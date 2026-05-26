  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

3 gam màu ngọt ngào, trong trẻo làm nổi bật phong cách hè

Kim Ngọc
Kim Ngọc
26/05/2026 08:00 GMT+7

Những gam màu ngọt như hồng phấn, xanh pastel mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu và sự trẻ trung. Để làm nổi bật phong cách công sở trong mùa hè, nàng có thể vận dụng 3 gam màu trong trẻo dưới đây vào từng bản phối.

Trang phục mang tông màu dịu nhẹ không chỉ mang đến cho người nhìn ngắm cảm giác dịu mắt, dễ chịu mà chính bản thân người mặc cũng cảm nhận rõ nét sự hài hòa và tinh tế. Dưới đây là 3 gam màu ngọt ngào, đem lại cảm giác nhẹ nhàng và trong trẻo cùng các ứng dụng cho phong cách công sở, dạo phố...

Làm mới tủ đồ công sở qua những gam màu ngọt ngào, trong trẻo - Ảnh 1.

Gam màu hồng phấn trên vải organza kết hợp cùng lớp vải lót đồng điệu tạo nên vẻ tinh tế cho trang phục. Thiết kế dáng suông nhẹ, có điểm nhấn là các mảng họa tiết được thêu, đính tỉ mỉ

ẢNH: TOCHIE

Hồng phấn - gam màu ngọt ngào cho phong cách công sở thêm phần cuốn hút

Màu hồng tím, hồng phấn, hồng đào hay hồng pastel là những tên gọi gợi lên cảm giác trẻ trung, tươi mới và dễ chịu. Quý cô có thể đưa gam màu này vào các bản phối công sở qua đầm midi, váy họa tiết hoa lá tông hồng, đầm lụa satin, áo sơ mi lụa, áo cách điệu phối cùng chân váy bút chì cùng tông để tôn da, tôn dáng.

Làm mới tủ đồ công sở qua những gam màu ngọt ngào, trong trẻo - Ảnh 2.

Đầm lụa dáng dài khéo léo phô diễn vẻ đẹp nữ tính qua gam màu hồng tím trong trẻo, dáng tay loe cùng những tầng váy xếp chồng tạo nên cấu trúc bất đối xứng. Phối đầm lụa cùng tất ren và giày cao gót mũi nhọn, nàng hoàn thiện vẻ ngoài đậm chất tiểu thư kiêu kỳ

ẢNH: GRAPHE CLOTHING

Làm mới tủ đồ công sở qua những gam màu ngọt ngào, trong trẻo - Ảnh 5.

Váy suông từ chất vải gấm dệt họa tiết nên đứng phom và tạo nên tỷ lệ đẹp cho vóc dáng. Thiết kế có chi tiết nơ 3D phối màu tạo điểm nhấn, đẹp hơn khi được phối cùng giày và túi cùng tông màu

ẢNH: TOCHIE

Màu vàng nhạt nhẹ nhàng

Không quá rực rỡ và nổi bật nhưng gam màu vàng nhạt vẫn có thể làm bừng sáng diện mạo, khơi dậy những cảm xúc tích cực và lạc quan trong ngày hè. Váy suông, đầm voan tơ, áo phông oversized, sơ mi kẻ phối các sọc vàng và trắng... là những ý tưởng để diện sắc vàng mơ dịp này.

Làm mới tủ đồ công sở qua những gam màu ngọt ngào, trong trẻo - Ảnh 3.

Vải tơ voan, cotton thô hoặc linen mang sắc vàng là những ý tưởng dễ dàng ứng dụng vào phong cách casual diện đi làm, đi học

ẢNH: NEM FASHION

Làm mới tủ đồ công sở qua những gam màu ngọt ngào, trong trẻo - Ảnh 4.

Chất liệu vải lụa tổng hợp, organza tổng hợp thường là lựa chọn dễ tiếp cận hơn với đa số quý cô. Gam màu pastel trên các loại chất liệu này là sự tổng hòa vừa đủ của vẻ đẹp sang trọng, sự chỉn chu và hài hòa qua mọi phom dáng

ẢNH: SIXDO

Màu xanh pastel

Sau những mùa thời trang của xanh lá nổi bật chính là mùa của gam màu xanh pastel nhẹ nhàng và giàu nữ tính. Màu xanh băng, xanh dương nhạt, xanh lá non hay xanh bơ, xanh mint... đều đem đến cảm giác mát dịu, phóng khoáng và tràn đầy tự do.

Làm mới tủ đồ công sở qua những gam màu ngọt ngào, trong trẻo - Ảnh 6.

Váy midi màu xanh nhạt đem lại hình ảnh tươi sáng và hiện đại. Thiết kế có phần tay áo sáng tạo vừa che bớt nhược điểm vừa mang lại sự thông thoáng mát mẻ trong ngày nắng. Người mặc có thể tùy chỉnh độ ôm của trang phục qua chi tiết thắt lưng vải cùng tông

ẢNH: SIXDO

Làm mới tủ đồ công sở qua những gam màu ngọt ngào, trong trẻo - Ảnh 7.
Làm mới tủ đồ công sở qua những gam màu ngọt ngào, trong trẻo - Ảnh 8.
Làm mới tủ đồ công sở qua những gam màu ngọt ngào, trong trẻo - Ảnh 9.

Màu sắc luôn là một tài nguyên vô tận để quý cô khám phá và trải nghiệm. Hãy chọn gam màu khiến nàng có thể mỉm cười tự tin khi ngắm mình trong gương thay vì bất kỳ lời khuyên nào mà nàng không thật sự tin tưởng

ẢNH: TOCHIE

gam màu ngọt ngào màu hồng phấn màu xanh pastel màu vàng nhạt Gam màu

Bài viết khác

Khoe dáng thon nhờ chiếc váy xòe quen thuộc

Khoe dáng thon nhờ chiếc váy xòe quen thuộc

Xu hướng thời trang Y2K trở lại cùng quần cạp trễ

Xu hướng thời trang Y2K trở lại cùng quần cạp trễ

Phối thắt lưng đúng cách, nàng 'hô biến' vóc dáng chuẩn chỉnh

Phối thắt lưng đúng cách, nàng 'hô biến' vóc dáng chuẩn chỉnh

Áo cổ yếm kết hợp chân váy bí 'gây bão' mùa nắng

Áo cổ yếm kết hợp chân váy bí 'gây bão' mùa nắng

Bí quyết mặc đẹp ngày hè cho nàng công sở

Bí quyết mặc đẹp ngày hè cho nàng công sở

Nhẹ nhàng, bay bổng ngày nắng với áo voan tơ, áo lụa satin

Nhẹ nhàng, bay bổng ngày nắng với áo voan tơ, áo lụa satin

Diện áo khoác ngoài đa năng cho những ngày bận rộn

Diện áo khoác ngoài đa năng cho những ngày bận rộn

Trang phục ngọt ngào cho những chuyến du lịch đáng nhớ

Trang phục ngọt ngào cho những chuyến du lịch đáng nhớ

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top