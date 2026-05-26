3 gam màu ngọt ngào, trong trẻo làm nổi bật phong cách hè

Trang phục mang tông màu dịu nhẹ không chỉ mang đến cho người nhìn ngắm cảm giác dịu mắt, dễ chịu mà chính bản thân người mặc cũng cảm nhận rõ nét sự hài hòa và tinh tế. Dưới đây là 3 gam màu ngọt ngào, đem lại cảm giác nhẹ nhàng và trong trẻo cùng các ứng dụng cho phong cách công sở, dạo phố...
Hồng phấn - gam màu ngọt ngào cho phong cách công sở thêm phần cuốn hút
Màu hồng tím, hồng phấn, hồng đào hay hồng pastel là những tên gọi gợi lên cảm giác trẻ trung, tươi mới và dễ chịu. Quý cô có thể đưa gam màu này vào các bản phối công sở qua đầm midi, váy họa tiết hoa lá tông hồng, đầm lụa satin, áo sơ mi lụa, áo cách điệu phối cùng chân váy bút chì cùng tông để tôn da, tôn dáng.
Màu vàng nhạt nhẹ nhàng
Không quá rực rỡ và nổi bật nhưng gam màu vàng nhạt vẫn có thể làm bừng sáng diện mạo, khơi dậy những cảm xúc tích cực và lạc quan trong ngày hè. Váy suông, đầm voan tơ, áo phông oversized, sơ mi kẻ phối các sọc vàng và trắng... là những ý tưởng để diện sắc vàng mơ dịp này.
Màu xanh pastel
Sau những mùa thời trang của xanh lá nổi bật chính là mùa của gam màu xanh pastel nhẹ nhàng và giàu nữ tính. Màu xanh băng, xanh dương nhạt, xanh lá non hay xanh bơ, xanh mint... đều đem đến cảm giác mát dịu, phóng khoáng và tràn đầy tự do.
Màu sắc luôn là một tài nguyên vô tận để quý cô khám phá và trải nghiệm. Hãy chọn gam màu khiến nàng có thể mỉm cười tự tin khi ngắm mình trong gương thay vì bất kỳ lời khuyên nào mà nàng không thật sự tin tưởng
ẢNH: TOCHIE