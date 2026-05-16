Váy suông, biểu tượng mới của cô nàng yêu sự tối giản

Phong cách thời trang tối giản có nhiều lớp ý nghĩa để khám phá. Tuy nhiên vẻ đẹp giản dị tinh tế từ các thiết kế váy suông chính là một điểm chạm để nàng khởi đầu hành trình thời trang cá nhân.
Dù là tín đồ của trang phục suông thoáng mát hay các thiết kế ôm sát khoe đường cong, nàng vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp thị giác ấn tượng từ váy suông mùa hè 2026 thông qua gợi ý từ các nhà mốt Việt.
Tận hưởng cảm giác mát nhẹ ngày nắng cùng váy suông dáng dài
Váy suông dáng dài luôn đem lại cảm giác dễ chịu, sự thanh thoát nhẹ nhàng và cảm giác chỉn chu, lịch sự hơn so với các dáng váy maxi hai dây, váy suông ngắn trên gối.
Bí quyết để thoải mái tận hưởng những ngày nắng mát nhẹ chính là ưu tiên cho các phom dáng thông thoáng, chất vải mềm mẹ thoáng khí giúp mồ hôi nhanh ráo. Bên cạnh đó, các gam màu nhạt nhẹ nhàng cũng đem đến điểm cộng cho trải nghiệm mặc đẹp thoáng mát và dễ chịu ngày hè.
Hai thiết kế váy suông dáng dài với hai màu sắc, hai phong cách khác biệt - một bên là sự thanh lịch, chuyên nghiệp đầy cá tính với sắc đen, một bên là cảm giác thư thái, nhẹ nhàng và phóng khoáng trong mẫu đầm maxi hai dây màu cream dịu mát