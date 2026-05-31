Đầm dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp và sang

Không gì thuận tiện hơn việc làm mới phong cách hè bằng một chiếc đầm dáng dài. Đầm không tay có chi tiết thắt eo làm từ chất vải thô nhẹ mát mang đến cho nàng những trải nghiệm thời trang thú vị và có chiều sâu.
Lạc bước giữa mùa hè cùng những gam màu 'ngọt' của đầm dáng dài
Những chiếc đầm dáng dài dành riêng cho mùa hè 2026 đưa nàng vào chuyến viễn du khám phá đa chiều cảm xúc. Từ vẻ đẹp dịu dàng nữ tính, nét kiêu sa giản dị đến vẻ sang trọng, quý phái... đều được gửi gắm qua từng nếp vải. Phom dáng midi hoàn hảo cho hình ảnh thanh lịch, chuyên nghiệp và chỉn chu được làm mới hiệu quả với các bảng màu mới, chi tiết sáng tạo hay một điểm nhấn đắt giá.
Màu hồng phấn, đỏ đậm, xanh dương pastel, cream và beige hay các bản vẽ họa tiết nhỏ nhắn là những điểm sáng trên từng thiết kế. Với một ý tưởng về đầm liền dáng dài, quý cô có thể vận dụng cho rất nhiều mục đích mặc đẹp - diện đi làm, đi chơi, diện đi tiệc, dự sự kiện, tham gia các buổi gặp gỡ...
Gam màu be, trắng kem sẽ khiến tâm trạng nàng dịu lại dưới ánh nắng hè gay gắt. Dù là đầm maxi bèo nhún bồng bềnh hay đầm midi vải kaki đứng phom tay phồng nhẹ đều có thể diện đi chơi, hẹn hò, đi biển... mùa này
ẢNH: NEM FASHION
Đầm dáng dài họa tiết tươi sáng giúp tủ đồ hè thêm phần thú vị và đa sắc. Trang phục luôn là một phần của tính cách, vừa là sở thích vừa là cách để nàng thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân cùng tư duy thời trang khác biệt
ẢNH: ORCHID