3 gam màu ngọt ngào, trong trẻo làm nổi bật phong cách hè

Trang phục mang tông màu dịu nhẹ không chỉ mang đến cho người nhìn ngắm cảm giác dịu mắt, dễ chịu mà chính bản thân người mặc cũng cảm nhận rõ nét sự hài hòa và tinh tế. Dưới đây là 3 gam màu ngọt ngào, đem lại cảm giác nhẹ nhàng và trong trẻo cùng các ứng dụng cho phong cách công sở, dạo phố...

Gam màu hồng phấn trên vải organza kết hợp cùng lớp vải lót đồng điệu tạo nên vẻ tinh tế cho trang phục. Thiết kế dáng suông nhẹ, có điểm nhấn là các mảng họa tiết được thêu, đính tỉ mỉ ẢNH: TOCHIE

Hồng phấn - gam màu ngọt ngào cho phong cách công sở thêm phần cuốn hút

Màu hồng tím, hồng phấn, hồng đào hay hồng pastel là những tên gọi gợi lên cảm giác trẻ trung, tươi mới và dễ chịu. Quý cô có thể đưa gam màu này vào các bản phối công sở qua đầm midi, váy họa tiết hoa lá tông hồng, đầm lụa satin, áo sơ mi lụa, áo cách điệu phối cùng chân váy bút chì cùng tông để tôn da, tôn dáng.

Đầm lụa dáng dài khéo léo phô diễn vẻ đẹp nữ tính qua gam màu hồng tím trong trẻo, dáng tay loe cùng những tầng váy xếp chồng tạo nên cấu trúc bất đối xứng. Phối đầm lụa cùng tất ren và giày cao gót mũi nhọn, nàng hoàn thiện vẻ ngoài đậm chất tiểu thư kiêu kỳ ẢNH: GRAPHE CLOTHING

Váy suông từ chất vải gấm dệt họa tiết nên đứng phom và tạo nên tỷ lệ đẹp cho vóc dáng. Thiết kế có chi tiết nơ 3D phối màu tạo điểm nhấn, đẹp hơn khi được phối cùng giày và túi cùng tông màu ẢNH: TOCHIE

Màu vàng nhạt nhẹ nhàng

Không quá rực rỡ và nổi bật nhưng gam màu vàng nhạt vẫn có thể làm bừng sáng diện mạo, khơi dậy những cảm xúc tích cực và lạc quan trong ngày hè. Váy suông, đầm voan tơ, áo phông oversized, sơ mi kẻ phối các sọc vàng và trắng... là những ý tưởng để diện sắc vàng mơ dịp này.

Vải tơ voan, cotton thô hoặc linen mang sắc vàng là những ý tưởng dễ dàng ứng dụng vào phong cách casual diện đi làm, đi học ẢNH: NEM FASHION

Chất liệu vải lụa tổng hợp, organza tổng hợp thường là lựa chọn dễ tiếp cận hơn với đa số quý cô. Gam màu pastel trên các loại chất liệu này là sự tổng hòa vừa đủ của vẻ đẹp sang trọng, sự chỉn chu và hài hòa qua mọi phom dáng ẢNH: SIXDO

Màu xanh pastel

Sau những mùa thời trang của xanh lá nổi bật chính là mùa của gam màu xanh pastel nhẹ nhàng và giàu nữ tính. Màu xanh băng, xanh dương nhạt, xanh lá non hay xanh bơ, xanh mint... đều đem đến cảm giác mát dịu, phóng khoáng và tràn đầy tự do.

Váy midi màu xanh nhạt đem lại hình ảnh tươi sáng và hiện đại. Thiết kế có phần tay áo sáng tạo vừa che bớt nhược điểm vừa mang lại sự thông thoáng mát mẻ trong ngày nắng. Người mặc có thể tùy chỉnh độ ôm của trang phục qua chi tiết thắt lưng vải cùng tông ẢNH: SIXDO