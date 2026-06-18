Bí quyết mặc áo crop top tôn dáng, giúp nàng tự tin hơn mỗi ngày

Điểm đáng chú ý trong xu hướng mùa này là sự kết hợp giữa những chiếc áo crop top ôm gọn cơ thể với các thiết kế phom rộng, chất liệu mềm mại hoặc chi tiết nổi bật.
Crop top tay phồng kết hợp cùng quần dáng rộng gam màu sáng nhẹ - lựa chọn nổi bật trong xu hướng thời trang mùa hè, tạo cảm giác tươi mới
ẢNH: @EMIX.STUDIOO
Set trang phục mang hơi hướng streetwear với áo crop top đang được giới trẻ đặc biệt yêu thích với thiết kế sắc nét, kết hợp cùng quần túi hộp tạo nên vẻ ngoài đầy năng lượng
ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT
Set váy voan với áo crop top đính các cụm hoa nổi trải đều trên bề mặt phản ánh xu hướng thời trang lãng mạn mang cảm hứng hiện đại
Áo crop top dáng corset kết hợp chân váy ngắn là công thức tiêu biểu của xu hướng Y2K đang quay trở lại mạnh mẽ. Những đường cắt gọn gàng cùng phụ kiện đồng điệu mang đến vẻ ngoài phá cách
Công thức phối đồ tone sur tone không bao giờ lỗi mốt. Áo crop top trắng với các chi tiết nhấn nhẹ nhàng cho thấy sức hút bền vững của phong cách tối giản. Phối cùng chân váy ngắn đồng tông tạo điểm nhấn cho vóc dáng
ẢNH: DAHLIA
Xuống phố năng động tối giản với set quần jeans và áo crop top. Áo crop top trắng đơn giản, ôm dáng dễ dàng tôn lên vóc dáng người mặc. Phối quần jeans ống rộng thoải mái dễ dàng vận động cả ngày dài, chỉ cần thêm một chiếc thắt lưng là có thể tự tin dạo phố cùng bạn bè
ẢNH: CARDINA
Giấy phép XB
số 110/GP - BTTTT
cấp ngày 24/3/2020
Tổng biên tập
Nguyễn Ngọc Toàn
© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Theo dõi trang trên