  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mặc đẹp chuẩn nàng thơ cùng trang phục họa tiết hoa dịu dàng

Trương Ngọc Anh
Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
28/05/2026 10:00 GMT+7

Họa tiết hoa dịu dàng mang đến cho nàng vẻ ngoài bay bổng, nữ tính nhưng vẫn trẻ trung và đầy cuốn hút trong những ngày hè.

Những thiết kế phủ họa tiết hoa luôn mang đến cảm giác mềm mại và đầy chất thơ cho thời trang mùa hè. Từ váy dài thướt tha, chân váy bay bổng đến áo khoác hoa nhí nhẹ nhàng, các thiết kế này không chỉ giúp nàng tạo nên diện mạo nữ tính mà còn góp phần hoàn thiện phong cách trẻ trung, thanh thoát và giàu cảm hứng. 

Mặc đẹp chuẩn nàng thơ cùng trang phục họa tiết hoa dịu dàng- Ảnh 1.
Mặc đẹp chuẩn nàng thơ cùng trang phục họa tiết hoa dịu dàng- Ảnh 2.

Sắc hoa bản lớn mang hơi hướng nghệ thuật giúp tổng thể trở nên nổi bật ngay từ ánh nhìn đầu tiên

ẢNH: @IH_CYM

Gam xanh ngọc phối hồng san hô đan xen cùng những khoảng màu trầm tạo hiệu ứng thị giác hài hòa nhưng vẫn đủ cuốn hút. Thiết kế váy maxi suông nhẹ kết hợp cổ yếm giúp nàng khoe khéo bờ vai thanh thoát, trong khi chất liệu mỏng nhẹ tăng thêm độ bay bổng cho từng chuyển động. Khi đi cùng túi nhỏ tối giản và kính mát, bản phối mang đậm tinh thần boho pha nét lãng mạn hiện đại đầy phóng khoáng.

Mặc đẹp chuẩn nàng thơ cùng trang phục họa tiết hoa dịu dàng- Ảnh 3.

Vẻ đẹp mùa hè được thể hiện rõ nét qua chiếc váy midi họa tiết hoa xanh trên nền trắng kem dịu mắt

ẢNH: @UY.UYNE

Phom cổ vuông phối tay phồng nhẹ giúp phần vai thêm mềm mại, còn thân váy ôm vừa phải kết hợp dáng chữ A tạo cảm giác thanh thoát hơn cho vóc dáng. Họa tiết hoa in loang nhẹ mang hơi thở cổ điển nhưng không tạo cảm giác rườm rà, giúp tổng thể nổi bật một cách tinh tế. Khi phối cùng túi cói hay xăng đan quai mảnh, bản phối gợi lên hình ảnh nàng thơ hiện đại cùng chút đồng quê đầy cuốn hút.

Mặc đẹp chuẩn nàng thơ cùng trang phục họa tiết hoa dịu dàng- Ảnh 4.
Mặc đẹp chuẩn nàng thơ cùng trang phục họa tiết hoa dịu dàng- Ảnh 5.

Không khí ngày hè trở nên trong trẻo hơn với chiếc váy hoa nhí mang gam trắng kem phối xanh pastel nhẹ nhàng

ẢNH: @UY.UYNE

Thiết kế cổ vuông pha cổ tim cùng chi tiết nơ nhỏ trước ngực góp phần tôn lên vẻ dịu dàng, trong khi chân váy midi xòe nhẹ giúp từng bước di chuyển thêm uyển chuyển. Kết hợp cùng túi cói, nàng dễ dàng hoàn thiện diện mạo thanh lịch nhưng vẫn giàu chất thơ.

Mặc đẹp chuẩn nàng thơ cùng trang phục họa tiết hoa dịu dàng- Ảnh 6.

Chân váy trắng dài trở thành điểm nhấn đầy lãng mạn nhờ những bông hoa nhí sắc hồng tím được thêu rải rác tinh tế

ẢNH: @YBINH._

Phom váy xòe nhẹ chạm gót tạo cảm giác bay bổng, đồng thời giúp tổng thể thêm mềm mại và nữ tính hơn. Khi phối cùng áo đen phom rộng, sự tương phản màu sắc mang lại chiều sâu thị giác hài hòa mà vẫn giữ được nét thanh thoát đặc trưng. Đi cùng giày da và phụ kiện mộc mạc, bản phối mang hơi thở cottagecore pha nét cổ điển kiểu Pháp rất phù hợp cho những ngày hè dạo phố.

