hai dây sẽ là thiết kế khó có thể bỏ qua. Áo hai dây màu nâu sữa sở hữu thiết kế nhún eo tinh tế, hàng khuy trắng bản dài chạy dọc giữa áo tạo nên sự tương phản nhẹ. Gam màu nâu sữa đặc biệt tôn da và dễ dàng phù hợp với nhiều sắc độ da khác nhau của phụ nữ Á Đông ẢNH: @_KHANHNGOC_99

Áo hai dây mang họa tiết kẻ sọc xanh đen có dáng xòe rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái và che khuyết điểm vòng 2 hiệu quả. Một hàng khuy đen dài được đính ở chính giữa thân áo giúp bố cục trang phục trở nên cân đối và bắt mắt hơn. Họa tiết kẻ sọc luôn là "vũ khí" giúp cơ thể trông thon gọn và mảnh mai hơn trong mọi khung hình. Phối cùng quần shorts tone sur tone mang lại diện mạo năng động và đồng bộ cho các hoạt động dã ngoại ẢNH: HAVANA

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, áo tay bồng họa tiết kẻ ca rô hoặc kẻ sọc vẫn dễ dàng tạo ấn tượng nhờ sự hài hòa trong bố cục thiết kế.

Áo kiểu có cổ với dáng ôm vừa vặn trên nền họa tiết ca rô trắng xám mang lại vẻ đẹp cổ điển và chỉn chu. Hai hàng khuy vải dài đính giữa áo không chỉ giúp cố định phom dáng mà còn tạo nên nét thanh lịch đặc trưng. Kết hợp áo cùng chân váy xám dài sẽ tạo nên một set đồ matching đồng màu đầy tinh tế và chuyên nghiệp ẢNH: @_CHANTHIE._

Áo kẻ sọc màu vàng rực rỡ nổi bật với phần tay bồng và 4 chiếc khuy kích thước lớn được đính ngay dưới cổ áo. Thiết kế này tập trung sự chú ý vào phần cổ và vai, kết hợp cùng chân váy ngắn tone sur tone tạo nên một bộ đồ matching giúp tối ưu chiều cao đáng kể ẢNH: @_PHZY

Chất liệu voan luôn mang lại cảm giác nhẹ tênh, đặc biệt khi được đặt trên gam màu xanh biển mát mắt.

Chiếc áo hai dây mảnh được làm từ chất liệu voan màu xanh biển dịu mát với điểm nhấn là hàng khuy nhựa đính ở giữa ngực. Chất liệu voan mỏng nhẹ mang lại độ rủ tự nhiên, tạo sự thoải mái cho người mặc. Phối áo cùng chân váy ren trắng giúp bạn sở hữu vẻ đẹp thanh khiết trong những chuyến đi chơi ẢNH: @_AHHTHYY

Chiếc áo babydoll màu trắng tinh khôi được may bằng chất liệu vải ren 2 lớp dày dặn. Dưới cổ áo được đính 4 chiếc khuy lớn tạo điểm nhấn phá cách trên nền vải ren họa tiết lỗ thoáng khí. Chất liệu ren cao cấp mang lại vẻ đẹp quý phái, tạo điểm nhấn rực rỡ bằng các phụ kiện màu đỏ ẢNH: @_CHANTHIE._

Áo kiểu đính khuy là minh chứng cho việc những chi tiết nhỏ có thể tạo nên sức hút lớn cho bộ trang phục. Với sự biến hóa đa dạng về kiểu dáng và cách sắp xếp hàng khuy, bạn hoàn toàn có thể tự tin làm mới phong cách cá nhân mỗi ngày.





