Tạm biệt gò bó, tự tin khoe cá tính cùng váy dáng suông

Không chỉ mang đến cảm giác dễ chịu khi mặc, váy dáng suông ngắn còn giúp nàng dễ dàng biến hóa với nhiều phong cách.
Váy dáng suông ngày càng đa dạng về kiểu dáng và gam màu, đáp ứng mọi sở thích từ tối giản đến thời thượng.
Váy dáng suông sát nách dáng ngắn trẻ trung cùng gam màu xanh bơ dịu mát, trang phục được kết hợp khéo léo với đôi giày thể thao trắng và tất cao cổ đồng điệu, mang lại tổng thể năng động
ẢNH: DAHLIA
Váy suông dáng ngắn gam màu trắng kem nhã nhặn, nổi bật với thiết kế cổ tàu thanh lịch kết hợp chi tiết phối ren tinh tế đầy duyên dáng
ẢNH: @VEOSBYKHANH
Không chỉ khéo léo tôn đôi chân thon dài, thiết kế này còn có tính ứng dụng cao nên phù hợp diện khi dạo phố hay tham dự những sự kiện quan trọng
Váy suông ngắn sắc xanh pastel dịu mát nổi bật với chi tiết phối ren trắng cùng chân váy bo chun xếp bèo duyên dáng. Sự kết hợp cùng bốt da cao cổ và mũ cói rộng vành tự tin tỏa sáng trong những ngày hè rực nắng
ẢNH: @FOURMOOD.VN
Chiếc váy suông sắc vàng pastel với phom suông hơi xòe, điểm thêm cổ sen và tay bồng nhẹ đầy nữ tính. Kết hợp cùng tất cao cổ trắng cùng giày búp bê chấm bi mang đến vẻ đẹp tựa nàng thơ
ẢNH: @SALAVI.SHOPDN
Váy suông lửng sắc xanh nhạt nền nã gây ấn tượng với họa tiết hoa nhí cùng chi tiết bèo trước ngực đầy ngọt ngào. Kết hợp cùng túi xách đeo vai dáng hộp hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch
ẢNH: CARDINA
Váy suông dáng ngắn sở hữu gam màu kem ngọt ngào, nổi bật với thiết kế cổ yếm thắt nơ thanh lịch cùng điểm nhấn hoa nhí đính nổi 3D tinh xảo. Sự kết hợp giữa lớp voan tơ mềm mại bên ngoài và lớp lót lụa cao cấp bên trong tạo nên vẻ đẹp thướt tha
ẢNH: @BYINAH.OFFICIAL
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