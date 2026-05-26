Món đồ 'giải nhiệt' mùa hè gọi tên quần shorts sành điệu

Giữa những ngày hè oi ả, khi thời trang không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ mà còn đề cao sự thoải mái, quần shorts nhanh chóng trở thành lựa chọn được ưu ái hàng đầu. Không đơn thuần là món đồ "giải nhiệt", chiếc quần này còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong tủ đồ của các tín đồ thời trang nhờ khả năng biến hóa linh hoạt, dễ dàng tạo nên những bản phối vừa năng động, vừa sành điệu và đầy cuốn hút trên phố.

Nàng dễ dàng tạo ấn tượng khi chọn quần shorts tông nâu đất mang hơi hướng cổ điển xen lẫn nét cá tính hiện đại ẢNH: GLADYLIFESTYLE

Thiết kế dáng ngắn ôm nhẹ kết hợp cạp cao vừa phải giúp tôn trọn vòng eo và kéo dài tỷ lệ đôi chân một cách tinh tế. Bề mặt vải mang hiệu ứng mờ nhẹ gợi cảm giác vintage, khi đi cùng sơ mi ca rô khoác hờ và layer áo hai dây bên trong, tổng thể tạo nên sự đối lập giữa phóng khoáng và bụi bặm. Bốt da cùng tất cao cổ càng củng cố tinh thần grunge đặc trưng, mang đến diện mạo nổi bật nhưng vẫn hài hòa.

Không gian mùa hè trở nên nhẹ nhàng hơn khi nàng lựa chọn quần shorts vải lanh màu nâu đất mang tinh thần tự nhiên và thoải mái ẢNH: @DENISSEAQUINO_

Phom dáng suông rộng kết hợp cạp chun dây rút tạo cảm giác dễ chịu khi di chuyển, đồng thời giữ được độ rũ mềm mại đặc trưng của chất liệu linen. Gam màu trầm giúp cân bằng với áo xanh nổi bật, tạo nên sự hài hòa thị giác dễ chịu. Khi khoác thêm blazer phom rộng, bản phối chuyển mình sang phong cách menswear phóng khoáng, vừa thanh lịch vừa mang tính ứng dụng cao cho nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Một bản phối mang sắc trắng kem tối giản nhưng lại đầy sức hút với quần shorts gọn gàng ẢNH: @YBINH._

Phom ống suông nhẹ cùng độ dài ngang đùi giúp tổng thể trở nên thanh thoát, trong khi cạp cao giúp vóc dáng cân đối hơn. Tông màu sáng đóng vai trò "giải nhiệt" thị giác, đồng thời tạo nền hoàn hảo cho chiếc áo xanh nổi bật. Khi kết hợp cùng kính râm, túi oversized và giày bệt trắng, phong cách streetwear hiện đại được thể hiện rõ nét, trẻ trung và đầy năng lượng.

Mang tinh thần tối giản hiện đại, nàng nổi bật với quần shorts đen trơn nhờ vẻ gọn gàng và tinh tế ẢNH: @YBINH._

Thiết kế suông nhẹ, ống rộng vừa phải cùng độ dài ngang đùi giúp tôn đôi chân thon dài, trong khi cạp cao tạo hiệu ứng vòng eo cân đối hơn. Gam đen trung tính đóng vai trò nền hoàn hảo để dễ dàng kết hợp cùng áo khoác dáng lửng, tạo sự tương phản phom dáng hài hòa và cân đối tỷ lệ cơ thể. Phối cùng bốt cao cổ đồng tông, tổng thể trở nên liền mạch về mặt thị giác, mang đậm tinh thần thời trang đường phố pha nét phóng khoáng khỏe khoắn, vừa cá tính vừa linh hoạt.

Không khí mùa hè trở nên trẻ trung hơn khi nàng diện quần shorts denim xanh sáng với hiệu ứng mài nhẹ đầy năng động ẢNH: GLADYLIFESTYLE

Phom cạp cao kết hợp ống rộng giúp tôn vòng eo và kéo dài đôi chân, trong khi chi tiết gấu xắn bản lớn và nếp ly nhẹ ở hông tạo độ phồng tự nhiên giàu tính thời trang. Khi phối cùng áo khoác denim tối màu và bốt da cao cổ, sự tương phản giữa sắc sáng và trầm mang đến tổng thể cá tính, có chiều sâu và giàu điểm nhấn. Thắt lưng đinh tán cùng cách layer khéo léo tiếp tục nhấn mạnh tinh thần streetwear bụi bặm nhưng vẫn thời thượng, phù hợp nhiều hoạt động thường ngày.

Mang sắc xanh navy đậm thanh lịch, quần shorts culottes dáng lửng mở ra lựa chọn mới mẻ cho phong cách mùa hè ẢNH: @DENISSEAQUINO_

Thiết kế ống rộng qua gối tạo hiệu ứng như chân váy, vừa thoáng mát vừa che khuyết điểm hiệu quả. Khi kết hợp cùng áo khoác nâu đỏ và các lớp layer nhẹ nhàng, tổng thể mang tinh thần casual chic pha hơi hướng năng động đường phố hiện đại, phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn dạo phố.

Họa tiết kẻ ô xám nhạt mang hơi thở cổ điển được tái hiện trên quần culottes dáng rộng, giúp nàng tạo nên diện mạo tối giản nhưng không hề đơn điệu ẢNH: @DENISSEAQUINO_

Phom quần rũ mềm như chân váy, kết hợp cạp cao ôm nhẹ vòng eo, tạo cảm giác cân đối và thanh thoát. Khi phối cùng áo thun đen cách điệu, sự tương phản màu sắc giúp tổng thể trở nên nổi bật hơn, đồng thời giữ trọn tinh thần thời trang thường ngày hiện đại, dễ diện cho nhiều dịp.

Không chỉ mang đến sự thoải mái, một chiếc quần shorts còn giúp nàng linh hoạt biến hóa phong cách từ tối giản, năng động đến cá tính và thời thượng ẢNH: @DENISSEAQUINO_

Chính sự đa dụng nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ đã giúp quần shorts giữ vững sức hút bền vững qua nhiều mùa thời trang, trở thành lựa chọn quen thuộc và không thể thiếu trong tủ đồ của các tín đồ thời trang mỗi khi hè về.