Xu hướng thời trang Y2K trở lại cùng quần cạp trễ

Sự trở lại của tinh thần thời trang đầu những năm 2000 đang khiến quần cạp trễ một lần nữa phủ sóng mạnh mẽ trên đường phố. Không còn gắn với hình ảnh nổi loạn đơn thuần, chiếc quần này nay được biến tấu linh hoạt hơn để phù hợp với phong cách hiện đại, giúp nàng dễ dàng tạo nên diện mạo vừa cá tính vừa thời thượng trong mùa hè.

Sắc đen tuyền của chiếc quần cạp trễ trở thành điểm nhấn giúp tổng thể mang đậm tinh thần cá tính pha chút nổi loạn của thời trang đường phố hiện đại ẢNH: @GLADYLIFESTYLE

Ống quần suông dài che qua mắt cá chân tạo độ rủ phóng khoáng tự nhiên khi di chuyển, trong khi khoảng hở nơi vòng eo giúp tổng thể thêm gợi cảm mà không phô trương. Kết hợp cùng áo hai dây ôm sát và thắt lưng bản lớn, nàng dễ dàng tạo nên diện mạo cá tính, mạnh mẽ nhưng vẫn đủ cuốn hút cho những buổi dạo phố.

Gam denim đen xám wash bạc mang đến vẻ bụi bặm đầy cuốn hút cho tổng thể ẢNH: @BBYSILE

Thiết kế cạp trễ kết hợp phom quần oversized và phần ống phủ chân tạo cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét thời thượng đặc trưng của phong cách streetwear. Khi phối cùng áo thun trắng rộng rãi, nàng tạo nên sự đối lập thú vị giữa nét tối giản và tinh thần nổi loạn của thời trang Y2K.

Tinh thần Y2K được thể hiện rõ nét qua bản phối quần cạp trễ tối màu cùng áo thun ôm sắc vàng chanh nổi bật ẢNH: @BBYSILE

Hiệu ứng wash nhẹ trên nền denim giúp chiếc quần thêm chiều sâu, còn phần gấu xắn bản lớn mang lại vẻ phá cách đầy năng động. Công thức "trên ôm dưới rộng" không chỉ giúp nàng tôn dáng hiệu quả mà còn tạo cảm giác thoải mái, đúng tinh thần thời trang đường phố đang được giới trẻ yêu thích.

Sự mềm mại của áo hai dây dáng dài được cân bằng hoàn hảo bởi quần cạp trễ ống rộng mang gam xanh indigo cổ điển ẢNH: @VANNNNNH

Thiết kế chạm đất tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, đồng thời giữ được nét phóng khoáng đặc trưng của denim. Cách phối layer áo dài cùng quần jeans mang hơi thở casual chic hiện đại, vừa thoáng mát vừa đủ nổi bật cho mùa hè. Đi kèm mũ lưỡi trai, túi da và xăng đan dây mảnh, tổng thể càng thêm trẻ trung và thời thượng.

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, quần jeans cạp trễ xanh indigo vẫn đủ sức thu hút nhờ phom suông rộng và hiệu ứng mài nhẹ dọc thân quần ẢNH: @VANNNNNH

Khi kết hợp cùng áo cúp ngực đen và hoodie đỏ khoác hờ, bản phối tạo nên sự tương phản màu sắc đầy ấn tượng, vừa gợi cảm vừa đậm chất streetwear. Mũ lưỡi trai cùng vòng cổ nhỏ tiếp tục hoàn thiện vẻ ngoài năng động, tự do mà nhiều nàng theo đuổi trong mùa nắng nóng.

Tông xanh denim sáng mang lại cảm giác tươi mới cho chiếc quần cạp trễ dáng rộng thùng thình ẢNH: @BBYSILE

Phần cạp hạ thấp ngang hông kết hợp áo baby tee ngắn giúp nàng khoe khéo vòng eo và tạo tỷ lệ cơ thể hài hòa hơn. Điểm nhấn thắt lưng bản lớn cùng móc xích kim loại tăng thêm vẻ cá tính cho tổng thể, trong khi những gam màu xanh dịu mắt ở phụ kiện giúp tổng thể trở nên trẻ trung, phù hợp với không khí mùa hè năng động.

Tinh thần Y2K tiếp tục được tái hiện đầy ấn tượng qua chiếc quần jeans với phần cạp trễ khéo léo tôn vòng eo và tạo vẻ ngoài phóng khoáng, cá tính ẢNH: @BBYSILE

Phom baggy rộng kết hợp ống quần chấm đất mang đến nét bụi bặm đặc trưng của thời trang đường phố, trong khi các chi tiết mài bạc cùng vết rách nhẹ trên nền denim xanh giúp tổng thể thêm ấn tượng và cuốn hút.

Phối cùng áo thun đen phom rộng, nàng dễ dàng cân bằng giữa nét tối giản và nét nổi loạn đặc trưng của phong cách bụi bặm, mang đến tổng thể vừa thoải mái vừa nổi bật ẢNH: @BBYSILE

Quần cạp trễ đang chứng minh sức hút mạnh mẽ khi có thể đồng hành cùng nhiều phong cách khác nhau, từ vẻ bụi bặm đậm chất đường phố đến những bản phối trẻ trung, thời thượng. Với tinh thần phóng khoáng đặc trưng của thời trang Y2K, chiếc quần này hứa hẹn tiếp tục phủ sóng mạnh mẽ trong thời gian tới.