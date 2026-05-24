Thời trang 24/7

Diện áo khoác ngoài đa năng cho những ngày bận rộn

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
24/05/2026 16:00 GMT+7

Trong nhịp sống hiện đại, một chiếc áo khoác ngoài không chỉ là lớp trang phục bảo vệ cơ thể trước nắng gió mà còn là 'vũ khí' giúp hoàn thiện phong cách chỉ trong vài giây.

Từ sơ mi oversized, cardigan màu nổi, blazer thanh lịch đến trench coat kinh điển, mỗi thiết kế của áo khoác ngoài đều mang đến khả năng biến hóa linh hoạt, phù hợp với lịch trình dày đặc từ công sở, dạo phố đến những chuyến đi xa. Chỉ cần khoác thêm một lớp áo đúng chất liệu và phom dáng, tổng thể trang phục lập tức trở nên chỉn chu hơn.

Diện áo khoác ngoài đa năng cho những ngày bận rộn - Ảnh 1.

Chiếc áo sơ mi sọc xanh nhạt được sử dụng như áo khoác ngoài mang đến phong cách trẻ trung

ẢNH: @NGUYENVOTRAMANH.TINA

Diện áo khoác ngoài đa năng cho những ngày bận rộn - Ảnh 2.

Phom dáng rộng rãi kết hợp cùng áo thun trắng và quần shorts đen tạo nên công thức đơn giản nhưng hiệu quả, những đường kẻ mảnh trên áo mang lại sự ngẫu hứng thu hút

ẢNH: @NGUYENVOTRAMANH.TINA

Diện áo khoác ngoài đa năng cho những ngày bận rộn - Ảnh 3.

Áo cardigan đỏ rực luôn có khả năng thổi bừng sức sống cho bộ trang phục tối giản. Khoác ngoài chiếc váy maxi trắng dáng rộng, sắc đỏ trở thành tâm điểm thị giác. Phối cùng sneaker trắng và túi tote đồng điệu, phù hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng

ẢNH: @NGUYENVOTRAMANH.TINA

Diện áo khoác ngoài đa năng cho những ngày bận rộn - Ảnh 4.

Áo khoác blazer sắc kem trung tính là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày cần chuyển đổi nhanh giữa công việc và các buổi gặp gỡ. Thiết kế phom suông với phần vai cấu trúc nhẹ tạo cảm giác chuyên nghiệp nhưng không cứng nhắc

ẢNH: @HATHAI0408

Diện áo khoác ngoài đa năng cho những ngày bận rộn - Ảnh 5.

Khi kết hợp cùng áo hai dây trắng, chân váy xếp ly và túi xách đồng tông, tôn lên sự trang nhã cho người mặc

ẢNH: @HATHAI0408

Diện áo khoác ngoài đa năng cho những ngày bận rộn - Ảnh 6.

Sự kết hợp đen trắng tuy đơn giản nhưng luôn mang lại sự thu hút, khoác hờ chiếc blazer đen trên vai là cách đơn giản để nâng tầm set đồ trắng đen cổ điển. Áo crop top màu trắng với chi tiết ren mềm mại cân bằng vẻ mạnh mẽ của blazer, trong khi quần đen cạp cao giúp tổng thể thêm sắc sảo

ẢNH: @HATHAI0408

Diện áo khoác ngoài đa năng cho những ngày bận rộn - Ảnh 7.

Không món đồ nào thể hiện tinh thần thời trang linh hoạt tốt hơn áo trench coat. Thiết kế màu xám taupe với phom dài cổ điển mang đến vẻ phóng khoáng, kết hợp cùng áo len đen, sơ mi trắng và chân váy tối màu hoàn thiện phong cách retro cổ điển

ẢNH: @THUYDUONGLAUBER

Diện áo khoác ngoài đa năng cho những ngày bận rộn - Ảnh 8.

Chiếc áo khoác linen màu be nhạt cho những ngày thời tiết dịu mát. Chất liệu tự nhiên với bề mặt mộc mạc tạo nên vẻ đẹp tinh tế đặc trưng của phong cách quiet luxury. Khi phối cùng áo thun xám nhạt và quần đồng tông tối giản nhưng không đơn điệu

ẢNH: @THUYDUONGLAUBER

 

áo khoác ngoài Áo sơ mi áo cardigan áo trench coat áo khoác

Trang phục ngọt ngào cho những chuyến du lịch đáng nhớ

Tạm biệt oi bức ngày hè nhờ trang phục áo, váy không tay

Một tà áo dài, muôn vẻ đẹp Việt Nam

Áo kiểu phối chân váy voan ‘vạn người mê’ cho ngày xuống phố

Công thức mặc đẹp giúp nàng tự tin cùng quần cạp cao

Chân váy ngắn chữ A giúp nàng tôn dáng đầy tinh tế

Định nghĩa lại sự quyến rũ cùng bản phối chân váy ôm đa sắc thái

Vừa mát vừa sang khi phối đồ đồng bộ đi làm, đi chơi

