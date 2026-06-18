Bí quyết mặc áo crop top tôn dáng, giúp nàng tự tin hơn mỗi ngày

Xuống phố năng động tối giản với set quần jeans và áo crop top. Áo crop top trắng đơn giản, ôm dáng dễ dàng tôn lên vóc dáng người mặc. Phối quần jeans ống rộng thoải mái dễ dàng vận động cả ngày dài, chỉ cần thêm một chiếc thắt lưng là có thể tự tin dạo phố cùng bạn bè