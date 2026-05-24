Diện áo khoác ngoài đa năng cho những ngày bận rộn

Từ sơ mi oversized, cardigan màu nổi, blazer thanh lịch đến trench coat kinh điển, mỗi thiết kế của áo khoác ngoài đều mang đến khả năng biến hóa linh hoạt, phù hợp với lịch trình dày đặc từ công sở, dạo phố đến những chuyến đi xa. Chỉ cần khoác thêm một lớp áo đúng chất liệu và phom dáng, tổng thể trang phục lập tức trở nên chỉn chu hơn.

Chiếc áo sơ mi sọc xanh nhạt được sử dụng như áo khoác ngoài mang đến phong cách trẻ trung ẢNH: @NGUYENVOTRAMANH.TINA

Phom dáng rộng rãi kết hợp cùng áo thun trắng và quần shorts đen tạo nên công thức đơn giản nhưng hiệu quả, những đường kẻ mảnh trên áo mang lại sự ngẫu hứng thu hút ẢNH: @NGUYENVOTRAMANH.TINA

Áo cardigan đỏ rực luôn có khả năng thổi bừng sức sống cho bộ trang phục tối giản. Khoác ngoài chiếc váy maxi trắng dáng rộng, sắc đỏ trở thành tâm điểm thị giác. Phối cùng sneaker trắng và túi tote đồng điệu, phù hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng ẢNH: @NGUYENVOTRAMANH.TINA

Áo khoác blazer sắc kem trung tính là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày cần chuyển đổi nhanh giữa công việc và các buổi gặp gỡ. Thiết kế phom suông với phần vai cấu trúc nhẹ tạo cảm giác chuyên nghiệp nhưng không cứng nhắc ẢNH: @HATHAI0408

Khi kết hợp cùng áo hai dây trắng, chân váy xếp ly và túi xách đồng tông, tôn lên sự trang nhã cho người mặc ẢNH: @HATHAI0408

Sự kết hợp đen trắng tuy đơn giản nhưng luôn mang lại sự thu hút, khoác hờ chiếc blazer đen trên vai là cách đơn giản để nâng tầm set đồ trắng đen cổ điển. Áo crop top màu trắng với chi tiết ren mềm mại cân bằng vẻ mạnh mẽ của blazer, trong khi quần đen cạp cao giúp tổng thể thêm sắc sảo ẢNH: @HATHAI0408

Không món đồ nào thể hiện tinh thần thời trang linh hoạt tốt hơn áo trench coat. Thiết kế màu xám taupe với phom dài cổ điển mang đến vẻ phóng khoáng, kết hợp cùng áo len đen, sơ mi trắng và chân váy tối màu hoàn thiện phong cách retro cổ điển ẢNH: @THUYDUONGLAUBER