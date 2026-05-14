  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Xu hướng mùa hè gọi tên những bản phối nhẹ nhàng cùng vải ren

Trương Ngọc Anh
Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
14/05/2026 16:00 GMT+7

Mỏng nhẹ, mềm mại và đầy nữ tính, vải ren đang trở thành điểm nhấn được nhiều tín đồ thời trang yêu thích để tạo nên diện mạo bay bổng, cuốn hút nhưng vẫn thoải mái trong những ngày hè rực nắng.

Không còn gắn liền với hình ảnh quá cổ điển hay cầu kỳ, vải ren mùa hè năm nay được làm mới bằng những bản phối nhẹ nhàng, hiện đại và giàu tính ứng dụng hơn. Từ những thiết kế mỏng nhẹ đầy bay bổng đến các chi tiết xuyên thấu tinh tế, chất liệu này mang đến vẻ đẹp nữ tính nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung, phóng khoáng và thời thượng cho mọi phong cách xuống phố mùa nắng.

Xu hướng mùa hè gọi tên những bản phối nhẹ nhàng cùng vải ren - Ảnh 1.

Một chút ngọt ngào pha nét cá tính được nàng thể hiện tinh tế qua áo vải ren trắng kem ôm gọn cơ thể

ẢNH: @LALINALENA

Chi tiết cổ chữ V viền ren cùng điểm nhấn nơ xanh trước ngực giúp tổng thể thêm nổi bật nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại đặc trưng. Khi kết hợp cùng denim thêu hoa dáng rộng, chất liệu ren trở thành điểm cân bằng hoàn hảo cho vẻ bụi bặm của trang phục, tạo nên diện mạo mang hơi thở hoài cổ pha chất thời trang đường phố hiện đại.

Xu hướng mùa hè gọi tên những bản phối nhẹ nhàng cùng vải ren - Ảnh 2.
Xu hướng mùa hè gọi tên những bản phối nhẹ nhàng cùng vải ren - Ảnh 3.

Vẻ đẹp nữ tính được nàng khai thác khéo léo qua áo blouse ren trắng kem với phần bèo nhún bay bổng nơi cổ áo

ẢNH: @AUM_PATCHRAPA

Thiết kế tay loe nhẹ cùng hiệu ứng xuyên thấu tinh tế mang lại cảm giác mềm mại và thoáng mát đúng tinh thần mùa hè. Khi phối cùng quần jeans ống rộng, bản phối tạo nên sự đối lập hài hòa giữa chất ren nhẹ nhàng và denim cá tính, giúp diện mạo vừa lãng mạn vừa hiện đại.

Xu hướng mùa hè gọi tên những bản phối nhẹ nhàng cùng vải ren - Ảnh 4.

Sự gợi cảm tinh tế hiện rõ qua áo ren trắng dáng cổ yếm được nàng phối cùng quần ống rộng đồng tông

ẢNH: @JANHAE

Thiết kế crop top ôm nhẹ với phần vạt cắt chữ V giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh cùng vòng eo gọn gàng. Họa tiết ren hoa chìm kết hợp hiệu ứng nửa kín nửa hở tạo chiều sâu cho tổng thể, trong khi công thức "trên ôm dưới rộng" lại giúp vóc dáng thêm thanh thoát và cao ráo hơn.

Xu hướng mùa hè gọi tên những bản phối nhẹ nhàng cùng vải ren - Ảnh 5.
Xu hướng mùa hè gọi tên những bản phối nhẹ nhàng cùng vải ren - Ảnh 6.

Không cần quá nhiều màu sắc nổi bật, áo ren màu kem nhạt vẫn đủ giúp nàng ghi điểm nhờ thiết kế cổ yếm thanh thoát và họa tiết hoa thêu nổi đầy tinh tế

ẢNH: @LEHATRUC

Chất liệu ren mỏng nhẹ tạo cảm giác mềm mại, hài hòa cùng quần trắng ống suông cạp cao mang hơi hướng tối giản hiện đại. Cách diện nguyên cây trắng còn mang đến vẻ ngoài thanh lịch, phóng khoáng và đặc biệt phù hợp cho những ngày hè dạo phố hay du lịch.

