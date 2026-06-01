Đánh thức năng lượng trẻ trung nhờ phong cách thể thao

Phong cách thể thao là xu hướng thời trang ưu tiên sự thoải mái với các chất liệu co giãn và thấm hút mồ hôi tốt. Không chỉ giới hạn trong phòng tập, phong cách này còn là sự tuyên ngôn về lối sống hiện đại, khỏe khoắn qua việc kết hợp khéo léo các món đồ chuyên dụng như áo polo, quần legging hay chân váy tennis vào trang phục hằng ngày.
Phong cách thể thao thu hút giới trẻ nhờ khả năng dung hòa giữa tính ứng dụng và sự thoải mái. Với những ngày lười phối đồ khi xuống phố thì những set đồ tone sur tone tối giản nhưng vẫn tạo được dấu ấn thị giác mạnh mẽ, trong đó sự kết hợp giữa áo thun và quần legging chính là lựa chọn không thể bỏ qua.
Với thời trang thể thao, trang phục đơn sắc trở thành xu hướng được nhiều cô gái hiện đại lựa chọn bởi sự thanh lịch và dễ ứng dụng.
Không phải ngẫu nhiên mà phong cách tennis core đang trở thành xu hướng được yêu thích trên toàn cầu. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp học đường cổ điển và tinh thần thể thao tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng đối với phái đẹp.
Phong cách thể thao không chỉ mang lại sự thoải mái tối đa mà còn là cách để phái đẹp thể hiện năng lượng tích cực và gu thẩm mỹ hiện đại.