Thời trang 24/7

Váy suông, biểu tượng mới của cô nàng yêu sự tối giản

Kim Ngọc
16/05/2026 14:00 GMT+7

Phong cách thời trang tối giản có nhiều lớp ý nghĩa để khám phá. Tuy nhiên vẻ đẹp giản dị tinh tế từ các thiết kế váy suông chính là một điểm chạm để nàng khởi đầu hành trình thời trang cá nhân.

Dù là tín đồ của trang phục suông thoáng mát hay các thiết kế ôm sát khoe đường cong, nàng vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp thị giác ấn tượng từ váy suông mùa hè 2026 thông qua gợi ý từ các nhà mốt Việt.

Tận hưởng cảm giác mát nhẹ ngày nắng cùng váy suông dáng dài - Ảnh 1.

Chất vải tơ organza mỏng nhẹ, mềm mại được ưu ái trong mùa hè bởi dễ dàng được xếp chồng nhiều lớp tạo hiệu ứng layer; gam màu trong trẻo hòa quyện qua những nét vẽ họa tiết đầy ắp màu sắc mang đến vẻ đẹp hài hòa lãng mạn cho dáng váy suông dài

ẢNH: RANDOMLIST

Tận hưởng cảm giác mát nhẹ ngày nắng cùng váy suông dáng dài

Váy suông dáng dài luôn đem lại cảm giác dễ chịu, sự thanh thoát nhẹ nhàng và cảm giác chỉn chu, lịch sự hơn so với các dáng váy maxi hai dây, váy suông ngắn trên gối. 

Bí quyết để thoải mái tận hưởng những ngày nắng mát nhẹ chính là ưu tiên cho các phom dáng thông thoáng, chất vải mềm mẹ thoáng khí giúp mồ hôi nhanh ráo. Bên cạnh đó, các gam màu nhạt nhẹ nhàng cũng đem đến điểm cộng cho trải nghiệm mặc đẹp thoáng mát và dễ chịu ngày hè.

Tận hưởng cảm giác mát nhẹ ngày nắng cùng váy suông dáng dài - Ảnh 2.

Váy suông dáng dài có điểm nhấn nhún bèo hạ eo mang trọng tâm ánh nhìn "rơi" xuống phần thân dưới thay vì vòng eo như trang phục thông thường. Ngày nắng, hãy ưu tiên các thiết kế tinh giản chi tiết cổ, tay, vai... vì chúng vừa đem lại hình ảnh thanh thoát vừa giúp nàng cảm thấy nhẹ nhàng và mát mẻ

ẢNH: RANDOMLIST

Tận hưởng cảm giác mát nhẹ ngày nắng cùng váy suông dáng dài - Ảnh 3.

Mở rộng biên độ sáng tạo với tủ đồ suông mùa nắng qua những gam màu mới như sắc vàng nghệ, màu xám tro hay những họa tiết trừu tượng đầy lãng mạn. Thiết kế liền thân mang đến cảm giác tươi trẻ và nhẹ nhàng qua cấu trúc tinh giản, chi tiết tay áo cài nút lạ mắt kết hợp thêm điểm nhấn họa tiết thêu cườm lệch một bên vai ngực

ẢNH: RUE DES CHATS-

Tận hưởng cảm giác mát nhẹ ngày nắng cùng váy suông dáng dài - Ảnh 4.

Đầm suông đính hoa 3D dành cho các buổi tiệc, sự kiện hay thảm đỏ sang trọng. Vẫn tôn trọng phom dáng suông cổ điển nhưng trang phục khéo léo che nhược điểm với phần tay lỡ, cổ tròn giản dị và một tông màu nổi rực rỡ, gây ấn tượng thị giác ngay từ ánh nhìn đầu tiên

ẢNH: SIXDO

Tận hưởng cảm giác mát nhẹ ngày nắng cùng váy suông dáng dài - Ảnh 5.

Váy bong bóng họa tiết chấm bi đen trắng là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày quý cô vừa muốn thả lỏng cơ thể, vừa muốn thật xuất sắc, ấn tượng qua mọi góc nhìn. Trang phục phối cùng giày bốt cổ cao tạo hình ảnh sắc sảo và cá tính; kết hợp cùng xăng đan, túi cói và mũ rộng vành đem lại cảm giác nhàn nhã, trong lành

ẢNH: VALENCIANI

Tận hưởng cảm giác mát nhẹ ngày nắng cùng váy suông dáng dài - Ảnh 6.

Đừng bỏ qua dáng váy suông maxi trong mùa hè qua cảm nhận dễ chịu từ độ dài, độ bay tự nhiên của tùng váy theo từng nhịp bước chuyển động. Thiết kế tông nâu trầm có họa tiết tự nhiên tạo thành từ các nếp gấp xếp ly nhỏ nhắn

ẢNH: ESTTE

Tận hưởng cảm giác mát nhẹ ngày nắng cùng váy suông dáng dài - Ảnh 7.
Tận hưởng cảm giác mát nhẹ ngày nắng cùng váy suông dáng dài - Ảnh 8.

Hai thiết kế váy suông dáng dài với hai màu sắc, hai phong cách khác biệt - một bên là sự thanh lịch, chuyên nghiệp đầy cá tính với sắc đen, một bên là cảm giác thư thái, nhẹ nhàng và phóng khoáng trong mẫu đầm maxi hai dây màu cream dịu mát

ẢNH: ESTTE

Tận hưởng cảm giác mát nhẹ ngày nắng cùng váy suông dáng dài - Ảnh 9.

Một trong những cách điệu đà và dễ "ăn gian" về thị giác khi diện đầm suông là chọn các thiết kế có phần tay cách điệu. Chi tiết tay cánh tiên/cánh dơi/cánh bướm xòe rộng vừa tạo nét tinh nghịch vừa là điểm nhấn khó quên cho phong cách mùa hè

ẢNH: DMC BY DO MANH CUONG


váy suông váy suông dáng dài váy dáng suông

Vừa cổ điển, vừa đậm chất hiện đại với áo hai dây kẻ ca rô

Đừng ngại thử sắc xanh lá, gam màu của sự hiện đại

5 chiếc đầm midi giúp nàng mặc đẹp suốt mùa hè

Phối đồ cực cuốn với quần jeans ống đứng

Khoe chân dài miên man nhờ cặp đôi baby tee và váy ngắn

Khẳng định phong cách riêng cùng quần jeans rách

Diện túi da màu vàng giúp nàng tỏa sáng giữa phố đông

Biến tấu mềm mại với áo cổ chữ V cùng chân váy ngắn

