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Ngược dòng thời gian tìm ký ức từ phong cách vintage đầy lôi cuốn

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
18/06/2026 10:00 GMT+7

Không chạy theo xu hướng ngắn hạn, vintage chinh phục giới mộ điệu bằng sự hoài niệm từ những nét đẹp của quá khứ.

Phong cách vintage trong thế giới thời trang được hiểu là xu hướng diện lại những trang phục mang đậm dấu ấn của các thập niên cũ, thường là từ những năm 1920 đến 1980. Điểm đặc trưng của lối ăn mặc này nằm ở những gam màu trầm ấm, nhã nhặn như nâu, beige, vàng đất, kết hợp cùng các họa tiết kinh điển như ca rô, chấm bi hay hoa nhí.

Ngược dòng thời gian tìm ký ức từ phong cách vintage đầy lôi cuốn- Ảnh 1.

Áo tay phồng vàng nhạt nhẹ nhàng cho những ngày nắng kết hợp cùng chân váy dáng dài sắc đen trầm cùng họa tiết ca rô đậm chất hoài cổ mà không hề lỗi thời

ẢNH:@_KIUCIUUN

Có những xu hướng xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất, nhưng phong cách vintage lại vượt lên trên vòng xoay thời gian. Điều khiến phong cách này ngày càng được yêu thích nằm ở khả năng dung hòa giữa quá khứ và hiện tại. Người mặc có thể linh hoạt kết hợp các chi tiết cổ điển với hơi thở đương đại để tạo nên diện mạo riêng biệt.

Ngược dòng thời gian tìm ký ức từ phong cách vintage đầy lôi cuốn- Ảnh 2.

Sự kết hợp hài hòa giữa áo babydoll hiện đại tông xanh than họa tiết sọc ca rô nhã nhặn cùng chân váy đen dáng dài thướt tha, gợi nhớ hình ảnh nữ tính thời xưa

ẢNH:@_THUYTHNG_

Diện phong cách vintage cần phải tiết chế về màu sắc, những món đồ mang họa tiết sặc sỡ hay bản phối đa sắc sẽ không thể tôn lên vẻ đẹp hoài cổ của người mặc.

Ngược dòng thời gian tìm ký ức từ phong cách vintage đầy lôi cuốn- Ảnh 3.

Làn gió hoài cổ độc đáo khi diện set đồ đơn sắc áo cổ lá sen dày dặn kết hợp chân váy dài màu vàng chất vải cứng cáp. Sự kết hợp giữa các sắc độ vàng cùng chi tiết cổ sen bẹt mang đậm dấu ấn thời trang retro

ẢNH:@_THUYTHNG_

Ngược dòng thời gian tìm ký ức từ phong cách vintage đầy lôi cuốn- Ảnh 4.

Phong cách vintage lãng mạn được tái hiện trọn vẹn nhờ chiếc áo crop top tay phồng họa tiết ca rô màu nâu bằng vải thô mộc mạc. Mảnh ghép hoàn hảo đi kèm là chiếc chân váy dài màu nâu đồng điệu họa tiết ca rô, được nhấn nhá thêm những đường viền ren tinh tế dễ dàng tôn dáng

ẢNH:@_THUYTHNG_

Không rực rỡ hay bắt mắt như nhiều xu hướng thời trang đương đại, vintage chinh phục người mặc bằng những gam màu trầm ấm cổ điển.

Ngược dòng thời gian tìm ký ức từ phong cách vintage đầy lôi cuốn- Ảnh 5.

Sự kết hợp layer tinh tế này giữa áo hai dây trắng bên trong, khoác hờ cardigan đen bên ngoài cùng chân váy dài màu xanh than họa tiết chấm bi bằng vải mỏng mang đậm tinh thần retro

ẢNH:@_TRCHAUQUIN_

Ngược dòng thời gian tìm ký ức từ phong cách vintage đầy lôi cuốn- Ảnh 6.

Tôn lên nét đặc trưng của phong cách vintage với áo cardigan dáng lửng màu nâu cam phối cùng chân váy dài màu nâu trầm điểm xuyết họa tiết hoa nhí

ẢNH:@_TRCHAUQUIN_

Phong cách vintage sẽ khó có thể hoàn thiện nếu thiếu đi những món phụ kiện mang tính biểu tượng. Một đôi giày búp bê thanh lịch hay chiếc túi xách mang sắc màu dịu nhẹ đều có khả năng nâng tầm tổng thể một cách đáng kể.

Ngược dòng thời gian tìm ký ức từ phong cách vintage đầy lôi cuốn- Ảnh 7.

Áo trắng tay phồng cổ bẻ mặc bên trong, kết hợp áo gile dạ màu nâu bên ngoài và chân váy dài đồng điệu, hoàn thiện vẻ ngoài cổ điển. Chỉ cần thêm một chiếc túi xách dáng hộp sắc nâu dễ dàng giúp tổng thể tránh sự đơn điệu

ẢNH:@_TRCHAUQUIN_

Ngược dòng thời gian tìm ký ức từ phong cách vintage đầy lôi cuốn- Ảnh 8.

Set đồ gồm áo tay phồng màu vàng tươi sơ vin cùng chân váy dài xếp ly kaki màu nâu nhạt đứng dáng. Để tăng nét trẻ trung, chỉ cần phối cùng túi xách và giày búp bê tạo điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH:@_WWNIEE_

Phong cách vintage chính là "tấm vé thời gian" giúp bạn khẳng định gu thẩm mỹ độc đáo qua những bản phối đầy hoài niệm. Chỉ cần thấu hiểu các quy tắc phối màu, bạn hoàn toàn có thể tự tin làm chủ lối ăn mặc cổ điển này để luôn tỏa sáng rạng rỡ giữa nhịp sống hiện đại.



VINTAGE phong cách vintage Hoài cổ vẻ đẹp cổ điển xu hướng thời trang

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