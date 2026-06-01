Thời trang 24/7

Đánh thức năng lượng trẻ trung nhờ phong cách thể thao

Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
01/06/2026 12:00 GMT+7

Phong cách thể thao là xu hướng thời trang ưu tiên sự thoải mái với các chất liệu co giãn và thấm hút mồ hôi tốt. Không chỉ giới hạn trong phòng tập, phong cách này còn là sự tuyên ngôn về lối sống hiện đại, khỏe khoắn qua việc kết hợp khéo léo các món đồ chuyên dụng như áo polo, quần legging hay chân váy tennis vào trang phục hằng ngày.

Phong cách thể thao thu hút giới trẻ nhờ khả năng dung hòa giữa tính ứng dụng và sự thoải mái. Với những ngày lười phối đồ khi xuống phố thì những set đồ tone sur tone tối giản nhưng vẫn tạo được dấu ấn thị giác mạnh mẽ, trong đó sự kết hợp giữa áo thun và quần legging chính là lựa chọn không thể bỏ qua.

Đánh thức năng lượng trẻ trung nhờ phong cách thể thao- Ảnh 1.

Áo thun in chữ kết hợp cùng quần legging ôm sát màu xanh than có điểm nhấn viền sọc cam nổi bật. Quần legging chất liệu thun cao cấp giúp tôn dáng và cực kỳ phù hợp cho các buổi chạy bộ hoặc tập gym buổi sáng. Hoàn thiện vẻ trẻ trung khi phối cùng một đôi giày thể thao trắng basic

ẢNH: CARDINA

Đánh thức năng lượng trẻ trung nhờ phong cách thể thao- Ảnh 2.

Set áo thun và quần legging màu nâu điểm xuyết viền sọc trắng chạy dọc theo thân quần tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Quần được thiết kế lưng chun có dây rút linh hoạt, diện thêm một chiếc mũ lưỡi trai màu be để tăng thêm vẻ sành điệu cho những buổi dạo phố cuối tuần

ẢNH: CARDINA

Với thời trang thể thao, trang phục đơn sắc trở thành xu hướng được nhiều cô gái hiện đại lựa chọn bởi sự thanh lịch và dễ ứng dụng.

Đánh thức năng lượng trẻ trung nhờ phong cách thể thao- Ảnh 3.

Bản phối này mang hơi hướng preppy thể thao với sự kết hợp giữa áo polo dáng ngắn và chân váy tennis xếp ly màu xanh than. Trang phục sử dụng chất liệu thun co giãn giúp người mặc dễ dàng di chuyển mà vẫn giữ được phom dáng chỉn chu

ẢNH: FITME

Đánh thức năng lượng trẻ trung nhờ phong cách thể thao- Ảnh 4.

Váy thể thao cổ polo màu trắng tinh khôi sở hữu phom dáng ôm sát, giúp tôn lên những đường cong khỏe khoắn của người mặc. Điểm nhấn của thiết kế nằm ở những đường kẻ sọc màu đỏ và xanh đen tương phản chạy dọc viền cổ áo cùng bo tay gấu

ẢNH: FITME

Đánh thức năng lượng trẻ trung nhờ phong cách thể thao- Ảnh 5.

Bộ đồ thể thao mang tông màu xám chuột trung tính, bao gồm áo bra dáng ngắn kết hợp đồng điệu cùng quần shorts biker ôm sát. Thiết kế tối giản với chất liệu co giãn bốn chiều vừa vặn cơ thể, giúp tôn lên vòng eo thon gọn và vóc dáng săn chắc của người mặc

ẢNH: FITME

Không phải ngẫu nhiên mà phong cách tennis core đang trở thành xu hướng được yêu thích trên toàn cầu. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp học đường cổ điển và tinh thần thể thao tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng đối với phái đẹp.

Đánh thức năng lượng trẻ trung nhờ phong cách thể thao- Ảnh 6.

Áo thun cổ tròn dáng lửng kết hợp cùng quần shorts màu xanh than viền xanh biển nhạt tạo nên sự phóng khoáng. Thiết kế quần shorts ngắn giúp khoe trọn đôi chân khỏe khoắn, đồng thời giảm thiểu sự vướng víu trong các bài tập đòi hỏi cường độ cao. Một chiếc băng đô thể thao xanh nhạt vừa có tác dụng giữ tóc gọn gàng vừa là điểm nhấn màu sắc thú vị

ẢNH: CARDINA

Đánh thức năng lượng trẻ trung nhờ phong cách thể thao- Ảnh 7.

Set đồ thể thao màu trắng tinh khôi bao gồm chiếc áo polo crop top ôm sát phối cùng chân váy tennis ngắn năng động. Thiết kế tôn dáng với phần cạp váy bo chun tinh tế, mang lại sự thoải mái tuyệt đối cho người mặc trong các hoạt động vận động mạnh

ẢNH: @_NGOCTHAO_OFFICIAL

Đánh thức năng lượng trẻ trung nhờ phong cách thể thao- Ảnh 8.

Áo polo trơn màu xanh ngọc dịu mắt phối cùng chân váy xếp ly thun gân trắng tạo nên hình ảnh một vận động viên chuyên nghiệp. Vải thun gân có độ bền cao và giữ nếp xếp ly cực tốt. Diện cùng mũ nửa đầu và giày thể thao trắng để tối ưu hóa hiệu suất vận động và bảo vệ làn da khỏi ánh nắng

ẢNH: OLONA SPORT

Phong cách thể thao không chỉ mang lại sự thoải mái tối đa mà còn là cách để phái đẹp thể hiện năng lượng tích cực và gu thẩm mỹ hiện đại.



phong cách thể thao trang phục thể thao chân váy tennis quần legging Áo thun