Mặc đẹp chuẩn nàng thơ cùng trang phục họa tiết hoa dịu dàng- Ảnh 7.
Mặc đẹp chuẩn nàng thơ cùng trang phục họa tiết hoa dịu dàng- Ảnh 8.

Gam trắng kem phối họa tiết xanh lá nhỏ xinh mang đến cảm giác dịu mắt và gần gũi với thiên nhiên

ẢNH: @YBINH._

Những chi tiết hoa nhí trải đều trên nền vải sáng tạo hiệu ứng mềm mại, giúp nàng trông thanh thoát hơn mà không hề rối mắt. Thiết kế váy dài xếp tầng cùng chất liệu rũ nhẹ tăng thêm độ bay bổng khi di chuyển, trong khi áo trắng ôm dáng giúp cân bằng tổng thể trang phục. Sự xuất hiện của kính gọng dày hay vòng cổ nhỏ tạo điểm nhấn thú vị, khiến bản phối mang tinh thần vintage thêm nét trẻ trung hiện đại.

Mặc đẹp chuẩn nàng thơ cùng trang phục họa tiết hoa dịu dàng- Ảnh 9.

Trên nền xanh lá trầm, họa tiết hoa nhí sáng màu trải đều tạo cảm giác mềm mại như những chấm bi nhỏ đầy ngẫu hứng

ẢNH: @VANNNNNH

Nàng chọn kết hợp với quần yếm denim và áo trắng bên trong, họa tiết hoa nhí trở thành điểm cân bằng thú vị giữa nét nữ tính và tinh thần năng động, mang đậm hơi thở thời trang dã ngoại đang được nhiều nàng yêu thích.

Mặc đẹp chuẩn nàng thơ cùng trang phục họa tiết hoa dịu dàng- Ảnh 10.

Phom áo khoác rộng rãi kết hợp chất liệu mỏng nhẹ giúp tổng thể thêm phóng khoáng và tự nhiên hơn trong từng chuyển động

ẢNH: @VANNNNNH

Để tủ đồ mùa hè thêm cuốn hút và giàu cảm hứng, nàng có thể ưu tiên những thiết kế họa tiết hoa với gam màu nhẹ mắt và phom dáng mềm mại. Chỉ cần phối cùng phụ kiện tối giản, các thiết kế phủ sắc hoa đã đủ giúp diện mạo trở nên nữ tính, thanh thoát nhưng vẫn bắt nhịp tinh thần thời trang hiện đại. Chính nét dịu dàng pha chút lãng mạn ấy đã khiến họa tiết hoa luôn giữ được sức hút riêng trong mọi mùa hè.

họa tiết hoa Họa tiết hoa nhí váy midi váy maxi Nữ tính

Bài viết khác

Kiểu váy họa tiết ấn tượng nhất mùa

Kiểu váy họa tiết ấn tượng nhất mùa

Khúc giao hưởng ngọt ngào giữa chất liệu voan mềm và ren tinh xảo

Khúc giao hưởng ngọt ngào giữa chất liệu voan mềm và ren tinh xảo

Biến chiếc quần đen quen thuộc trở nên thời thượng

Biến chiếc quần đen quen thuộc trở nên thời thượng

Hoàn thiện diện mạo 'sang, xịn, mịn' cùng set đồ trắng tối giản

Hoàn thiện diện mạo 'sang, xịn, mịn' cùng set đồ trắng tối giản

Phối đồ chuẩn chỉnh cho mọi dáng người với quần ống rộng

Phối đồ chuẩn chỉnh cho mọi dáng người với quần ống rộng

Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng

Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng

Thả dáng bay bổng cùng đầm hai dây đầy thơ mộng

Thả dáng bay bổng cùng đầm hai dây đầy thơ mộng

Từ văn phòng đến tiệc tối, màu xanh đen vẫn luôn cuốn hút

Từ văn phòng đến tiệc tối, màu xanh đen vẫn luôn cuốn hút

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top