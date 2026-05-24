  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Tạm biệt oi bức ngày hè nhờ trang phục áo, váy không tay

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
24/05/2026 10:00 GMT+7

Khi nhiệt độ ngày càng leo thang, những thiết kế áo, váy không tay trở thành 'vũ khí thời trang' giúp phái đẹp vừa giải nhiệt vừa giữ được vẻ ngoài thanh lịch.

Những thiết kế áo, váy không tay phù hợp cũng đủ khiến tổng thể trở nên thời thượng trong những ngày nắng gắt. Điểm thú vị của xu hướng này nằm ở khả năng biến hóa linh hoạt: có thể năng động trên phố, thanh lịch nơi cà phê cuối tuần, quyến rũ trong tiệc tối hay phóng khoáng bên bờ biển.

Tạm biệt oi bức ngày hè nhờ trang phục không tay - Ảnh 1.

Thiết kế váy không tay cổ cao với hiệu ứng chuyển sắc xanh pastel mang đến tinh thần athleisure hiện đại

ẢNH: @NGUYENVOTRAMANH.TINA

Tạm biệt oi bức ngày hè nhờ trang phục không tay - Ảnh 2.

Chất liệu thoáng nhẹ giúp cơ thể dễ chịu giữa thời tiết oi bức, trong khi phom dáng ôm nhẹ tôn lên vẻ gọn gàng đầy khỏe khoắn. Kính mát gọng tròn và đồng hồ dây trắng là lựa chọn phụ kiện hoàn hảo cho phong cách tối giản

ẢNH: @NGUYENVOTRAMANH.TINA

Tạm biệt oi bức ngày hè nhờ trang phục không tay - Ảnh 3.

Set trang phục thể thao không tay xanh baby blue kết hợp chi tiết viền đỏ gợi cảm hứng từ phong cách tennis cổ điển đang được giới trẻ yêu thích. Phom váy suông thoải mái mang lại cảm giác linh hoạt, dễ vận động mà vẫn nữ tính nhờ phần chân váy xếp ly nhẹ

ẢNH: @NGUYENVOTRAMANH.TINA

Tạm biệt oi bức ngày hè nhờ trang phục không tay - Ảnh 4.

Chiếc đầm quây satin màu hồng fuchsia mang tinh thần tiệc tối hiện đại với phom dáng ôm nhẹ và chất liệu bắt sáng. Thiết kế không tay giúp khoe trọn bờ vai thanh mảnh, đồng thời tạo cảm giác mát mẻ. Kiểu tóc búi cao cùng khuyên tai ánh bạc khiến diện mạo thêm sang trọng mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ

ẢNH: @LOUISA.HUYEN

Tạm biệt oi bức ngày hè nhờ trang phục không tay - Ảnh 6.

Quyến rũ với đầm hai dây màu xanh khói với chi tiết layer xếp tầng tạo nên chuyển động uyển chuyển theo từng bước đi. Chất liệu rũ nhẹ phù hợp với không gian tiệc tối hoặc những buổi hẹn hò sang trọng. Chiếc túi đen đan da mang lại điểm cân bằng tinh tế, giúp bộ trang phục không bị quá “bánh bèo”

ẢNH: @LOUISA.HUYEN

Tạm biệt oi bức ngày hè nhờ trang phục không tay - Ảnh 7.

Mùa hè dịu dàng hơn khi đi cùng những gam màu kem nhẹ nhàng. Váy slip dress không tay với chất liệu satin chấm bi nhỏ, dáng váy ôm nhẹ theo cơ thể giúp tôn lên sự thanh thoát. Kết hợp cùng giày buộc nơ và khuyên tai bản lớn, tổng thể mang hơi thở nghỉ dưỡng cao cấp, lý tưởng cho những chuyến du lịch biển mùa hè

ẢNH: @ETE.PROJECT

Tạm biệt oi bức ngày hè nhờ trang phục không tay - Ảnh 8.

Chiếc đầm maxi cổ yếm trắng chấm bi ghi điểm nhờ đường cắt cổ sâu và thiết kế không tay thoáng mát tuyệt đối. Dáng váy dài suông tạo hiệu ứng kéo dài cơ thể, họa tiết chấm bi đen trên nền vải trắng càng làm nổi bật tinh thần resort wear hiện đại

ẢNH: @ETE.PROJECT

 

váy không tay váy cúp ngực Váy hai dây đầm maxi đầm không tay

Bài viết khác

Một tà áo dài, muôn vẻ đẹp Việt Nam

Một tà áo dài, muôn vẻ đẹp Việt Nam

Áo kiểu phối chân váy voan ‘vạn người mê’ cho ngày xuống phố

Áo kiểu phối chân váy voan ‘vạn người mê’ cho ngày xuống phố

Công thức mặc đẹp giúp nàng tự tin cùng quần cạp cao

Công thức mặc đẹp giúp nàng tự tin cùng quần cạp cao

Chân váy ngắn chữ A giúp nàng tôn dáng đầy tinh tế

Chân váy ngắn chữ A giúp nàng tôn dáng đầy tinh tế

Định nghĩa lại sự quyến rũ cùng bản phối chân váy ôm đa sắc thái

Định nghĩa lại sự quyến rũ cùng bản phối chân váy ôm đa sắc thái

Vừa mát vừa sang khi phối đồ đồng bộ đi làm, đi chơi

Vừa mát vừa sang khi phối đồ đồng bộ đi làm, đi chơi

Váy hoa xếp tầng, điểm chạm ngọt ngào làm trẻ hóa phong cách

Váy hoa xếp tầng, điểm chạm ngọt ngào làm trẻ hóa phong cách

Mặc đẹp không khó với họa tiết sọc ngang kinh điển

Mặc đẹp không khó với họa tiết sọc ngang kinh điển

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top