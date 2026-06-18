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Bí quyết mặc áo crop top tôn dáng, giúp nàng tự tin hơn mỗi ngày

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
18/06/2026 14:00 GMT+7

Không đơn thuần là thiết kế khoe khéo vòng eo, áo crop top ngày nay được biến hóa đa dạng mang đến diện mạo mới mẻ cho người mặc.

Điểm đáng chú ý trong xu hướng mùa này là sự kết hợp giữa những chiếc áo crop top ôm gọn cơ thể với các thiết kế phom rộng, chất liệu mềm mại hoặc chi tiết nổi bật. 

Bí quyết mặc áo crop top tôn dáng, giúp nàng tự tin hơn mỗi ngày- Ảnh 1.

Crop top tay phồng kết hợp cùng quần dáng rộng gam màu sáng nhẹ - lựa chọn nổi bật trong xu hướng thời trang mùa hè, tạo cảm giác tươi mới

ẢNH: @EMIX.STUDIOO

Bí quyết mặc áo crop top tôn dáng, giúp nàng tự tin hơn mỗi ngày- Ảnh 2.

Set trang phục mang hơi hướng streetwear với áo crop top đang được giới trẻ đặc biệt yêu thích với thiết kế sắc nét, kết hợp cùng quần túi hộp tạo nên vẻ ngoài đầy năng lượng

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Bí quyết mặc áo crop top tôn dáng, giúp nàng tự tin hơn mỗi ngày- Ảnh 3.

Set váy voan với áo crop top đính các cụm hoa nổi trải đều trên bề mặt phản ánh xu hướng thời trang lãng mạn mang cảm hứng hiện đại

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Bí quyết mặc áo crop top tôn dáng, giúp nàng tự tin hơn mỗi ngày- Ảnh 4.

Áo crop top dáng corset kết hợp chân váy ngắn là công thức tiêu biểu của xu hướng Y2K đang quay trở lại mạnh mẽ. Những đường cắt gọn gàng cùng phụ kiện đồng điệu mang đến vẻ ngoài phá cách

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Bí quyết mặc áo crop top tôn dáng, giúp nàng tự tin hơn mỗi ngày- Ảnh 5.

Công thức phối đồ tone sur tone không bao giờ lỗi mốt. Áo crop top trắng với các chi tiết nhấn nhẹ nhàng cho thấy sức hút bền vững của phong cách tối giản. Phối cùng chân váy ngắn đồng tông tạo điểm nhấn cho vóc dáng

ẢNH: DAHLIA

Bí quyết mặc áo crop top tôn dáng, giúp nàng tự tin hơn mỗi ngày- Ảnh 6.

Xuống phố năng động tối giản với set quần jeans và áo crop top. Áo crop top trắng đơn giản, ôm dáng dễ dàng tôn lên vóc dáng người mặc. Phối quần jeans ống rộng thoải mái dễ dàng vận động cả ngày dài, chỉ cần thêm một chiếc thắt lưng là có thể tự tin dạo phố cùng bạn bè

ẢNH: CARDINA

 

áo crop top khoe eo thon trang phục crop top áo ôm tôn dáng

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