Đầm dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp và sang

Không gì thuận tiện hơn việc làm mới phong cách hè bằng một chiếc đầm dáng dài. Đầm không tay có chi tiết thắt eo làm từ chất vải thô nhẹ mát mang đến cho nàng những trải nghiệm thời trang thú vị và có chiều sâu.

Một thiết kế đầm dáng dài tinh giản nhưng đầy cuốn hút. Chất vải thô mềm nhẹ nhàng nhưng vẫn đứng phom, gam màu tổng hòa chuyển động giữa hồng và tím kết hợp trên dáng váy A không tay thoáng mát. Các đường nối ở eo và hàng cúc bọc vải khác màu tạo nên điểm nhấn cho bản phối ẢNH: K&K FASHION

Lạc bước giữa mùa hè cùng những gam màu 'ngọt' của đầm dáng dài

Những chiếc đầm dáng dài dành riêng cho mùa hè 2026 đưa nàng vào chuyến viễn du khám phá đa chiều cảm xúc. Từ vẻ đẹp dịu dàng nữ tính, nét kiêu sa giản dị đến vẻ sang trọng, quý phái... đều được gửi gắm qua từng nếp vải. Phom dáng midi hoàn hảo cho hình ảnh thanh lịch, chuyên nghiệp và chỉn chu được làm mới hiệu quả với các bảng màu mới, chi tiết sáng tạo hay một điểm nhấn đắt giá.

Vải cotton thô với họa tiết đục lỗ vốn là một nét đặc sắc của tủ đồ thời trang hè. Qua gam màu đỏ đậm, vẻ đẹp sắc sảo, rạng rỡ và nổi bật cùng hòa quyện, đem đến cho quý cô viber sáng ngời và sự cuốn hút từ thần thái ẢNH: K&K FASHION

Màu hồng phấn, đỏ đậm, xanh dương pastel, cream và beige hay các bản vẽ họa tiết nhỏ nhắn là những điểm sáng trên từng thiết kế. Với một ý tưởng về đầm liền dáng dài, quý cô có thể vận dụng cho rất nhiều mục đích mặc đẹp - diện đi làm, đi chơi, diện đi tiệc, dự sự kiện, tham gia các buổi gặp gỡ...

Dáng đầm dài luôn dễ mặc, dễ phối vì che được nhiều nhược điểm hình thể. Tuy nhiên để trở nên ấn tượng, hãy chọn thiết kế có sáng tạo riêng để điều hướng ánh nhìn vào phần cơ thể mà nàng tự tin nhất. Mẫu đầm màu vàng bơ có các đường viền phối màu trắng tạo hiệu ứng thanh thoát và tươi sáng cho toàn bộ thân trên ẢNH: ORCHID

Đầm sơ mi ren hoa sang trọng, quý phái không bao giờ vắng mặt trong tủ đồ công sở. Được thiết kế trên dáng váy chữ A cổ điển phối cổ trắng, trang phục dễ dàng mang đến cho nàng cảm giác tự tin khi khoe nét đẹp tự nhiên, rạng ngời của bản thân

Dáng váy dài với chi tiết cổ chữ V bẻ, vạt đắp phối hoa 3D thủ công tạo nên sự độc đáo riêng. Gam màu xanh pastel dịu nhẹ được gợi ý phối cùng phụ kiện, túi và giày tông màu trắng/cream hoặc màu bạc ẢNH: WHITE PLAN

Gam màu be, trắng kem sẽ khiến tâm trạng nàng dịu lại dưới ánh nắng hè gay gắt. Dù là đầm maxi bèo nhún bồng bềnh hay đầm midi vải kaki đứng phom tay phồng nhẹ đều có thể diện đi chơi, hẹn hò, đi biển... mùa này ẢNH: NEM FASHION