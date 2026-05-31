  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đầm dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp và sang

Kim Ngọc
Kim Ngọc
31/05/2026 08:00 GMT+7

Đầm dáng dài mùa nắng cuốn hút qua những bảng màu trang nhã, tươi sáng và sang trọng. Từ sắc hồng tím ngọt ngào, xanh mát lạnh đến bảng màu trung tính thanh lịch và đa năng.

Không gì thuận tiện hơn việc làm mới phong cách hè bằng một chiếc đầm dáng dài. Đầm không tay có chi tiết thắt eo làm từ chất vải thô nhẹ mát mang đến cho nàng những trải nghiệm thời trang thú vị và có chiều sâu.

Đầm dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp và sang- Ảnh 1.

Một thiết kế đầm dáng dài tinh giản nhưng đầy cuốn hút. Chất vải thô mềm nhẹ nhàng nhưng vẫn đứng phom, gam màu tổng hòa chuyển động giữa hồng và tím kết hợp trên dáng váy A không tay thoáng mát. Các đường nối ở eo và hàng cúc bọc vải khác màu tạo nên điểm nhấn cho bản phối

ẢNH: K&K FASHION

Lạc bước giữa mùa hè cùng những gam màu 'ngọt' của đầm dáng dài

Những chiếc đầm dáng dài dành riêng cho mùa hè 2026 đưa nàng vào chuyến viễn du khám phá đa chiều cảm xúc. Từ vẻ đẹp dịu dàng nữ tính, nét kiêu sa giản dị đến vẻ sang trọng, quý phái... đều được gửi gắm qua từng nếp vải. Phom dáng midi hoàn hảo cho hình ảnh thanh lịch, chuyên nghiệp và chỉn chu được làm mới hiệu quả với các bảng màu mới, chi tiết sáng tạo hay một điểm nhấn đắt giá.

Đầm dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp và sang- Ảnh 2.

Vải cotton thô với họa tiết đục lỗ vốn là một nét đặc sắc của tủ đồ thời trang hè. Qua gam màu đỏ đậm, vẻ đẹp sắc sảo, rạng rỡ và nổi bật cùng hòa quyện, đem đến cho quý cô viber sáng ngời và sự cuốn hút từ thần thái

ẢNH: K&K FASHION

Màu hồng phấn, đỏ đậm, xanh dương pastel, cream và beige hay các bản vẽ họa tiết nhỏ nhắn là những điểm sáng trên từng thiết kế. Với một ý tưởng về đầm liền dáng dài, quý cô có thể vận dụng cho rất nhiều mục đích mặc đẹp - diện đi làm, đi chơi, diện đi tiệc, dự sự kiện, tham gia các buổi gặp gỡ...

Đầm dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp và sang- Ảnh 3.

Dáng đầm dài luôn dễ mặc, dễ phối vì che được nhiều nhược điểm hình thể. Tuy nhiên để trở nên ấn tượng, hãy chọn thiết kế có sáng tạo riêng để điều hướng ánh nhìn vào phần cơ thể mà nàng tự tin nhất. Mẫu đầm màu vàng bơ có các đường viền phối màu trắng tạo hiệu ứng thanh thoát và tươi sáng cho toàn bộ thân trên

ẢNH: ORCHID

Đầm dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp và sang- Ảnh 4.

Đầm sơ mi ren hoa sang trọng, quý phái không bao giờ vắng mặt trong tủ đồ công sở. Được thiết kế trên dáng váy chữ A cổ điển phối cổ trắng, trang phục dễ dàng mang đến cho nàng cảm giác tự tin khi khoe nét đẹp tự nhiên, rạng ngời của bản thân

ẢNH: PANTIO

Đầm dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp và sang- Ảnh 5.

Dáng váy dài với chi tiết cổ chữ V bẻ, vạt đắp phối hoa 3D thủ công tạo nên sự độc đáo riêng. Gam màu xanh pastel dịu nhẹ được gợi ý phối cùng phụ kiện, túi và giày tông màu trắng/cream hoặc màu bạc

ẢNH: WHITE PLAN

Đầm dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp và sang- Ảnh 6.
Đầm dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp và sang- Ảnh 7.

Gam màu be, trắng kem sẽ khiến tâm trạng nàng dịu lại dưới ánh nắng hè gay gắt. Dù là đầm maxi bèo nhún bồng bềnh hay đầm midi vải kaki đứng phom tay phồng nhẹ đều có thể diện đi chơi, hẹn hò, đi biển... mùa này

ẢNH: NEM FASHION

Đầm dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp và sang- Ảnh 8.
Đầm dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp và sang- Ảnh 9.

Đầm dáng dài họa tiết tươi sáng giúp tủ đồ hè thêm phần thú vị và đa sắc. Trang phục luôn là một phần của tính cách, vừa là sở thích vừa là cách để nàng thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân cùng tư duy thời trang khác biệt

ẢNH: ORCHID

đầm dáng dài váy dáng dài đầm dài đầm midi đầm maxi

Bài viết khác

Càng đơn giản càng nổi bật với áo sơ mi dáng ngắn

Càng đơn giản càng nổi bật với áo sơ mi dáng ngắn

Biến hóa muôn vàn phong cách với quần jeans

Biến hóa muôn vàn phong cách với quần jeans

Từ năng động đến quyến rũ với chiếc áo tank top phá cách

Từ năng động đến quyến rũ với chiếc áo tank top phá cách

Đơn giản nhưng không đơn điệu cùng áo thun và mũ lưỡi trai

Đơn giản nhưng không đơn điệu cùng áo thun và mũ lưỡi trai

Xu hướng cut out đầy táo bạo và quyến rũ

Xu hướng cut out đầy táo bạo và quyến rũ

Làm mới tủ đồ mùa hè với chân váy chữ A năng động

Làm mới tủ đồ mùa hè với chân váy chữ A năng động

Vẻ đẹp vượt thời gian từ chiếc túi sắc nâu cổ điển

Vẻ đẹp vượt thời gian từ chiếc túi sắc nâu cổ điển

Thời tiết nắng nóng mặc gì để vừa mát vừa giữ được phong cách?

Thời tiết nắng nóng mặc gì để vừa mát vừa giữ được phong cách?

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top