Thời trang 24/7

Tỏa sáng nét kiêu sa cùng váy lụa

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
31/05/2026 20:00 GMT+7

Váy lụa với chất liệu óng nhẹ, đường rũ tự nhiên cùng những thiết kế tinh giản, dễ dàng len lỏi vào nhịp sống hiện đại.

Trong xu hướng thời trang hiện nay, váy lụa là lựa chọn hoàn hảo cho những cô gái yêu nét đẹp nữ tính nhưng không muốn bị đóng khung trong sự cứng nhắc.

Tỏa sáng nét kiêu sa cùng váy lụa- Ảnh 1.
Tỏa sáng nét kiêu sa cùng váy lụa- Ảnh 2.

Chiếc váy lụa xanh đậm với thiết kế cổ yếm mảnh mang đến vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Phần eo được nhún nhẹ giúp tôn đường cong thanh thoát mà không tạo cảm giác gò bó. Sắc xanh sâu sang trọng kết hợp cùng giày cao gót đen mũi nhọn, hoàn thiện vẻ ngoài quý phái

ẢNH: @ETE.PROJECT

Tỏa sáng nét kiêu sa cùng váy lụa- Ảnh 3.

Thiết kế váy lụa trắng với chi tiết draping tạo nên vẻ đẹp tinh khôi nhưng vẫn đầy cuốn hút. Dáng váy bất đối xứng phối cùng giày bệt đen tối giản, bộ trang phục giữ được nét thanh lịch mà vẫn mang tinh thần hiện đại

ẢNH: @ETE.PROJECT

Tỏa sáng nét kiêu sa cùng váy lụa- Ảnh 4.

Chiếc slip dress phối hai gam màu kem và nâu sô cô la mang đến cảm giác sang trọng đầy tinh tế. Chất lụa mềm ôm nhẹ cơ thể giúp tôn lên vóc dáng một cách tự nhiên mà không quá phô trương. Phối cùng xăng đan màu nude và vòng tay ánh vàng, tổng thể trở nên hài hòa và thanh lịch đúng tinh thần quiet luxury

ẢNH: @ETE.PROJECT

Tỏa sáng nét kiêu sa cùng váy lụa- Ảnh 5.

Váy lụa hồng pastel với tay phồng nhẹ tạo cảm giác nữ tính, chi tiết thắt eo mềm mại giúp vóc dáng trở nên thanh thoát hơn, trong khi phần chân váy rũ nhẹ mang lại sự uyển chuyển đầy duyên dáng

ẢNH: @LOUISA.HUYEN

Tỏa sáng nét kiêu sa cùng váy lụa- Ảnh 6.
Tỏa sáng nét kiêu sa cùng váy lụa- Ảnh 7.

Sự kết hợp giữa áo khoác trắng đính chi tiết ánh bạc và chân váy lụa ngắn mang đến hình ảnh tiểu thư sang trọng. Chất liệu lụa bóng nhẹ giúp tổng thể trở nên mềm mại hơn, trong khi phom áo đứng dáng tạo điểm cân bằng thanh lịch. Đi cùng túi xách trắng chần bông và giày búp bê ánh nhũ, set đồ gợi nhắc tinh thần thời trang hiện đại nhẹ nhàng

ẢNH: @VEOSBYKHANH

Tỏa sáng nét kiêu sa cùng váy lụa- Ảnh 8.

Bản phối monochrome trắng kem với áo lụa xếp ly oversized và chân váy satin dài, chất liệu óng nhẹ bắt sáng tự nhiên giúp tổng thể trở nên thanh thoát, kết hợp cùng túi xách trắng tối giản và đôi giày đính đá nhẹ nhàng

ẢNH: @VEOSBYKHANH

 

váy lụa cổ yếm chân váy lụa Váy satin chân váy satin

