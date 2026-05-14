Những lỗi thời trang 'không đáng có' của các sao

Không còn là những lỗi nhỏ thoáng qua, các màn lên đồ này cho thấy nhiều công thức từng được yêu thích nay đã trở nên lỗi thời giữa nhịp thay đổi không ngừng của thời trang hiện đại.



Eiza Gonzalez đã cố tình làm nổi bật phần cổ áo để khiến bộ trang phục gồm áo vest và quần tây trở nên gợi cảm hơn nhưng việc để lộ vai khiến cô mất đi sự mềm mại ẢNH: @EIZAGONZALEZ

Naomi Watts tính toán sai tỷ lệ cơ thể khi mặc một chiếc váy dài đến đầu gối bên trong một chiếc áo khoác dài quá hông, điều này không tôn lên vóc dáng của cô ẢNH: @NAOMIWATTS

Chân váy dài đến đầu gối là một trong những xu hướng hot nhất mùa xuân hè 2026, nhưng đối với những người nhỏ nhắn, nó có thể trở thành con dao hai lưỡi. Naomi Watts đã chứng minh điều đó.

Chiếc váy dài đến đầu gối, họa tiết hoa và xếp ly bị phá hỏng bởi chiếc áo khoác dáng đứng, cài khuy đơn, kéo dài quá hông. Chi tiết này làm giảm trọng tâm cơ thể, khiến phần thân trên trông ngắn hơn và vóc dáng kém thon gọn. Thêm vào đó là đôi xăng đan quai ngang mắt cá chân, tuy đẹp nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp với phụ nữ nhỏ nhắn yêu thích, vì chúng làm ngắn chân đúng chỗ cần sự liền mạch.

Sabrina Carpener diện một bộ trang phục dạ hội với chiếc váy dài đến đầu gối và cổ thuyền, hai chi tiết này, với vóc dáng nhỏ nhắn của cô, không tôn lên vẻ đẹp hình thể. Một đôi xăng đan hở mũi có lẽ sẽ giúp ích, nhưng nữ ca sĩ lại chọn giày cao gót đế nhọn ẢNH: COSMOPOLITAN_NL

Elle Fanning sử dụng phụ kiện không phù hợp: chiếc thắt lưng, thay vì tôn lên vòng eo và tạo dáng cho chiếc váy yếm, lại làm cho vóc dáng trông rộng hơn mà không hề đẹp hơn ẢNH: @ELLEFANNING

Độ dài váy quá ngắn so với Aubrey Plaza. Vẻ ngoài của cô ấy chỉ gồm một chiếc váy ngắn, giày lười và một chiếc túi xách, trông không mấy thuyết phục ẢNH: @AUBREYPLAZA

Ngay cả những người từng bình chọn mặc đẹp nhất cũng mắc sai lầm. Mặc dù việc mang giày thể thao với váy dài đang là xu hướng thịnh hành mùa này, nhưng ở đây, kiểu dáng và độ dài váy lại không ăn khớp ẢNH: @ANNEHATHAWAYBRS

Việc ăn mặc không đẹp là điều thường tình, ngay cả khi bạn có stylist và tủ đồ thảm đỏ trong tay. Và chính vì thế mà phong cách của người nổi tiếng rất hữu ích cho chúng ta tham khảo, không chỉ để "sao chép" mà còn để hiểu những gì cần tránh.