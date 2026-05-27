Phối đồ chuẩn chỉnh cho mọi dáng người với quần ống rộng

Quần ống rộng ngày càng trở thành chiếc quần quen thuộc trong tủ đồ mùa hè nhờ khả năng biến hóa linh hoạt và dễ ứng dụng. Từ phong cách tối giản, thanh lịch đến streetwear cá tính, thiết kế này luôn mang lại cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn đủ tinh tế để giúp nàng tự tin trong mọi khoảnh khắc xuống phố.

Nàng sẽ tạo ấn tượng khi diện quần jeans oversized cùng những chi tiết rách mài đầy ngẫu hứng, mang đậm tinh thần street style ẢNH: @VY.THB

Kiểu quần là lựa chọn lý tưởng đối với nàng có dáng người mảnh hoặc vóc dáng đồng hồ cát nhờ khả năng tạo hiệu ứng hông đầy đặn và đôi chân dài hơn. Kết hợp cùng áo crop top trễ vai còn giúp tổng thể giữ được nét phóng khoáng pha chút boho và cowboy đang thịnh hành mùa hè.

Chỉ với quần jeans xanh cạp cao, diện mạo của nàng đã trở nên thanh lịch và tinh tế hơn hẳn ẢNH: @UY.UYENE

Phom quần suông rộng chạm gót giúp vóc dáng trông cao ráo, đồng thời che khuyết điểm phần đùi và bắp chân hiệu quả. Thiết kế này đặc biệt phù hợp cho những nàng có dáng quả lê hoặc chiều cao khiêm tốn nhờ khả năng tạo cảm giác cân đối. Khi phối cùng áo cổ yếm gam màu kem, bản phối mang hơi hướng minimalism nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ hiện đại.

Hiệu ứng wash loang trên nền vải tối mang đến cảm giác nổi loạn và đầy cá tính cho chiếc quần suông chạm đất ẢNH: @DENISSEAQUINO_

Sự tương phản giữa áo ba lỗ ôm sát và phom quần rộng tạo nên tổng thể hài hòa, giúp cơ thể trông thanh thoát hơn. Với những nàng có vóc dáng tròn trịa, thiết kế tối màu này còn hỗ trợ che khuyết điểm hiệu quả mà vẫn giữ được nét thời thượng. Áo khoác da oversized và phụ kiện tối màu càng làm nổi bật tinh thần Y2K pha nét bụi bặm nổi loạn đang được yêu thích.

Một chút bụi bặm từ nền màu vàng cát wash loang khiến tổng thể mang đậm tinh thần streetwear hiện đại ẢNH: @DENISSEAQUINO_

Dáng baggy phủ chân tạo cảm giác tự do và năng động, trong khi phần cạp cao giúp đôi chân của nàng trông dài hơn đáng kể. Nàng có dáng thước kẻ có thể chọn chiếc quần này bởi phom rộng giúp cơ thể thêm đầy đặn và có chiều sâu hơn. Khi đi cùng áo thun ôm hoặc crop top tối giản, tổng thể vừa trẻ trung vừa giữ được nét cá tính bụi bặm, nổi loạn đặc trưng của thời trang đường phố.

Không cần quá nhiều chi tiết nổi bật, quần ống rộng màu đen vẫn đủ sức tạo nên bản phối có gu nhờ vẻ tối giản ẢNH: @DENISSEAQUINO_

Phần gập gấu bản lớn giúp tổng thể thêm chiều sâu, đồng thời tạo cảm giác đôi chân dài và cân đối hơn. Thiết kế này ghi điểm với nàng yêu phong cách năng động nhưng vẫn muốn giữ nét thanh lịch hằng ngày. Khi kết hợp cùng áo ca rô ôm nhẹ và phụ kiện tối màu, tổng thể mang hơi hướng Y2K trẻ trung mà không hề rối mắt.

Gam xám than trung tính cùng chi tiết xếp ly nhẹ khiến chiếc quần oversized trở nên thanh lịch và dễ ứng dụng hơn ẢNH: @DENISSEAQUINO_

Sự kết hợp với sơ mi kẻ sọc dáng rộng mang đến tinh thần minimalist đầy thời thượng. Bản phối này chắc chắn không thể "vắng bóng" trong tủ đồ của nàng có vóc dáng cao gầy nhờ khả năng tạo độ đầy đặn và tăng cảm giác cân đối cho cơ thể. Chất liệu nhẹ cùng phom rộng còn giúp nàng luôn thoải mái trong thời tiết nóng mà vẫn giữ được nét chỉn chu hiện đại.

Tông màu rêu nâu đất kết hợp thiết kế baggy siêu rộng mang lại diện mạo đậm chất thời trang dã ngoại cá tính và phóng khoáng ẢNH: @YEIII_CTSM

Phần cạp xếp ly nhẹ cùng ống quần phủ qua giày tạo hiệu ứng bụi bặm nhưng vẫn hài hòa với tổng thể. Khi phối cùng crop top ôm sát và áo sơ mi khoác ngoài dáng ngắn, bản phối trở nên cân đối hơn, đồng thời mang lại vẻ ngoài nổi bật cho những chuyến đi mùa hè.

Đây là kiểu quần phù hợp với nàng có phần hông và đùi to nhờ khả năng che khuyết điểm hiệu quả mà vẫn giữ được sự thời thượng ẢNH: @YEIII_CTSM

Đôi khi chỉ cần một chiếc quần ống rộng phù hợp cũng đủ khiến tủ đồ mùa hè của nàng trở nên thú vị hơn rất nhiều. Từ nét thanh lịch nhẹ nhàng đến phong cách cá tính đậm chất đường phố, món đồ này luôn mang lại sự linh hoạt, thoải mái và cảm giác thời thượng để nàng tự tin tạo nên dấu ấn riêng trong mọi bản phối.