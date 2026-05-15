Thời trang 24/7

Biến tấu mềm mại với áo cổ chữ V cùng chân váy ngắn

Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
15/05/2026 10:00 GMT+7

Áo cổ chữ V kết hợp cùng chân váy ngắn là công thức thời trang bất hủ giúp tôn vinh đường nét cơ thể và kéo dài đôi chân hiệu quả.

Áo cổ chữ V là thiết kế có phần cổ khoét sâu theo hình chữ V, giúp tạo hiệu ứng phần cổ trông thon dài hơn. Khi kết hợp cùng chân váy ngắn, bộ trang phục không chỉ mang lại vẻ ngoài năng động mà còn khéo léo khoe khéo đôi chân dài, phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn những buổi hẹn hò cuối tuần.

Biến tấu mềm mại với áo cổ chữ V cùng chân váy ngắn- Ảnh 1.

Áo trắng cổ chữ V với chất liệu voan tơ mềm mại khi mặc, phần cổ không khoét quá sâu để giữ sự thanh lịch. Chân váy dáng bí với độ phồng nhẹ giúp cân bằng lại phom dáng ôm của áo, tạo sự nữ tính. Chỉ cần một chiếc túi xách màu vàng nhạt sẽ là điểm nhấn sắc màu tinh tế cho diện mạo này

ẢNH: @_PHZY

Không cần đến những chi tiết quá phô trương, gam màu tối giản và phụ kiện đơn giản lại tạo nên sức hút khó cưỡng cho những chiếc áo cổ chữ V.

Biến tấu mềm mại với áo cổ chữ V cùng chân váy ngắn- Ảnh 2.

Áo sơ mi thanh lịch nhưng lại tạo sự phá cách bởi thiết kế cổ chữ V. Phần cổ khoét vừa phải tạo sự thoải mái khi mặc, sánh đôi cùng chân váy denim nhạt phù hợp cho những buổi học nhóm. Một vài món phụ kiện đơn giản như khăn voan hoặc giày ballet cùng tông váy sẽ đem lại vẻ ngoài đậm chất mùa hè

ẢNH: @_PHZY

Nếu có một bản phối đủ sức khiến vẻ đẹp nữ tính trở nên sang trọng hơn, những chiếc áo phối viền ren là lựa chọn không thể bỏ qua.

Biến tấu mềm mại với áo cổ chữ V cùng chân váy ngắn- Ảnh 3.

Áo hai dây lụa phối ren ở phần khoét chữ V có màu hồng nhạt mang lại vẻ đẹp quyến rũ. Chân váy satin dáng chữ A cùng tông giúp tăng thêm độ bóng bẩy và sang trọng cho người mặc dưới ánh sáng. Sự hòa quyện giữa chất lụa và satin tạo nên một diện mạo đẳng cấp, phù hợp cho những buổi hẹn hò

ẢNH: @_UYNFUONG

Biến tấu mềm mại với áo cổ chữ V cùng chân váy ngắn- Ảnh 4.

Thiết kế áo cổ chữ V màu vàng nổi bật với phần viền cổ phối ren trắng phối cùng chân váy chữ A màu trắng cơ bản giúp cân bằng sắc độ và tạo nên nét thanh lịch cho tổng thể. Sự kết hợp giữa sắc vàng rực rỡ và trắng tinh khôi mang lại cảm giác ấm áp và tràn đầy năng lượng. Một chiếc túi xách bằng chất liệu da trắng sẽ giúp bộ trang phục trông chỉn chu và cao cấp hơn hẳn

ẢNH: @_DIEM_HUYENNN

Không chỉ dừng lại ở những gam màu trung tính quen thuộc, áo cổ chữ V sắc pastel còn là lựa chọn hoàn hảo dành cho những cô gái muốn làm mới diện mạo bằng nguồn năng lượng tươi sáng và nổi bật hơn.

Biến tấu mềm mại với áo cổ chữ V cùng chân váy ngắn- Ảnh 5.

Áo hai dây màu hồng cổ chữ V được nhấn nhá bằng các dải bèo nhún tinh tế phối cùng chân váy voan trắng hai tầng có các đường xếp ly nhỏ tạo nét trẻ trung. Với thiết kế nhiều chi tiết bèo nhún, bạn nên chọn nội y không dây dạng cúp ngực để giữ được trọn vẹn nét thanh thoát của vùng cổ

ẢNH: @_ANN.ANNIE

Biến tấu mềm mại với áo cổ chữ V cùng chân váy ngắn- Ảnh 6.

Áo babydoll voan vàng với thiết kế tay bồng xòe và cổ chữ V sâu tạo nên nét phóng khoáng. Kết hợp cùng sắc nâu từ chân váy ngắn xếp ly họa tiết ca rô cổ điển. Chỉ một chiếc kính gọng trong suốt đơn giản giúp nàng hoàn thiện phong cách preppy

ẢNH: @_TTIEN1211

Những chi tiết bèo nhún luôn có khả năng đánh thức vẻ đẹp nữ tính theo cách mềm mại nhất. Khi kết hợp cùng chân váy ngắn, bản phối mang đến cảm giác như bước ra từ một thước phim mùa hè đầy lãng mạn.

Biến tấu mềm mại với áo cổ chữ V cùng chân váy ngắn- Ảnh 7.

Áo kiểu màu trắng cổ chữ V có dáng ôm sát với các chi tiết bèo nhún tại phần cổ và tay áo dịu dàng. Chân váy chữ A họa tiết ca rô đỏ tạo nên sự tương phản màu sắc bắt mắt và đậm chất vintage thời thượng. Hãy sử dụng một chiếc túi da màu nâu để làm nổi bật nét cổ điển đặc trưng của toàn bộ trang phục

ẢNH: @_5.1GRR

Biến tấu mềm mại với áo cổ chữ V cùng chân váy ngắn- Ảnh 8.

Thiết kế áo sử dụng ren cao cấp với hoa văn bèo tinh xảo, phần cổ chữ V dáng dài giúp kéo dài tỷ lệ cơ thể và tạo vẻ ngoài chuyên nghiệp. Chân váy ngắn đồng màu trắng đi kèm tạo nên một set đồ đơn sắc sang trọng, giúp đôi chân trông thon dài hơn đáng kể

ẢNH: @_TTIEN1211

Sự kết hợp giữa áo cổ chữ V và chân váy ngắn không chỉ là cách phối đồ thông thường mà còn là lời tuyên ngôn về sự tự tin và vẻ đẹp tinh tế của phái đẹp. Sự biến hóa đa dạng từ chất liệu đến màu sắc giúp nàng dễ dàng tìm thấy chính mình trong từng bản phối riêng biệt. 

áo cổ chữ V chân váy ngắn công thức phối đồ phối đồ với chân váy ngắn

Đẹp bất bại từ bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Những lỗi thời trang 'không đáng có' của các sao

Áo blazer đẹp xuất sắc để đi chơi và đi làm

Lương Thế Thành kể chuyện cuộc đời bằng bộ ảnh thời trang Aristino

Váy màu xanh dương 'bùng nổ', tông màu khiến mùa hè thêm cuốn hút

Xu hướng mùa hè gọi tên những bản phối nhẹ nhàng cùng vải ren

Đầm đính hoa và nơ 3D tạo điểm nhấn kiêu sa cho nàng

Khẳng định gu thẩm mỹ độc bản với họa tiết trừu tượng

