Tỏa sáng nét kiêu sa cùng váy lụa

Váy lụa với chất liệu óng nhẹ, đường rũ tự nhiên cùng những thiết kế tinh giản, dễ dàng len lỏi vào nhịp sống hiện đại.
Trong xu hướng thời trang hiện nay, váy lụa là lựa chọn hoàn hảo cho những cô gái yêu nét đẹp nữ tính nhưng không muốn bị đóng khung trong sự cứng nhắc.
Chiếc váy lụa xanh đậm với thiết kế cổ yếm mảnh mang đến vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Phần eo được nhún nhẹ giúp tôn đường cong thanh thoát mà không tạo cảm giác gò bó. Sắc xanh sâu sang trọng kết hợp cùng giày cao gót đen mũi nhọn, hoàn thiện vẻ ngoài quý phái
ẢNH: @ETE.PROJECT
Sự kết hợp giữa áo khoác trắng đính chi tiết ánh bạc và chân váy lụa ngắn mang đến hình ảnh tiểu thư sang trọng. Chất liệu lụa bóng nhẹ giúp tổng thể trở nên mềm mại hơn, trong khi phom áo đứng dáng tạo điểm cân bằng thanh lịch. Đi cùng túi xách trắng chần bông và giày búp bê ánh nhũ, set đồ gợi nhắc tinh thần thời trang hiện đại nhẹ nhàng