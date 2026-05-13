Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7

Tự tin khoe dáng hè cùng loạt áo bo chun trẻ trung

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
13/05/2026 16:00 GMT+7

Không cần quá nổi bật bằng những chi tiết cầu kỳ, áo bo chun vẫn ghi dấu ấn riêng nhờ vẻ đẹp dễ dàng ứng dụng trong mọi bản phối.

Áo bo chun chinh phục phái đẹp bằng thiết kế gọn gàng cùng chi tiết bo ôm nhẹ tinh tế, vừa tạo cảm giác thoải mái vừa khéo léo tôn lên vóc dáng.

Tự tin khoe dáng hè cùng loạt áo bo chun trẻ trung- Ảnh 1.

Áo bo chun màu vàng pastel với chi tiết nhún bèo tinh tế. Thiết kế bo chun ôm nhẹ phần thân trên giúp tôn dáng gọn gàng, đồng thời tạo điểm nhấn nhờ phần tay bồng nhẹ và tà áo xòe nữ tính. Khi kết hợp cùng chân váy trắng dáng dài mang đậm tinh thần nàng thơ mùa hè

ẢNH: SALAVI

Tự tin khoe dáng hè cùng loạt áo bo chun trẻ trung- Ảnh 2.

Áo trắng với thiết kế cổ yếm bo chun gam vàng kem nhẹ nhàng. Gam màu sáng kết hợp cùng quần trắng ống rộng tạo nên tổng thể hài hòa, sự đối lập giữa phần áo ôm nhẹ và phom quần suông rộng tạo hiệu ứng cân bằng hoàn hảo cho vóc dáng

ẢNH: @REAL.NQA

Tự tin khoe dáng hè cùng loạt áo bo chun trẻ trung- Ảnh 3.

Ưu điểm của áo bo chun so với những thiết kế khác nằm ở sự cân bằng giữa nét nữ tính nhẹ nhàng và tinh thần trẻ trung. Sự kết hợp giữa áo bo chun trắng cùng quần jeans ống rộng tạo nên diện mạo hài hòa, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh

ẢNH: MODENROOM

Tự tin khoe dáng hè cùng loạt áo bo chun trẻ trung- Ảnh 4.

Những ngày hè rực nắng dường như càng trở nên thơ mộng hơn với thiết kế áo hai dây bo chun kết hợp đầm maxi gam hồng pastel. Phần thân trên được nhún nhẹ ôm dáng vừa đủ, chân váy maxi dài xòe rộng dễ dàng di chuyển ở ngoài trời

ẢNH: @THUYTHNG_

Tự tin khoe dáng hè cùng loạt áo bo chun trẻ trung- Ảnh 5.

Áo bo chun đen bằng chất liệu cotton thô nổi bật nhờ cấu trúc nhún xếp mềm mại cùng chi tiết cúp ngực gợi cảm, phối cùng quần shorts jeans xanh nhạt mang đến cảm giác năng động. Sự tương phản giữa gam đen cá tính và sắc denim sáng màu giúp bản phối thêm nổi bật nhưng vẫn giữ được nét nữ tính

ẢNH: @DE.KOIIIIIIIIII

Tự tin khoe dáng hè cùng loạt áo bo chun trẻ trung- Ảnh 6.

Quần dáng bí kết hợp với chiếc khăn bandana họa tiết retro buộc đầu, chiếc túi xách đính kết kim loại độc đáo và đôi dép xỏ ngón tối giản tạo nên một bản phối hoàn hảo cho một buổi chiều dạo phố hay chuyến du lịch mùa hè

ẢNH: DOTTIE

Tự tin khoe dáng hè cùng loạt áo bo chun trẻ trung- Ảnh 7.

Sự kết hợp giữa áo bo chun trắng và chân váy đen họa tiết chấm bi đậm chất vintage. Thiết kế bo chun ôm nhẹ giúp tôn vòng eo thanh mảnh, trong khi chi tiết hở vai khéo léo khoe bờ vai một cách tinh tế. Họa tiết chấm bi cổ điển tạo chiều sâu thị giác cho tổng thể, đồng thời mang lại cảm giác thanh lịch

ẢNH: @REAL.NQA

Tự tin khoe dáng hè cùng loạt áo bo chun trẻ trung- Ảnh 8.

Mang đậm tinh thần cá tính với chiếc áo bo chun ôm sát giúp tôn lên đường nét cơ thể và tạo hiệu ứng layering đầy nổi bật. Khi kết hợp cùng chân váy bèo nhún tông be, bốt cao cổ và mũ baker boy đen sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét nữ tính rất riêng

ẢNH: MANIA CUTIE

Tự tin khoe dáng hè cùng loạt áo bo chun trẻ trung- Ảnh 9.

Gây ấn tượng nhờ chi tiết bo chun tinh tế kết hợp thiết kế trễ vai nữ tính. Phom quần dáng bí phồng nhẹ giúp tôn đôi chân thon dài, cùng chất liệu mềm thoải mái khi mặc, phù hợp cho những buổi dạo phố hay picnic cuối tuần

ẢNH: AUREUM

 

áo bo chun áo bèo nhún áo babydoll thời trang mùa hè phong cách nữ tính

Bí quyết tạo diện mạo mới cho phong cách công sở

Tuyệt chiêu phối đồ tone sur tone cho nàng lười vẫn cuốn hút

Mặc đầm hai dây dáng dài sao cho cuốn hút?

Muôn kiểu biến tấu khi nàng phối đồ cùng áo tay phồng

Cá tính hơn với áo khoác da trong những bản phối thời trang đường phố

Rạng rỡ ngày hè cùng những bản phối áo họa tiết hoa thanh lịch

Phối đồ với áo crop top giúp nàng khoe dáng đầy cuốn hút

Chất voan mỏng mát là lựa chọn hàng đầu cho những ngày hè oi ả

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

