Thời trang 24/7

Trang phục linen mộc mạc, chất riêng thời trang của cô nàng năng động

Kim Ngọc
29/05/2026 08:00 GMT+7

Vẻ đẹp mộc mạc tự nhiên từ trang phục linen khiến cô nàng năng động càng say mê. Váy linen dáng suông, quần linen ống rộng phối áo kiểu, sơ mi linen dáng rộng... là những bản phối nhẹ mát hoàn hảo cho ngày nắng.

Trang phục linen giữ vị trí quan trọng trong tủ đồ mùa hè. Điểm chung nổi bật nhất từ áo váy linen chính là sự tinh giản về phom dáng, ít chi tiết trang trí, ít đường cắt thừa thãi... thay vào đó là dáng vẻ gọn gàng, năng động mà tinh tế, mộc mạc.

Trang phục linen - Ảnh 1.

Đầm linen tối giản chi tiết cổ và tay để chỉ tập trung vào bảng màu tươi sáng, đường cắt gọn gàng tôn dáng và tinh thần thời trang phóng khoáng, nhẹ nhàng

ẢNH:@PAMELA USANTO RTW

Trang phục linen là xu hướng nổi bật mùa nắng

Khi không thể thay đổi điều kiện ngoại cảnh nắng nóng, con người sẽ tìm đến những phương thức khả thi để tự tìm thấy sự mát mẻ, dễ chịu. Trang phục linen tự nhiên từ lâu đã nổi tiếng vì thoáng mát và "dễ thở" nay càng trở thành lựa chọn hàng đầu. Lựa chọn mặc đẹp từ chất vải lanh cũng vô cùng đa dạng - váy chữ A, váy suông dáng midi, áo sơ mi dáng rộng, quần linen ống đứng, quần shorts...

Trang phục linen - Ảnh 2.

Tinh thần thư thái, sự điềm tĩnh và nữ tính cùng hiện diện theo cách tự nhiên và tinh tế qua những chiếc váy linen họa tiết

ẢNH: LINH BUI

Trang phục linen - Ảnh 3.

Váy linen là một phần không thể thiếu của mùa hè. Bề mặt vải mềm mại, ít nhàu nhưng vẫn thoáng nhẹ điểm họa tiết lấy cảm hứng từ tranh màu nước và các chi tiết đính kết nhẹ nhàng trên hoa văn sứ

ẢNH: LINH BUI

Đầm linen nhẹ mát, dịu dàng

Đầm linen đơn sắc, họa tiết là làn gió mát lành giữa mùa hè. Các thiết kế thanh lịch, sang trọng có thể diện đi làm, dự sự kiện; các thiết kế phóng khoáng như váy hai dây, đầm maxi cổ yếm diện trong các buổi dạo phố, hẹn hò... Nếu muốn trở nên thu hút và tạo ấn tượng hơn, hãy chọn váy linen thêu tay hoặc đầm linen họa tiết.

Trang phục linen - Ảnh 4.

Váy dài dáng cổ yếm "gây thương nhớ" qua chi tiết dây buộc hờ hững, những vệt màu họa tiết loang nhẹ trên vải và một tâm thế tự do, cởi mở nơi người mặc

ẢNH: MERMAID

Trang phục linen - Ảnh 5.

Bản phối cổ điển trên chất liệu thoáng mát hàng đầu ngày nắng có sự tinh tế khi chọn hai tông màu gần gũi đặt cạnh nhau và thêm vào điểm nhấn từ giày, túi xách, thắt lưng và kính

ẢNH: @WENDY SWAN

Phong cách năng động với quần linen mộc mạc trong ngày nắng

Bản phối từ quần linen phản ánh góc nhìn năng động và vẻ đẹp hiện đại trong ngày thường. Quần ống suông và áo sơ mi cùng chất linen được phối thành bản phối công sở; quần linen và áo không tay - áo ren, tank top, crop top - tạo hình ảnh cá tính, phóng khoáng để diện đi chơi, đi dạo...

Trang phục linen - Ảnh 6.

Cặp đôi quần baggy và áo không tay vải ren họa tiết kết hợp hài hòa cùng xăng đan và túi lớn đeo vai. Cảm giác nhẹ nhàng, thông thoáng và dễ chịu từ trang phục giúp nàng tận hưởng mọi khoảnh khắc thường ngày

ẢNH: @CHLOE BUTLER

Trang phục linen - Ảnh 7.

Phối sơ mi ngắn tay, quần jeans xanh, thêm áo hai dây hoặc tank top và giày sneakers như nàng hậu H'Hen Nie để có hình ảnh tối giản, năng động mà vẫn chỉn chu, lịch sự

ẢNH: FB HHEN NIE

Trang phục linen - Ảnh 8.

Đầm suông phối họa tiết thêu tạo hình như một bức tranh đa sắc, nơi trang phục trở thành tuyên ngôn về phong cách, nơi màu sắc hài hòa của váy áo cho nàng tỏa sáng rạng ngời

ẢNH: OZ DESIGN HOUSE

Trang phục linen - Ảnh 9.

Từ hình ảnh sang trọng, trang nhã đến sự gần gũi đời thường, đầm linen đều có thể chiều chuộng mọi sở thích, mọi cá tính thời trang của quý cô

ẢNH: OZ DESIGN HOUSE