Xu hướng mùa hè gọi tên những bản phối nhẹ nhàng cùng vải ren - Ảnh 7.
Xu hướng mùa hè gọi tên những bản phối nhẹ nhàng cùng vải ren - Ảnh 8.

Giữa không khí mùa hè rực nắng, váy ren móc trắng kem trở thành lựa chọn giúp nàng nổi bật với vẻ đẹp tự do và đầy cuốn hút

ẢNH: @FAYEFAYEYE

Thiết kế cổ chữ V xẻ sâu kết hợp tay loe dài tạo cảm giác bay bổng, trong khi bề mặt ren đan lỗ lại mang đến hiệu ứng xuyên thấu gợi cảm nhưng vẫn thoải mái. Khi phối cùng bikini đen và thắt lưng dây xích, tổng thể càng thêm cá tính, gợi nhắc phong cách nghỉ dưỡng pha chất bohemian hiện đại.

Xu hướng mùa hè gọi tên những bản phối nhẹ nhàng cùng vải ren - Ảnh 9.

Nét mong manh đầy nữ tính được thể hiện rõ qua chiếc váy ren trắng kem với phần corset ôm nhẹ nơi thân trên

ẢNH: @JUNVU95

Thiết kế hai dây giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh, còn chân váy tơ mềm lại mang đến chuyển động thướt tha trong từng bước đi. Họa tiết ren hoa nổi kết hợp hiệu ứng nửa kín nửa hở giúp tổng thể thêm cuốn hút mà vẫn giữ được sự thanh lịch, gợi nhắc hình ảnh nàng thơ hiện đại. 

Xu hướng mùa hè gọi tên những bản phối nhẹ nhàng cùng vải ren - Ảnh 10.

Từ phong cách nữ tính nhẹ nhàng đến vẻ phóng khoáng hiện đại, vải ren vẫn luôn giữ sức hút riêng nhờ sự mềm mại và khả năng biến hóa linh hoạt

ẢNH: @JUNVU95

Chỉ cần khéo léo lựa chọn cách phối phù hợp cùng vải ren, nàng đã có thể tạo nên diện mạo cuốn hút, thanh thoát và đầy thời thượng trong mùa hè năm nay.

vải ren Ren áo ren thời trang mùa hè trang phục ren

Bài viết khác

Đầm đính hoa và nơ 3D tạo điểm nhấn kiêu sa cho nàng

Đầm đính hoa và nơ 3D tạo điểm nhấn kiêu sa cho nàng

Khẳng định gu thẩm mỹ độc bản với họa tiết trừu tượng

Khẳng định gu thẩm mỹ độc bản với họa tiết trừu tượng

Điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng nổi bật từ áo sơ mi trắng

Điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng nổi bật từ áo sơ mi trắng

Gợi cảm tinh tế, thu hút mọi ánh nhìn với trang phục cổ chữ V

Gợi cảm tinh tế, thu hút mọi ánh nhìn với trang phục cổ chữ V

'Hô biến' vóc dáng chuẩn đồng hồ cát nhờ chiếc áo corset

'Hô biến' vóc dáng chuẩn đồng hồ cát nhờ chiếc áo corset

Làm mới tủ đồ bằng sự giao thoa giữa sắc trắng và xám

Làm mới tủ đồ bằng sự giao thoa giữa sắc trắng và xám

Tự tin khoe dáng hè cùng loạt áo bo chun trẻ trung

Tự tin khoe dáng hè cùng loạt áo bo chun trẻ trung

Bí quyết tạo diện mạo mới cho phong cách công sở

Bí quyết tạo diện mạo mới cho phong cách công sở

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top