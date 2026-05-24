Tạm biệt oi bức ngày hè nhờ trang phục áo, váy không tay

Những thiết kế áo,
váy không tay phù hợp cũng đủ khiến tổng thể trở nên thời thượng trong những ngày nắng gắt. Điểm thú vị của xu hướng này nằm ở khả năng biến hóa linh hoạt: có thể năng động trên phố, thanh lịch nơi cà phê cuối tuần, quyến rũ trong tiệc tối hay phóng khoáng bên bờ biển.
Thiết kế váy không tay
cổ cao với hiệu ứng chuyển sắc xanh pastel mang đến tinh thần athleisure hiện đại
ẢNH: @NGUYENVOTRAMANH.TINA
Chất liệu thoáng nhẹ giúp cơ thể dễ chịu giữa thời tiết oi bức, trong khi phom dáng ôm nhẹ tôn lên vẻ gọn gàng đầy khỏe khoắn. Kính mát gọng tròn và đồng hồ dây trắng là lựa chọn phụ kiện hoàn hảo cho phong cách tối giản
ẢNH: @NGUYENVOTRAMANH.TINA
Set trang phục thể thao không tay xanh baby blue kết hợp chi tiết viền đỏ gợi cảm hứng từ phong cách tennis cổ điển đang được giới trẻ yêu thích. Phom váy suông thoải mái mang lại cảm giác linh hoạt, dễ vận động mà vẫn nữ tính nhờ phần chân váy xếp ly nhẹ
ẢNH: @NGUYENVOTRAMANH.TINA
Chiếc đầm quây satin màu hồng fuchsia mang tinh thần tiệc tối hiện đại với phom dáng ôm nhẹ và chất liệu bắt sáng. Thiết kế không tay giúp khoe trọn bờ vai thanh mảnh, đồng thời tạo cảm giác mát mẻ. Kiểu tóc búi cao cùng khuyên tai ánh bạc khiến diện mạo thêm sang trọng mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ
Quyến rũ với
đầm hai dây màu xanh khói với chi tiết layer xếp tầng tạo nên chuyển động uyển chuyển theo từng bước đi. Chất liệu rũ nhẹ phù hợp với không gian tiệc tối hoặc những buổi hẹn hò sang trọng. Chiếc túi đen đan da mang lại điểm cân bằng tinh tế, giúp bộ trang phục không bị quá “bánh bèo”
Mùa hè dịu dàng hơn khi đi cùng những gam màu kem nhẹ nhàng. Váy slip dress không tay với chất liệu satin chấm bi nhỏ, dáng váy ôm nhẹ theo cơ thể giúp tôn lên sự thanh thoát. Kết hợp cùng giày buộc nơ và khuyên tai bản lớn, tổng thể mang hơi thở nghỉ dưỡng cao cấp, lý tưởng cho những chuyến du lịch biển mùa hè
Chiếc
đầm maxi cổ yếm trắng chấm bi ghi điểm nhờ đường cắt cổ sâu và thiết kế không tay thoáng mát tuyệt đối. Dáng váy dài suông tạo hiệu ứng kéo dài cơ thể, họa tiết chấm bi đen trên nền vải trắng càng làm nổi bật tinh thần resort wear hiện đại