  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đơn giản nhưng không đơn điệu cùng áo thun và mũ lưỡi trai

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
30/05/2026 10:00 GMT+7

Sự kết hợp giữa áo thun thoải mái và mũ lưỡi trai cá tính tạo nên bản phối thời trang đường phố không bao giờ lỗi mốt.

Áo thun và mũ lưỡi trai là bộ đôi hoàn hảo đại diện cho tinh thần tự do và sự tiện dụng trong thời trang hiện đại. Nếu áo thun mang lại cảm giác dễ chịu, thấm hút mồ hôi tốt thì mũ lưỡi trai lại là điểm nhấn giúp định hình phong cách và bảo vệ gương mặt dưới ánh nắng. Sự kết hợp này không chỉ phù hợp cho các hoạt động thể thao mà còn là lựa chọn hàng đầu cho những buổi dạo phố, dã ngoại hay đi chơi cùng bạn bè.

Sự kết hợp giữa áo thun đen và mũ lưỡi trai màu be là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích vẻ ngoài tối giản nhưng vẫn muốn giữ nét thời thượng trong phong cách thường ngày.

Đơn giản nhưng không đơn điệu cùng áo thun và mũ lưỡi trai- Ảnh 1.

Áo thun đen dáng cơ bản được phối cùng mũ lưỡi trai màu be có thêu chữ đen tinh xảo phía trước. Sắc be của mũ tạo sự tương phản nhẹ nhàng trên nền đen, giúp khuôn mặt trông sáng. Kiểu phối màu trung tính này rất dễ mặc, phù hợp với mọi tông da và che khuyết điểm cơ thể hiệu quả

ẢNH: @_KYDUYEN1311

Đơn giản nhưng không đơn điệu cùng áo thun và mũ lưỡi trai- Ảnh 2.

Chiếc áo thun nâu nhạt có in hình khổ lớn phía trước sử dụng chất vải mỏng mát, đi cùng mũ lưỡi trai đen thêu logo trắng tối giản. Hình in lớn tạo điểm nhấn cá tính, trong khi chiếc mũ đen giúp cân bằng lại sắc độ cho toàn bộ trang phục

ẢNH: ZERDIO

Đơn giản nhưng không đơn điệu cùng áo thun và mũ lưỡi trai- Ảnh 3.

Những gam màu mang hơi hướng thiên nhiên luôn gợi cảm giác tràn đầy năng lượng. Đây cũng là lý do các sắc độ như xanh dương hay xanh rêu thường xuất hiện trong những bản phối dạo phố được giới trẻ yêu thích

ẢNH: ZERDIO

Đơn giản nhưng không đơn điệu cùng áo thun và mũ lưỡi trai- Ảnh 4.

Áo thun màu xám muối tiêu in chữ trẻ trung kết hợp cùng mũ lưỡi trai tông xanh rêu thêu chữ trắng nổi bật. Chất liệu thun xám bền màu, ít nhăn giúp người mặc luôn giữ được vẻ ngoài tươm tất suốt cả ngày dài. Màu xanh rêu là lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thích phong cách quân đội hoặc dã ngoại vì sự khỏe khoắn

ẢNH: NATOLI

Đơn giản nhưng không đơn điệu cùng áo thun và mũ lưỡi trai- Ảnh 5.

Chiếc áo thun màu đen nổi bật với hình và chữ in to phía trước phối cùng mũ lưỡi trai màu xanh than có thêu chữ. Sắc đen mang lại vẻ ngoài bí ẩn, đối lập với chiếc váy midi ren trắng tạo sự tương phản thu hút

ẢNH: @_RIRIRI.XX

Phối đồ tone sur tone với những gam màu cơ bản giúp người mặc thể hiện cá tính mà không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm.

Đơn giản nhưng không đơn điệu cùng áo thun và mũ lưỡi trai- Ảnh 6.

Áo thun trắng đơn giản với hình in nhỏ kết hợp cùng mũ lưỡi trai chất liệu kaki màu nâu nhạt độc đáo. Chất liệu kaki của mũ mang đến cảm giác cứng cáp, phá cách hơn khi phối cùng quần shorts trắng tone sur tone với áo

ẢNH: @_THUMEOW98

Đơn giản nhưng không đơn điệu cùng áo thun và mũ lưỡi trai- Ảnh 7.

Áo thun be trơn đơn giản không họa tiết phối cùng mũ lưỡi trai màu be đậm cổ điển. Sắc be đậm của mũ là điểm nhấn màu sắc mạnh mẽ, một chiếc váy cùng màu sẽ là lựa chọn phù hợp để phong thiện phong cách

ẢNH:@_THAITHUTRAN

Đơn giản nhưng không đơn điệu cùng áo thun và mũ lưỡi trai- Ảnh 8.

Áo thun trắng in hình nhỏ nhắn bên ngực kết hợp cùng mũ lưỡi trai màu be trơn tạo nên phong cách nhã nhặn. Tông màu be và trắng rất hợp với những ai có làn da trắng, trang phục được kết hợp cùng quần shorts màu trắng tone sur tone để tạo diện mạo đồng nhất

ẢNH: @_NTLINH67

Áo thun phối mũ lưỡi trai là minh chứng cho việc sự đơn giản luôn mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao nhất. Dù bạn chọn gam màu trung tính hay những sắc độ nổi bật, combo này vẫn đảm bảo sự thoải mái và phong cách cho mọi hoàn cảnh.



Áo thun Mũ lưỡi trai chân váy mini quần shorts Phụ kiện

Bài viết khác

Xu hướng cut out đầy táo bạo và quyến rũ

Xu hướng cut out đầy táo bạo và quyến rũ

Làm mới tủ đồ mùa hè với chân váy chữ A năng động

Làm mới tủ đồ mùa hè với chân váy chữ A năng động

Vẻ đẹp vượt thời gian từ chiếc túi sắc nâu cổ điển

Vẻ đẹp vượt thời gian từ chiếc túi sắc nâu cổ điển

Thời tiết nắng nóng mặc gì để vừa mát vừa giữ được phong cách?

Thời tiết nắng nóng mặc gì để vừa mát vừa giữ được phong cách?

Lột xác diện mạo cùng trang phục thắt nơ tinh tế

Lột xác diện mạo cùng trang phục thắt nơ tinh tế

Phối đồ mùa hè thoải mái mà vẫn xinh cùng giày búp bê

Phối đồ mùa hè thoải mái mà vẫn xinh cùng giày búp bê

Trang phục linen mộc mạc, chất riêng thời trang của cô nàng năng động

Trang phục linen mộc mạc, chất riêng thời trang của cô nàng năng động

Khoe chân thon cùng mốt giấu quần năng động ngày hè

Khoe chân thon cùng mốt giấu quần năng động ngày hè

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top